Høy temperatur og kamp om nye utvalg

Diskusjonen om arbeidsutvalg fikk opp temperaturen i kommunestyret mandag ettermiddag. Mindretallets representanter advarte mot økende utgifter for politikerlønninger, og Øyvind Jacobsen (Ap) etterlyste et anslag over hvor mye endringene vil koste skattebetalerne.

– Nei, men det får vi, svarte Høyres nye gruppeleder Tormod Wilson Losnedal.

Det nylig avgåtte flertallet avviklet ordningen med arbeidsutvalg da de overtok makten i 2019, men nå ønsker altså de borgerlige partiene dem tilbake. Arbeidsutvalgene får representanter også fra mindretallet, men Ap og støttespillerne ønsket uansett ikke ordningen.

– Flere avgjørelser i lukkede rom, advarte Anders Fjelland Bentsen (Ap).

Skal strømmes

Lukkede rom blir det for øvrig ikke, etter forslag fra Dag Mossige (Ap) ble det enstemmig vedtatt at møtene i arbeidsutvalgene skal strømmes gjennom Stavanger kommunes videosendinger, på lik linje med hovedutvalgene, formannskap og kommunens øverste organ, som på ny skal hete bystyre, etter forslag fra Industri- og næringspartiets Jan Inge Selvik, som dermed kan notere seg for den første politiske seieren for det ferske partiet, som fikk valgt inn to representanter. Det ble også vedtatt at for kommunedelsutvalgene det blir opp til hver enkelt kommunedel å bestemme om det hete være kommunedel eller bydel.

Den nyvalgte varaordføreren Henrik Halleland (KrF) argumenterte for å innføre arbeidsutvalg nettopp for å få mindretallet med i saksforberedelsene.

– Det har vært frustrerende for mindretallet denne perioden, når det egentlige arbeidsutvalget har vært leder og nestleder, sa Halleland.

Formannskapet:

Dette formannskapet er valgt:

Påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal og påtroppende gruppeleder Tormod W. Losnedal, Line Møllerop, Inger Lise Rettedal og Kjell Erik Grøsfjeld. Arbeiderpartiet får disse faste representantene: Kari Nessa Nordtun, Dag Mossige, Øyvind Jacobsen, Lotte Hansgaard og Ida Marita Bøe. Anders Fjelland Bentsen blir første vara for Ap og i praksis fast møtende mens Kari Nessa Nordtun er minister.

Leif Arne Moi Nilsen, Kristoffer Sivertsen og Tor Bernhard Harestad er valgt som Frps trio. Varaordfører Henrik Halleland i KrF får naturligvis plass.

Venstres gruppeleder Mette Vabø har den siste taburetten på borgerlig side. Dagens SV-gruppeleder Eirik Faret Sakariassen i SV fortsetter, det samme gjør Daria Maria Szymaniuk i MDG og Sara Nustad Mauland i Rødt. Birger Wikre Hetland, Sps ny mann i Stavanger-politikken, får den siste formannskapsplassen på rødgrønn side.

Kommunalutvalget:

Dette utvalget er valgt: Ordfører Sissel Knutsen Hegdal, Tormod W. Losnedal, varaordfører Henrik Halleland, Leif Arne Moi Nilsen, Mette Vabø, Kari Nessa Nordtun, Dag Mossige, Ida Marita Bøe og Eirik Faret Sakariassen.





