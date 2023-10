Statsbudsjettet: Smått og grått for veiene

– Det er utrolig lite spennende. Rogfast fortsetter som før, de betaler den siste regningen for Eiganestunnelen og Ryfast, og Transportkorridor Vest ut mot Tananger går videre, sier næringspolitisk sjef Tormod Andreassen i Næringsforeningen like etter regjeringen la fram statsbudsjettet for 2024.

– Det er lite nytt og det er en stund til vi får noe mer, sier han og er tilsynelatende ikke overbegeistret på vegne av Rogalands veier etter å ha lest statsbudsjettet.

Næringsforeningens ekspert på samferdsel er veldig positiv til at tunnel mellom Seljestad og Røldal på E134 i Ullensvang skal ha oppstart i 2024. Dette ble kjent allerede før kommunevalget.

– Det er bra prosjekt fordi det er viktig for Rogaland. Mye av godstrafikken som skal fra øst til vest og omvendt, går over Haukeli.

Men ellers det ingen lysglimt.

Det bevilges 60 millioner kroner til rassikring av den utsatte strekningen Lovraeidet-Rødsliane på riksvei 13 i Suldal. Prosjektet omfatter bygging av en tunnel på om lag tre kilometer.

Andreassen mener imidlertid dette er nok en utsettelse. Selv om prosjektet har blitt bevilget midler, er det nå besluttet at de skal gå i gang med en ekstern kvalitetssikring (KS2). Dette koster både tid og penger, mener Andreassen.

– Hvis dette skal behandles av Stortinget før sommeren, må alt være klart før påske. Så at dette er gode nyheter stemmer egentlig ikke, sier han.

I statsbudsjettet understreker regjeringen at anleggsarbeidet forventes å starte opp ved årsskiftet 2024/2025. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2028.

– Departementet har i prinsippet trukket i nødbremsen. La oss håpe ingenting dukker opp underveis. Dette er et viktig prosjekt for Ryfylke.

Tormod Andreassen i Næringsforeningen var ikke overbegeistret på vegne av Rogalands veier etter å ha lest statsbudsjettet. (Mari Wigdel)

Spår ingen nye prosjekter i regi av Nye Veier

Regjeringen øker bevilgningen til Nye veier med 400 millioner kroner.

– Det tilsvarer kun prisøkningen, og det blir ingen nye prosjekter i regi av Nye Veier det kommende året. De som håpet at de skulle begynne å bygge motorvei fra Ålgård til Bue, må fortsette å trykke på politikerne. Det kommer ikke en eneste gravemaskin dit i 2024.

– Dette prosjektet er ferdig regulert. Alt er klart. Jeg forventet ikke at det ville komme midler, men jeg hadde et minnelig håp om det.

Det er heller ingen signaler om lovnadene fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om lang kulvert på Tasta, påpeker Andreassen.

Dette får også Stavanger påtroppende ordfører Sissel Knuten Hegdal (H) til å reagere. Hun peker på at samferdselsministeren brukte den siste hverdagen før valget på Tasta sammen med Kari Nessa Nordtun (Ap), hvor han la fram nyheten om at regjeringen nå hadde besluttet å instruere Vegvesenet om å planlegge lang kulvert på Tasta.

– Jeg savner oppfølging av regjeringens utspill i valgkampen om lang kulvert på Tasta. Forskjellen på kort og lang kulvert er mellom 100 og 150 millioner, men slik jeg ser det ligger det ikke inne noen endring i rammebevilgningen for dette prosjektet.

Sissel Knutsen Hegdal (H), påtroppende ordfører i Stavanger (Alf Simensen/NTB)

Ny veinorm: – Galskap å skalere ned ryggraden

I september ble det kjent at regjeringen endrer den såkalte «veinormalen». Regjeringen gjøre motorveiene smalere, hastigheten lavere og gjenbruke eksisterende veier. Hensikten er å spare penger og begrense naturinngrep.

– Det er fornuftig å skalere ned noe, men å skalere ned ryggraden i transportsystemet vårt blir galskap.

Andreassen peker på at dyrere i Rogaland å bygge ut firefelts motorvei i Rogaland fordi vi har mer fjell.

– Det bygges dobbeltspor på jernbanen på Østlandet, som i Fredrikstad og Skien, hvor det allerede finnes firefelts motorvei som går parallelt. Vi ber ikke om å få både og, vi ber om å få en av delene.

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) kaller regjeringens veisatsing i Rogland for« litt grå».

– De skal ha ros for å videreføre bevilgningene til Nye veier, som vil være viktig for å få gang på E39 videre sørover. Nye Veier har, i motsetning til regjeringen, vært tydelige på at det bør planlegges for firefelts vei. Det håper jeg de står ved, slik at vi får en trafikksikker og møtefri vei til å binde Sør-Vestlandet sammen.

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H). (Høyre)

Han legger til:

– Nå må vi som region jobbe sammen for å holde trykket oppe på Rogfast, E39, E134 og rassikring på riksvei 13. Høyre skal være konstruktive og jobbe knallhardt for at vi skal komme i mål!

Disse prosjektene får penger i 2024

E39 Sørmarka–Smeaheia (Sykkelstamveien) i Sandnes og Stavanger kommune: Regjeringen viderefører prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren.

Regjeringen viderefører prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. E39 Eiganestunnelen i Stavanger kommune: Regjeringen blar opp midler til sluttoppgjør for prosjektet.

Regjeringen blar opp midler til sluttoppgjør for prosjektet. 509 Sør-Tjora – Kontinentalveien (Transportkorridor vest) i Sola kommune: Prosjektet inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet omfatter utvidelse av om lag 2,5 kilometer av dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen på riksvei 509, med en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika i Tananger. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.

Prosjektet inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet omfatter utvidelse av om lag 2,5 kilometer av dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen på riksvei 509, med en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika i Tananger. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024. E39 Rogfast i Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommune: Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 kilometerlang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad og Laupland og en 3,7 kilometerlang tunnelarm til Kvitsøy. I Bokn blir det bygd 2,7 kilometervei i dagen, og dagens kryss blir bygd om. Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg skjer i Harestadkrysset, som er planlagt gjennomført som del av prosjektet E39 Smiene – Harestad innenfor Bypakke Nord-Jæren. Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2033.

Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 kilometerlang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad og Laupland og en 3,7 kilometerlang tunnelarm til Kvitsøy. I Bokn blir det bygd 2,7 kilometervei i dagen, og dagens kryss blir bygd om. Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg skjer i Harestadkrysset, som er planlagt gjennomført som del av prosjektet E39 Smiene – Harestad innenfor Bypakke Nord-Jæren. Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2033. 13 Ryfast i Strand og Stavanger kommuneregjeringen: I 2024 pågår det restarbeider, i hovedsak utbedring av Hølleslitunnelen i Strand kommune.

I 2024 pågår det restarbeider, i hovedsak utbedring av Hølleslitunnelen i Strand kommune. 13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal kommune: Prosjektet omfatter skredsikring av strekningen fra Lovraeidet til Rødsliane i Suldal kommune, og omfatter bygging av en tunnel på om lag 3 kilometer, 1,2 kilometerhovedvei og 310 meter med sideveier. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for prosjektet. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme så raskt som mulig.

