Byens nye ordfører: – Ikke akkurat «Stavanger-budsjett»

Hegdal er opptatt av at næringslivet i Stavanger-regionen for tiden roper etter arbeidskraft.

– Likevel fortsetter regjeringen med sin særegne avgift på kunnskap og kompetanse, som vi vet rammer våre arbeidsplasser hardest, sier den påtroppende ordføreren.

Hun reagerer på videreføringen av den midlertidig arbeidsgiveravgiften som videreføres, men peker på at innslagspunktet heves fra 750.000 kroner til 850.000 kroner.

– Avgift på kunnskap

– Det er gledelig at regjeringen nå starter utfasingen av en midlertidig avgift, men min forventning var at avgiften ble fjernet. Dette er en avgift på kunnskap og kompetanse, og regjeringen sender en ekstraregning til næringslivet framfor å omprioritere innenfor egne budsjetter, sier Hegdal.

Hun peker på at avgiften rammer arbeidsplasser i Stavanger-regionen hardt.

– Ved innføring var én av fem arbeidsplasser i Rogaland påvirket av økt arbeidsgiveravgift. Stavanger-regionen har et arbeidsliv med høy kompetanse. Derfor er jeg skeptisk til at bedriftene i Stavanger-regionen i stor grad vil komme bedre ut når innslagspunktet økes fra 750.000 til 850.000 kroner, sier Hegdal.

Madlaleiren-glede

Hun er fornøyd med at regjeringen vil bruke rundt 50 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av investeringer knyttet til eiendommer, bygg og anlegg som hører til Forsvaret i Rogaland. Hoveddelen av pengene skal gå til etablering av en mannskapsforlegning på Madla.

– Det er positivt at regjeringen prioriterer oppgradering av Madlaleiren. Forsvarets tilstedeværelse i regionen er viktig. Med denne prioriteringen signaliserer regjeringen av tilstedeværelsen ikke bare er viktig for regionen, men også nasjonen, sier Hegdal.

Lyse-glede

Hun er naturlig nok også glad for at avvikling av høyprisbidrag på vann- og vindkraft avvikles fra 1. oktober 2023.

– Innføringen av høyprisbidraget medførte at viktige prosjekter ble satt på vent. Til tross at framdriften har blitt forsinket, er det gledelig at avviklingen kommer tidligere enn opprinnelig annonser. Lyse kan nå signaliserer at mer investeringer i fornybar energi og oppgradering av vannkraften. Det er veldig bra, sier Høyres førstedame i Stavanger.

Regjeringen foreslår også 20 nye studieplasser i medisin til Vestlandslegen, med studietid i Stavanger. Regjeringen foreslår samlet sett 4,3 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Bergen.

– Samtidig som vi har fått en regjering som til de grader motarbeider en egen medisinutdanning i Stavanger, er vi glade for at det opprettes studieplasser som sikrer mer studietid i Stavanger, sier Hegdal.

Økte egenandeler

Regjeringen foreslår også å øke egenandelene med 4,35 prosent for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet og pasientreiser.

– Jeg stusser over at egenandel for helsehjelp økes i en tid når alt annet blir dyrere. Min bekymring er at dette vil kunne være et hinder for at folk søker hjelp. Økt egenandel i dyrtid burde være siste utvei, sier Hegdal i en pressemelding.