Klemmer da ministeren gikk av som ordfører

FAKTA

Stavangers nye kommunestyre ble konstituert i Stavanger konserthus mandag ettermiddag. Sissel Knutsen Hegdal (H) er formelt valgt som ordfører, Henrik Halleland (KrF) er valgt som varaordfører.

Det var en smilende Nessa Nordtun som hadde vendt tilbake fra Oslo for å innlede sitt siste kommunestyremøte og ønsket Knutsen Hegdal lykke til under den tradisjonelle overrekkelsen av ordførerkjedet.

I forkant oppsummerte hun sin ordførertid og forventningene framover, pekte på et stigende folketall og ga en oppfordring til den påtroppende kommunestyret.

– Kontakt innbyggerne, bruk administrasjonen, men glem aldri at dere hører på dem som aldri tar kontakt, sa Nordtun.

– Tenk framtid

Hun oppfordret politikerne i det nye kommunestyret til å støtte hverandre.

– Tenk framtid og ikke bruk tid på reversering. Se også de som er sultne, ikke bare de som er mette, oppfordret Nessa Nordtun.

Knutsen Hegdal takket for tilliten etter at hun formelt ble valgt med knappest mulig flertall, 34 (H, Frp, V, KrF og Pp) mot 33 stemmer, den forrige periodens makthavere i Ap, SV, MDG, Rødt, Sp hadde fått med seg de to innvalgte representantene i Industri- og næringspartiet.

Stor erfaring

Sissel Knutsen Hegdal har vært Høyres gruppeleder de siste fire årene, og har over 30 års fartstid i byen. Hun havnet i politikken først gjennom FAU-arbeid, kom inn i oppvekststyret og ble siden leder i kommunalstyret for kultur og idrett.

– Det er med stor ydmykhet og en stor dose engasjement jeg trer inn i rollen og begynner på jobben som ordfører. Det er en veldig, veldig spesiell følelse, sa Knutsen Hegdal

Stemningen var svært god i forkant av fordelingen av utvalgene.

– Kjære Kari, takk for at du har ledet med stødig hånd og stort engasjement, hilste den nyvalgte ordføreren og berømmet spesielt Nessa Nordtun for å ha vist godt lederskap gjennom pandemien.

Nordtun-samarbeidspartner Eirik Faret Sakariassen betegnet avgangen som trist, og pekte på Nordtuns evne til å samle så forskjellige partier som Folkets Parti, tidligere Folkeaksjonen nei mer bompenger og de rødgrønne klimapartiene.

– Skolemat nasjonalt

– Det er ikke alle som hadde klart kunststykket å forene bompengemotstandere og grønne klimapartier i et politisk samarbeid, men det klarte du. Det handler om at du er en person som samler framfor å splitte, som er raus og romslig med de du samarbeider med og fordi du er opptatt av hver enkelts ve og vel. I alle saker har du sørget for å finne løsninger mellom seks ulike partier, sa Sakariassen.

Han pekte på at Ukraina-krig og pandemi har gjort ordførertiden spesiell.

– Det gikk få måneder før du ble kastet inn som byen kriseleder og styrte via Teams. Du ledet byen gjennom nedstengninger som du selv sto trygt i front for. I en tid da mange var redde og bekymret, var du klartenkt og tydelig. Du tok veloverveide beslutninger, inkluderte i diskusjonene, tenkte over hvordan nedstengninger ville påvirke de mest sårbare og gjorde alt du kunne for at næringslivet skulle komme helskinnet gjennom vanskelige år, var attesten fra SVs gruppeleder.

Legging

Han tok også fram småbarnsmorens evner som multitasker.

– Sara (Nustad Mauland) i Rødt glemmer aldri da vi hadde budsjettforhandlinger og tok pause for at folk skulle dra hjem og legge ungene sine. Du kom tilbake med ferdigskrevne tekstforslag fordi du «trengte bare den ene hånden til å bade ungen».

Det kommende kommunestyret har varslet å avvikle ordningen med øremerkede penger til gratis skolemat på 22 skoler, og Sakariassen kom med en klar oppfordring til kunnskapsministeren.

– Og når det nå er fare for at mye av den gode politikken vi har gjennomført i Stavanger blir reversert, så regner jeg med du er godt klar over at du kan redde for eksempel skolematen gjennom å innføre skolemat nasjonalt, bemerket Sakariassen.

Kari Nessa Nordtun ønsker Stavanger nye ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) lykke til med å styre kommunen de neste fire årene. (Stein Roger Fossmo)