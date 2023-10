Slakter det nye flertallets samarbeidsavtale: - Politikk på sitt verste

Onsdag formiddag signerte Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet en samarbeidsavtale ved Vålandstårnet og forpliktet seg til en felles visjon for Stavanger.

Ap, SV og MDG slakter innholdet og kritiserer avtalen for å være vag, lite forpliktende og økonomisk urealistisk.

Det nye flertallet signerte onsdag en samarbeidsavtale som skal diktere Stavanger de neste fire årene. (Mari Wigdel)

– Jeg er redd de kommer til å møte virkeligheten med et brak. Med de økonomiske realitetene kan dette bli et «carcrash», sier Dag Mossige, gruppeleder i Ap.

Ap: - Fullstendig useriøst

– De starter i manko på en halv milliard. Allerede før de har tiltrådt, har de svidd av en halv milliard. De tar vekk eiendomsskatten, også på næring, samtidig som de skal ha rullerende barnehageopptak.

Kommunedirektøren anslår at løpende barnehageopptak vil koste Stavanger mellom 250 og 300 millioner i året. Kuttet i eiendomsskatt tilsvarer en tapt inntekt på 280,1 millioner kroner.

– Eiendomsskatten er lagt inn som drift og blir ikke satt inn på konto, som påtroppende ordfører jevnlig gjentar. Jeg lurer på om hun ikke forstår økonomisk budsjettering. Nettopp siden pengene kommer inn hvert år, kan man ansette folk. Overskuddet har vi nå, vi vet ikke hvordan det er om to år.

Venstre har fått gjennomslag for å avtalefeste satsing på skinnegående bane fra Sola flyplass til Stavanger sentrum gjennom Ullandhaug. Dette provoserer Mossige.

– Det er fullstendig useriøst. Det har vært avvist av fagfolk og av fylket. At de vil kaste bort utredningsmidler på noe som aldri kommer til å bli imot, er helt vilt, sier han og legger til:

– Det er politikk på sitt verste.

– Dere vil ikke stemme for dette, altså?

Dag Mossige er glassklar.

– Overhodet ikke. Dette er pur symbolpolitikk. Vi har ikke råd til sånt tull i disse tider.

– Null troverdighet

At alliansen starter med en halv milliard i minus, gjør andre lovnader lite troverdige, mener Mossige.

– Det er deler jeg er enig i, men det har null troverdighet når de allerede har svidd av hele handlingsrommet sitt.

– De vil styrke grunnbemanningen i eldreomsorgen, men jeg ser ikke hvordan de skal få det til. De sier de skal spare ved å effektivisere og få kontroll, men det er grusomt vagt.

Den nye flertallsalliansen har også uttalt at de skal spare ved å droppe ikke-lovpålagte oppgaver. Mossige kommer med en oppfordring:

– Hva er de ikke lovpålagte oppgavene? Fortell meg hvordan dere skal spare penger.

MDG: – Veldig skuffet

– Det som står om klima er svært puslete og uforpliktende, sier Daria Maria Szymaniuk, gruppeleder i MDG, til RA.

- At Stavanger skal være en klimanøytral by er vedtatt, men det står ingenting om klimamålet om 80 prosent kutt. Det bekymrer meg, sier Daria Maria Szymaniuk, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Stavanger. (Stein Roger Fossmo)

Szymaniuk (MDG) er positiv til at flertallet vil rydde i havbunnen, men hamrer løs på visjonen om bybane.

– Og av alle saker Venstre kunne kjempet for i denne samarbeidsavtalen, er det en bane til Ullandhaug de går for. Det er det minst realistiske klimatiltaket de ha kunne ha kjempet for. Jeg er veldig skuffet.

Szymaniuk reagerer også på hvor lite forpliktende avtalen er. Dette tror hun kan gi grobunn for splid i flertallsalliansen, spår hun.

