Blir ikke bilfritt, politikerne krever parkering mot faglige råd

Saken om Tjensvolltorget har ligget i det kommunale byråkratiet i snart fire år, i etterkant av at et flertall i UMU enstemmig vedtok å opprette et nytt torg med «nytt belegg og ny belysning, kreativ lekeplass (...), gode sitte- og oppholdsfunksjoner, trær, spiselige vekster og frodig vegetasjon som øker biologisk mangfold, og, hvis mulig, rennende vann», som det het i vedtaket den gang.

I 2022 ble imidlertid vedtaket endret, da et knapt flertall i det samme utvalget vedtok at det skulle opprettes noen korttidsparkeringsplasser på det nye torget. «Ikke mulig samtidig som vi skal oppfylle målet for prosjektet», meldte imidlertid administrasjonen nylig tilbake til politikerne. Dette godtok ikke flertallet i møtet onsdag ettermiddag.

– Helt på jordet

– Det som står beskrevet er helt på jordet. Det er behov for parkeringsplasser for de som kommer til fysioterapi og lege og ikke nødvendigvis har et handikap-skilt i bilvinduet. Det må være mulig for folk å ha en korttidsparkeringsplass der, sa Grete Kvalheim (Frp), og foreslo, som i 2022, å kreve korttidsparkering i planene for nytt torg.

Kvalheims forslag samlet et stort flertall, 8 stemmer, (H, Frp, Ap, FP og Sp) om uansett å opprettholde vedtaket om å anlegge korttidsparkering på et nytt torg. Bare Venstre (1) og MDG (2) stemte for et helt bilfritt torg.

Politikerne sto for øvrig i kø for å beklage svært treg saksbehandling, noe direktør Leidulf Skjørestad også beklaget i møtet. Han pekte på interne forhold i administrasjonen som årsak.

– Det er utrolig skuffende at det ikke har kommet lenger. Tjensvolltorget har et enormt potensial til å bli en flott plass med grønt som virkelig inspirerer til å oppholde seg på, og det er kun små tiltak som skal til for å løfte stedet utrolig mye. Det er trafikksikkerhetsmessige hinder for å opprette korttidsparkering, sa Mette Vabø (V).

Hun pekte på at hun i forrige runde stemte for korttidsparkering, men at hun nå har snudd.

– Jeg ønsker først og fremst et godt torg der folk har lyst til å oppholde seg, som blir fint og som øker bokvaliteten i området, og gjør det mer attraktivt, sa Vabø.

– Nekter å tro det

– For all del, jeg forstår at et bilfritt torg er koselig, men det er viktigere at de som skal på legesenteret og på fysikalsk institutt kan komme seg dit. Jeg nekter å tro at det er umulig å opprette et par korttids- og handikapparkeringsplasser, jeg kan simpelthen ikke akseptere det, det er bare et spørsmål om å ville, bemerket Ingebjørg Folgerø (H).

Håkon Fossmark (MDG) sa at utvalgets flertall selv må ta noe av skylden for tidsbruken, all den tid dette flertallet tok omkamp og fattet et nytt vedtak som inkluderte korttidsparkering i 2022. Han pekte også på god parkeringsdekning andre steder i nær tilknytning til Tjensvolltorget.

– Prosjektet var klart til å starte, vi snudde opp ned på dette når vi vedtok å fylle torget med parkeringsplasser. Det vedtaket er stikk i strid med det innbyggerne ønsket seg på et møte for fem år siden, sa MDG-eren.

Et tilleggsforslag fra UMU-leder Rune Askeland (MDG) om at «oppgradering av Tjensvoll Torg gis en svært høy prioritering av kommunedirektøren» ble vedtatt enstemmig.

