Ordføreren er ikke budsjett-bekymret

Kommunedirektøren i Stavanger, Per Kristian Vareide, la fredag fram sitt budsjettforslag for 2024–2027. Han råder politikerne å holde tilbake på investeringer. Årsaken er at Stavanger kommunes kapitalkostnader vil stige. Derfor er det lagt inn en i overkant av en halv milliard kroner i omstillingskrav. I løpet av perioden skal det kuttes 275,9 millioner kroner innen skole og 273,512 millioner i helse og velferd.

– Vi skal investere for 8,3 milliarder kroner de neste fire årene. Prisvekst slår inn for oss. Dette er et veldig, veldig høyt investeringsnivå. Å holde gjeldsgraden på et kontrollert nivå, er viktig, sier Vareide.

– Det blir krevende i 2027. Vi må jobbe langsiktig. Ikke bare å kutte 339 millioner i 2027, vi må omstille oss.

Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) lar seg ikke skremme av kommunedirektør Vareides varsku.

Mener løftene fortsatt er realistiske

Det borgerlige flertallet overtok makten på mandag. Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet har kommet med en rekke løfter. De skal fase ut eiendomsskatten over fire år, få på plass demenslandsby og innføre rullerende barnehageopptak, blant annet.

– Dette er gjenkjennbart. Kommunedirektøren er bekymret og det er mange ting det er verdt å være bekymret for. Når vi kommer til årsregnskapet har det vært mer positivt og vært langt, langt bedre. Det er kommunedirektørens jobb å vise oss de store utfordringene og det budskapet tar jeg alvorlig. Vi er allerede i gang med å snakke om hvordan vi skal hindre det store utenforskapet, sier Hegdal (H) til RA.

– Er det aktuelt å vente med å fase ut eiendomsskatten?

– Nei, for å si det sånn, en av utfordringene vi har nå er dyrtid. I den dyrtiden må vi sørge for at de skattene og avgiftene vi gir innbyggerne holdes nede. Eiendomsskatten er den ene skatten vi disponerer, og den ønsker vi å fjerne over fire år. Det er fortsatt en hel realistisk målsetting.

– Vi må gå inn å se på de 9 milliardene vi har i drift og se hvordan vi kan gjøre ting bedre. Samarbeide bedre med frivilligheten, private aktører og opprettholde kvaliteten, og samtidig løse utfordringene kommunedirektøren skisserer.

– Hvor skal dere kutte?

– Nå skal jeg diskutere med mine gode kollegaer. Det er ikke bare jeg som bestemmer det. Vi har mange alternativer, som boform for eldre og private barnehager. Jeg tror det er mange løsninger vi ennå ikke har tatt i bruk som kan dempe både investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet til kommunen.

– Dere har lovet rullerende barnehageopptak, kutt i eiendomsskatt og demenslandsby for å nevne noe. Må noen av lovnadene vente?

– Nei. En nyere fattigdomsrapport viste at noe av det viktigste vi kan gjøre, er rullerende barnehageopptak. Det er klart at vi ikke kan begynne med dette allerede i 2024, men vi må komme i gang. Det skal vi bruke den neste måneden til, sier hun og legger til at hvis det blir maktskifte i 2025 er det sannsynlig at kommunene vil få drahjelp fra staten.

– Hvis Høyre kommer i regjering i 2025 er det en viktig sak for Høyre nasjonalt. Da kan vi få hjelp over statsbudsjettet, men vi skal ta ansvaret selv og komme i gang i Stavanger.

Bekymret: – Hinsides all fornuft

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Dag Mossige, mener det er uforsvarlig av flertallet å fjerne eiendomsskatten når kommunedirektøren legger opp til hundrevis av millioner i kutt innen helse og skole.

– Det er hinsides fornuft å fjerne eiendomsskatt, både privat og næring, når vi står overfor disse omstillingskravene som altså er kutt. Det er ikke forenelig.

Dag Mossige reagerer også på at Meieriet i Vikevåg og flerbrukshallen i Hillevåg ikke er tatt ut av budsjettet.

– Det bekymrer meg. Ved å fjerne hele eiendomsskatten og innføre løpende barnehageopptak er de allerede en halv milliard i underskudd. Løpende barnehageopptak er et godt tiltak, men vi synes ikke det er det viktigste å prioritere nå, sier han og legger til:

– Det tilsvarer så å si de kuttene de har i skole.

I løpet av perioden skal det kuttes 275,9 millioner innen skole og 273,512 millioner i helse og velferd.

– Da må man enten gå tilbake på løftene eller ta dype kutt i skole og helse. Eller du kan gå med et kraftig negativt resultat. De må ta et valg her. Vi vil at skole og helse skal prioriteres og det er ikke forenelig med å fjerne eiendomsskatten. Det bekymrer meg mest.

Men det finnes også elementer i budsjettet Mossige er fornøyd med.

– Det er satt av mer til hjemmebaserte tjenester og til heltidskultur. Det går på bemanningskrisen kommer. Omsorg pluss blir også prioritert, sier han og legger til at noen av investeringsprosjektene blir med videre, blant annet Poppeltunet, Atlanteren, Vaulen skole og ny legevakt.

– Det er også satt til side 700 millioner til framtidige sykehjemsbehov. Det vet jeg ikke hva er ennå, men det virker ekstremt positivt.

En snikende, krypende krise

Kommunedirektøren i Stavanger, Per Kristian Vareide, la fredag formiddag fram sitt budsjettforslag 2024–2027. «De snikende, eller krypende, krisers tid», kaller Stavangers øverste administrative sjef den økonomiske situasjonen som er på vei i Stavanger.

Vareides kraftigste varsel er at Stavanger skal møte eldrebølgen med en langt mindre andel arbeidsføre i befolkningen. Nå er det 5341 over 80 år i Stavanger. Mens denne befolkningsgruppen har økt med 322 innbyggere de siste 16 årene, vil den øke med minst 5000 innbyggere de neste 16 årene.

I dag har vi 4,8 yrkesaktive per person. I 2040 er det regnestykket redusert til 3,3 yrkesaktive per person.

– Vi har ingen tidligere erfaringer for hvordan vi skal løse det, sier Vareide.

– Allerede i dag får vi ikke tak i sykepleiere og helsefagarbeidere. Hva betyr det? Dere må prioritere. Ikke bruke mer penger, men hvilke tjenester skal vi ta ned? Hvor skal vi fjerne? Ingen av oss har lyst til komme dit. Men det er dit vi kommer hvis vi fortsetter som nå, sier han til politikerne.

Samtidig står 17.000 innbyggere utenfor arbeidslivet. Det er 19 prosent av alle mellom 20 og 66 år.

– Og dere lurer kanskje på hvor mange det er? sier han og viser et bilde av en fullstappet fotballstadion.

– Det er et kjempe tankekors at jeg går fra å snakke om et skrikende behov for arbeidskraft, til å snakke om disse 17.000 innbyggerne. Noen av de ønsker faktisk å jobbe. Vi må få inn de som har falt ut, og holde de som er i ferd med å falle ut, inne.

70 prosent bak klima-skjema: – Trenger tiltak som faktisk funker

Enda en krypende krise er klima og miljø. Stavanger kommune har forpliktet seg til å kutte utslippene med 80 prosent innen 2030. Det betyr at vi burde ha kuttet 40 prosent nå.

– Vi har klart 10 prosent, sier kommunedirektøren.

Gruppeleder i Venstre, Mette Vabø, mener dette er altfor lite. Nå lover hun mer konkrete tiltak.

Mette Vabø gruppeleder Stavanger Venstre (Stein Roger Fossmo)

– Vi trenger betydelig mer fokus på tiltak som faktisk funker, ikke symbolpolitikk som det har vært mye av de siste fire årene, sier hun og kommer med et stikk til den rødgrønne alliansen.

– Hvilke konkrete tiltak?

– Vi må få på plass utslippsfri båttrafikk, få ned veitrafikken og få på plass karbonfangstlagring. Vi må beholde elbil-fordelene og få opp sykkeltrafikken.

– Det legges ikke inn nye midler i klimafondet. Vil dere gjøre noe med det?

– Det er behov for å legge inn mer og det har vi gjort i våre alternative budsjetter da vi var i mindretall. Det er viktig for oss. Vi forventer velvilje fra samarbeidspartiene.

