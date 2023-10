Legger frem økonomiplanen - se direkte

Kommunedirektør Per Kristian Vareide presenterer sitt forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) for 2024–2027 for Stavanger kommune.

Forslaget legges fram for politikerne fredag kl. 09.00.





Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan, med budsjett, er et dokument som samler kommuneplanens handlingsdel og legger premissene for kommunens pengebruk for den kommende fireårsperioden og økonomiplan for fireårsperioden, og der neste års budsjett er år 1 i planperioden.

Stavanger kommune har blant annet laget denne videoen for å forklare hvordan kommunen bruker penger.