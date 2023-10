Kommunen sliter med å kjøpe lokal mat, men håp om økning

---

Utvalg for miljø og utbygging (UMU) ba tidligere i år kommunedirektøren fremme en sak om muligheten for å oppnå at 50 prosent av innkjøpt mat og drikke til Stavanger kommune er produsert i Rogaland.

Målet er å gi bidrag til matprodusenter i nærområdet og bidra til redusert transport.

UMU får tilbakemelding i et møte 18. oktober.

Utvalg for miljø og utbygging (UMU) har et sterkt ønske om at Stavanger kommune kjøper fra lokale produsenter av den maten som serveres i barnehager, skoler, SFO, sykehjem og kantine. Kommuneadministrasjonen er satt i gang for å finne løsninger, men det pekes på Forskrift om offentlige anskaffelser, som slår fast at det ikke er lov å ha lokalmat som krav. Anskaffelse skal baseres på konkurranse, så langt det er mulig.

– Lovverket for anskaffelser slår fast at det ikke er lov å diskriminere produsenter på opprinnelsessted eller -land. Dette vanskeliggjør innkjøpskrav om lokal mat, skriver administrasjonen i saksutredningen.

Lovverket tolkes imidlertid ulikt av ulike offentlige aktører, for eksempel har Trøndelag fylkeskommune en anskaffelsesstrategi som skal sørge for at innkjøp støtter opp om samfunnsutviklerrollen, påpekes det også.

Temaplan

Administrasjonen peker uansett på metoder for å øke lokal omsetning.

– Hvis det skal lykkes med høyere andel lokale produkter, bør valg av råvarer og hva mattilbudet skal bestå av inn i en egen temaplan. Dessuten må kokkefaglig kompetanse dyrkes og utvikles i kommunen, påpekes det.

Stavanger kommune kjøper varer fra leverandører, ikke direkte fra produsenter. Det har vært en diskusjon om det på enkelte varegrupper er mer hensiktsmessig å lyse ut mindre og kortere tidsbegrensede anbud på råvarer som produseres lokalt. Anbud lagt opp på denne måten kan bidra til at mindre produsenter får mulighet til å levere mat direkte til kommunen, fastslås det også.

Ulike aktører

Samtidig er det mange ulike aktører. Innkjøp og produksjon skjer i forskjellige direktørområder, og det er ingen helhetlig koordinering eller samarbeid. Den matfaglige kompetansen varierer stort mellom serveringsstedene, og det er ulike lovverk og nasjonale retningslinjer på en rekke områder som begrenser hva kommunen kan gjøre. Stavanger kommune har dessuten innkjøpssamarbeid med nabokommunene.

Birger Wikre Hetland, her sammen med partifelle og varaordfører Dagny Sunnanå Hausken. (Stein Roger Fossmo)

UMU-medlem Birger Wikre Hetland (Sp) peker på at kommunedirektøren skal arbeide videre med langsiktige løsninger i tråd med målet om 50 prosent lokalprodusert, og at kommunen skal gjennomføre anbudskonkurranser som bidrar til at lokale og regionale tilbydere har gode muligheter til å delta i konkurransen på like vilkår med større nasjonale og internasjonale aktører.

– Det aller viktigste er ikke å kjøpe det aller billigste av utenlandsk mat. Hvis kommunen kjøper lokal mat, så bidrar de samtidig til én eller flere arbeidsplasser i tillegg, sier Hetland, som blir Sps eneste representant i kommunestyret de kommende fire årene.

Klima og matsvinn

Lavere klimagassutslipp og redusert lokalt matsvinn er argumenter for å prioritere lokale produsenter.

– Her har vi muligheter til å vise at vi mener noe med arbeidet for mindre klimautslipp. Det er stor forskjell på utslippene om gulrøttene kommer fra Randaberg eller fra Portugal, sier Wikre Hetland.

Han mener kvaliteten på produktene også tilsier at kommunen som andre bør kjøpe hos lokale matprodusenter, enten det er rotfrukter, tomater, kjøtt eller andre matvarer.

– Kvaliteten på mat produsert i Rogaland er i topp klasse. Det er ikke for ingenting at anerkjente kokker kommer til dette distriktet for å hente råvarer, sier Wikre Hetland.

Han mener signaleffekten overfor de lokale matprodusentene også vil være verdifull.

– Hvis kommunen velger å kjøpe lokal mat vil produsentene også føle seg veldig mye mer verdsatt, sier Sp-representanten, som for øvrig selv er melkebonde på Sjernarøy.

– Et stort pluss

Gladmatsjef Maren Skjelde håper at både Stavanger kommune og andre kommuner går til innkjøp av mer lokalprodusert mat.

– Jeg vil tro at det vil være et stort pluss for de lokale produsentene om Stavanger og flere kommuner kjøper inn mer fra lokale produsenter.

Maren Skjelde, daglig leder i Gladmat. (Tonette N. Haaland)

Hun peker på at fordelene vil være mange.

– Det er utrolig mange gode, lokale produsenter i dette området. I Gladmat arbeider vi året rundt for å fremme lokal matkultur. Det handler om både lokal identitet og arbeidsplasser, sier Skjelde, og peker på at de lokale restaurantene er svært flinke til å vise fram og forvalte råvarene fra Rogaland.