– Mens vår plattform var forpliktende, er denne samarbeidsavtalen ikke det. Partiene er mer fristilte, og det ligger en åpning for at Frp og Venstre til å gå ulike retninger, sier hun og legger til:

– Jeg er spent på spennet mellom Venstre og Frp, og for så vidt KrF og Frp, og om dette flertallet vil klare å holde i fire år.

Også Szymaniuk reagerer på at regnestykket ikke går opp.

– Økonomien bekymrer meg. De vil ha en halv milliard mindre å rutte med. Det er mye penger. Nå fjerner de eiendomsskatten og skolematen. Vi brukt fire år til å bygge opp et skolemat-apparat som fungerer kjempebra. Nå må rektor og FAU i prinsippet velge mellom skolemat og en ekstra lærer. Vi brukte folkehelsemidler til skolemat, ikke skolerammen. Det er utrolig trist at de setter det opp mot hverandre.

SV: – En kursendring

– Jeg er ganske bekymret og den sosiale profilen er svak. Mye er utelatt, sier Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder i SV.

Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder i SV. (Thor Erik Waage)

– Det er en kursendring for Stavanger som vil demontere mange av ordningene vi har igangsatt. Jeg er spent på hvilke reaksjoner de får når de begynner med det. Det er mye her vi er helt uenige om.

SV-gruppelederen reagerer på at kommunale boliger ikke er nevnt i avtalen.

– Vi har en enorm mangel på kommunale boliger og vi er nødt til å bruke betydelige summer på det. De har muligheten i budsjettet til å signalisere det, men de har ikke valgt å bruke plass på det her.

Også Sakariassen er bekymret for økonomien samarbeidspartiene legger opp til.

– Mange ting er vanskelig å få til å henge sammen økonomisk her. De skal både kutte eiendomsskatten og innføre løpende barnehageopptak. De skal ikke ha mye økonomisk uflaks med økonomiske svingninger i markedet, før dette er helt urealistisk å få til.

Han tror det er grobunn for splid i partiet.

– Jeg er spent på hvor godt de klarer å holde sammen. De har ett mandat å gå på. Vi vil drive aktiv opposisjonspolitikk.

Negativ til privatisering, men positiv til bybane

Sakariassen stiller seg uforstående til at samarbeidspartiene åpner for privatisering av sykehjem og barnehager.

– Det har vært stans i dette mens vi har styrt. Privatiseringen vil merkes på det nye sykehjemmet i Jåttåvågen og på hjemmetjenestene.

Det er mer enn nok å ha private ideelle barnehager som tilbyr et alternativ, mener han.

– Å legge til rette for kommersielle krefter som har mulighet til å ta profitt, ser jeg ingen hensikt med.

Sakariassen (SV) er i motsetning til Mossige (Ap) og Szcymaniuk (MDG) positiv til at flertallet går inn for bybane.

– Det er vi veldig positive til. Det er absolutt ting her som vi vil være med på og samarbeide om. Det er helt klart ett av dem vi står sammen.

– Er det realistisk å få til, tror du?

– Det er urealistisk fram til det skjer. Det er i hvert fall helt urealistisk fram til noen jobber for det.

Høyre om kritikken: – Forutsigbart av opposisjonen

Kritikken fra de avtroppende posisjonspolitikerne, som nå inntar opposisjon, preller av på Høyres nye gruppeleder Tormod Wilson Losnedal. Han er verken spesielt overrasket eller imponert over kritikken fra Ap, SV og MDG.

– Signalene fra avtroppende flertall tar jeg med knusende ro, sier Wilson Losnedal til RA.





Tormod Wilson Losnedal, Stavanger Høyre (Stein Roger Fossmo)

Høyre-politikeren er klar på at det nye flertallet kommer til å levere på lovnadene i samarbeidsavtalen som er inngått.

– På mandag begynner en ny politisk periode i kommunestyret, og vi er toppmotiverte på å løse de oppgavene som ligger foran oss. At Arbeiderpartiet allerede nå bruker begrep som «politikk på sitt verste» er forutsigbart, sier Wilson Losnedal.