Dette er Rogaland Høyres nye fylkestingsgruppe

Erlend Jordal (44) skal lede Høyres gruppe i Rogaland fylkesting. Det ble klart etter at Rogaland Høyres fylkestingsgruppe avholdt konstituerende gruppemøte etter fylkestingsvalget mandag 18. september, der det ble valgt gruppeledelse.

Jordal fra Stavanger blir gruppeleder, og Inger Merethe Bjerkreim (52) fra Bjerkreim blir nestleder.

Erlend Jordal blir gruppeleder (ASTRID HAGLAND GJERDE)

Tidligere har Jordal sittet flere perioder som folkevalgt, både i Sola kommunestyre, Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting. Han har også arbeidet som politisk rådgiver for Tina Bru da hun var olje- og energiminister. I inneværende periode har han vært leder for fylkeskommunens kontrollutvalg. Han arbeider for tiden med strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Universitets- og høgskolerådet.

Inger Merethe Bjerkreim har også lang erfaring fra folkevalgt arbeid, blant annet fra kommunestyret i Bjerkreim og fylkestinget i Rogaland. Hun har denne perioden sittet i Opplæringsutvalget. Til daglig arbeider hun som salgssjef i Norengros Kjosevik på Forus.

Nestleder Inger Merethe Bjerkreim (ASTRID HAGLAND GJERDE)

Sammen med påtroppende fylkesordfører vil de to utgjøre ledelsen i Høyres fylkestingsgruppe den kommende valgperioden.

– Jeg takker for tilliten, og er veldig glad for å ha med meg en sterk og motivert gruppe som er klar til å jobbe for Rogaland. Sammen med samarbeidspartiene FrP, KrF og Venstre, Bjerkreim som nestleder og Ole Ueland som fylkesordfører skal vi stå på for fylket og levere for innbyggerne, sier Jordal i en pressemelding.

I tillegg ble det avklart hvem som skal lede Samferdselsutvalget, og hvem som skal være nestleder i Opplæringsutvalget.

Lasse Fredheim (27) fra Haugesund blir ny leder i Samferdselsutvalget, som blant annet har ansvar for fylkesveiene og kollektivtransporten i Rogaland. Han har tidligere arbeidet som fagrådgiver i Høyres stortingsgruppe med energi- og miljøpolitikk, med energi og havvind i Haugaland Kraft og Deep Wind Offshore. For tiden er han ansatt som utviklingssjef for SK Vard Haugesund.

Lasse Fredheim blir ny leder i Samferdselsutvalget (ASTRID HAGLAND GJERDE)

Kenneth Austrått (36) fra Sandnes skal velges til ny nestleder i Opplæringsutvalget, som er fagutvalget for de videregående skolene, fagopplæring og kompetansepolitikk. Han har tidligere blant annet vært folkevalgt i Sandnes bystyre, og arbeider som prosjektleder for innovasjonsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus.