Nei til å kutte 430.000 til ni politiker-topper

Det nye kommunalutvalget, valgt mandag 23. oktober, består av ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H), varaordfører Henrik Halleland (KrF), Tormod Wilson Losnedal (H), Kari Nessa Nordtun (Ap), Dag Mossige (Ap), Ida Marita Bøe (Ap), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Mette Vabø (V) og Eirik Faret Sakariassen (SV).

Kommunedirektør Per Kristian Vareide pekte på mindre møtehyppighet i det mektige utvalget det siste året, og ville kutte godgjørelse utvalgsmedlemmene. Kommunens besparelse ville blitt rundt 430.000 kroner, men det nye flertallet i bystyret (H, Frp, KrF, V og Pp) stemte for å beholde dagens nivå.

Færre møter

Kommunedirektøren har i sin innstilling pekt på godtgjørelsen for kommunalutvalget i forrige periode ble beregnet ut fra et anslag på 30 møter i året. I og med at møtefrekvensen i dette utvalget reelt sett ble nær halvert, foreslo kommunedirektør Per Kristian Vareide av grunnbeløpet ble basert på like mange møter som formannskapet, 17 møter årlig, «mer i tråd med den faktiske aktiviteten», som det heter i saksdokumentene. Denne endringen ville ikke flertallet i bystyret være med på.

– Vi har funnet kommunedirektørens begrensninger til å være litt i overkant, og fremmer et forslag som gir gode forutsetninger for å drive med politikk for de aller, aller fleste. Vi ønsker at kommunalutvalget skal være et aktivt utvalg, og viderefører godtgjørelsen lik som i forrige periode, sa Høyres gruppeleder Tormod Wilson Losnedal.

– Mer aktive

Den nyvalgte varaordføreren Henrik Halleland forsvarer overfor RA også å beholde grunnbeløpet for kommunalutvalget på samme nivå som før.

– Vi ønsker å komme oss mer ut, oppsøke folk, gå på befaringer og bruke mer tid, være mer aktive. Nå er det vanlige at vi får lagt fram presentasjoner i møtene, sier Halleland til RA

Han har for øvrig i likhet med ordføreren fast godtgjørelse for alt arbeid i kommunens regi, og får ikke tilleggsbetaling for møter.

Kommunalutvalgets medlemmer får 4557 kroner per møte, og med 30 møter og med en fast månedlig betaling i tillegg vil hver enkelt medlem få rundt 235.445 kroner for denne delen av sitt politiske arbeid.

Ordførerlønnen

Bystyret vedtok også at ordfører Knutsen Hegdal og varaordføreren skal betaling etter samme utregningsmåte som forgjengerne, for ordførerens del er det statsrådslønn (1.580.186 kroner) minus 100.000 kroner, altså vil Knutsen Hegdal tjene 1.480.186 kroner første år.

Varaordføreren får som før 85 prosent av ordførerens lønn (Henrik Hallelands årlige inntekt fra politikken blir da 1.258.158 kroner). Knutsen Hegdals lønn blir 38.813 kroner mer enn Kari Nessa Nordtuns siste årlige godtgjørelse, siden den generelle statsrådslønnen som danner beregningsgrunnlaget har økt med samme beløp.

Ville under 1 mill.

Rødts gruppeleder Sara Nustad Mauland foreslo på vegne av eget parti og SV å redusere lønnen til de øverste folkevalgte i kommunen etter en formel som ville gitt ordføreren 913.374 kroner i lønn og varaordføreren 747.306 kroner i lønn. Partiene foreslo også at endringer i folketrygdens grunnbeløp, ikke statsrådenes eventuelle lønnsøkninger, skulle være utgangspunktet for årlig oppjustering av lønnen. Forslaget fikk bare Rødt og SVs stemmer.