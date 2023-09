Et siste støt: - Frigjøre mer tid til unger og elever

– Målet er at ansatte i barnehager og skoler skal frigjøre tid til unger og elever. Det er en overordnet bestilling av en gjennomgang av hva vi kan ta ned av rapportering og skriftlig arbeid for ansatte i barnehagen og skolen.

Det sier Eirik Faret Sakariassen (SV) som onsdag leder sitt siste møte i Utvalg for oppvekst og utdanning. Forslag bygger på konkrete innspill fra Utdanningsforbundet.

– Vi har fått tilbakemelding om at dataprogrammene vi bruker i kommunen snakker dårlig sammen. Vi må sikre oss mot at vi ikke må legge inn ting mange ganger i forskjellige systemer. Er det måter å få systemene til å snakke sammen? Eller holder det at ting ligger på kun ett sted?

Sakariassen understreker at dette må gjøres i tråd med lovverket, og at det derfor krever en gjennomgang av administrasjonen.

Skolemat er saken han har størst eierskap til. Det nye flertallet i Stavanger skal ikke videreføre dette, men heller ikke fjerne midlene. Da er det opp til den enkelte skolen å bedømme hva pengene skal brukes til. Et annet tiltak som Sakariassen er «ekstra fornøyd med», er at det ble bevilget 43 millioner kroner til å kjøpe inn nye skolebøker.

– Det var det et stort behov for, både lærere og rektorer mente at det trengtes mer midler for å skaffe nye skolebøker. Det har ført til at det nå er tusenvis av bøker elever og skoler har glede av.

– Komplisert, men viktig

Venstres gruppeleder Mette Vabø tar over som leder av oppvekstutvalget etter Eirik Faret Sakariassen (SV). Vabø mener Sakariassens innspill er komplisert, men viktig.

– Det er et stort og ganske komplisert innspill. Det er forskjeller fra skole til skole og barnehage til barnehage, sier Vabø (V) til RA.

Mette Vabø (V) er leder for utvalg for oppvekst og utdanning de neste fire årene. (Stein Roger Fossmo)

Venstre gikk til valg på at lærene skal ha mer tid til å være lærere, og da er dette et grep vi kan gjøre noe med, forteller hun.

– Jeg synes det er fint at dette belyses. Vi får mange rapporter fra de som jobber i skolen om at dette er et problem, og da er det viktig at vi ser på hva vi kan gjøre for å ta tak i dette problemet. Selv om det er en stor sak helt på tampen av perioden, har Eirik tatt tak i en problemstilling som mange i skolen er opptatt av.

Vabø (V) understreker at hun trenger mer innsikt i hvordan man kan avbyråkratisere uten å trosse lovverket.

– Jeg har ikke innsyn i hva som kan gjøres av avbyråkratisering. Jeg vet de bruker mange ulike tekniske plattformer til rapportering, og at på noen skoler har de større grad av skriftlighet, samt hvor detaljert man må jobbe. Det skal ikke være nødvendig. Samtidig er det viktig for oss at de enkelte skolene finner løsninger som fungerer for dem innenfor lovverket. Det er en komplisert, men viktig sak.

Sakariassens (SV) forslag ble vedtatt av et enstemmig utvalg onsdag ettermiddag.

I Sakariassens (SV) forslag bes det om at det ses spesielt på følgende:

– Opplæringslovens bestemmelser der det gjøres uttrykkelig klart at informasjon om vurderinger, tilbakemeldinger og underveisvurderinger skal gjøres “munnleg eller skriftlig”. Kan læreres arbeid med dette forenkles, slik at man fortsatt er innenfor opplæringsloven og barnehageloven, men ikke må bruke mye tid på å legge inn alt dette i Public Oppvekst?

– Lærere må bruke mye tid på å skrive rapporter, arkivere rapporter og møtereferater, utarbeide planer og publisere planer i flere kanaler og på flere plattformer. Kontakt og samarbeid med kollegaer, ledelsen på skolen, foreldre og andre instanser skal også drives i flere digitale kanaler og på flere plattformer. Dette tar mye tid hver dag. Lærere bruker daglig/jevnlig følgende systemer: Public Oppvekst, Vigilo, Classroom, Google chat, mail, hjemmesider og varslingssystemet. Er det måter å enten redusere antallet plattformer eller koble dem bedre sammen, så dokumentasjon o.l. ikke må legges flere steder?

– Barnehagelærere har flere utfordringer med arkivsystemet Public Oppvekst: ansatte bruker mye tid på å sette seg inn i det, det gis ikke god nok opplæring. Det er behov for en dialog om hvordan Public Oppvekst fungerer for ansatte i barnehage.

– Dokumentasjon av mye av barnehagedagen, med bilder, som legges på nett eller publiseres i en app. Er det rom for å lette mengden med dokumentasjon av barnehagedagen, for å heller prioritere mer tid med ungene og at planleggingstiden får forrang?

– Er det andre grep administrasjonen kan iverksette for å frigjøre tid til oppfølging av barn/elever og planlegging av barnehagedagen/undervisningsdagen?

