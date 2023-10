AUF-leder reagerer på regjeringens kvoteflyktning-kutt: - Bommer totalt

– Vi så ikke dette komme. Vi reagerer veldig, veldig kraftig, sier Rogaland AUF-leder Hannah Owe Hope til RA.

I forslaget til statsbudsjett for 2024, foreslår regjeringen å kutte kvoten for kvoteflyktninger fra 2.000 plasser til 1.000 plasser. Lederen i Rogaland AUF mener Arbeiderpartiet lukker øynene for dagens konfliktnivå.

- Verden står overfor den største flyktningkrisen i historien. Rekordmange mennesker drives på flukt av krig, konflikt, forfølgelse, naturkatastrofer og fattigdom. Når flere mennesker enn før har behov for beskyttelse og sikkerhet, er det helt grunnleggende at det kreves solidaritet fra noen av verdens rikeste land.

Hun legger til:

- Det er veldig synd at regjeringen ikke tar mer ansvar for mennesker som sårt trenger vår hjelp, sier Hope.

[ Kari Nessa Nordtun sjekkes for statsrådsjobb ]

– Veier flyktninger opp mot hverandre

Regjeringen skriver at nivået på kvoteflyktninger må ses i sammenheng med nivået på asylankomster, spesielt fra Ukraina. Halveringen av kvoteflyktninger vil spare staten for om lag 164,7 millioner kroner i 2024. Disse midlene skal «bidra til å ivareta de mange flyktningene (hovedsakelig fra Ukraina) som allerede har kommet og er forventet å komme i 2024», skriver regjeringen.

Rogaland AUF-lederen mener det er uakseptabelt at hjelpen til en flyktninggruppe går på bekostning av hjelpen til en annen.

- Man skal aldri veie flyktninger opp mot hverandre. At Norge har tatt imot mange flyktninger fra Ukraina, rettferdiggjør ikke å halvere antall kvoteflyktninger vi tar inn. Vi kan ikke sette grupper opp mot hverandre, det blir som å sortere flyktninggrupper. Her bommer regjeringen totalt, sier Hope og legger til:

AUF ønsker at Norge skal ta inn enda flere kvoteflyktninger enn Arbeiderpartiet gjorde i 2023.

- Vi må hjelpe flest mulig. AUF ønsker å ta imot flere kvoteflyktninger enn det Arbeiderpartiet i utgangspunktet gjør, og at de nå halverer dette, er kynisk og usolidarisk.

Kutter i bistand

Det er også bred misnøye i AUF om at regjeringen ikke når målet om å bruke 1 prosent av budsjettet på bistand.

Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 51,7 milliarder kroner, tilsvarende 0,94 prosent av anslått brutto nasjonalinntekt i 2024.

- Arbeiderpartiets landsmøte vedtok enstemmig at bistandsbudsjettet skulle utgjøre en prosent av brutto nasjonalinntekt, og at vi skal legge stor vekt på anbefalinger om å ta imot flere kvoteflyktninger, men Arbeiderpartiet har ikke fulgt opp dette.

Dette er usolidarisk, mener Hope.

- Arbeiderbevegelsen har alltid vært en solidarisk og internasjonal bevegelse, som ser utover egne landegrenser. Norge skal alltid stå i bresjen for å hjelpe andre land internasjonalt. Her krever vi at regjeringen snur og åpner øynene, for menneskene som trenger oss som mest.

[ Stavanger kommune har bosatt 600 flyktninger i år ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen