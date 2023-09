Stjal sprit fra bar

En beruset mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum klokken 01.35 etter å ha blitt erklært uønsket på et utested. Den unge mannen skal ha stått for både ordensforstyrrelse og tyveri av sprit fra baren, melder Sør-Vest politidistrikt på X/Twitter.

Like over midnatt søndag kom det melding om slåssing i Vigrestad idrettshall i Hå kommune.

– Politiet er på stedet og har kontroll. To menn hadde barket sammen. De ene var pådratt skader i ansiktet. Han kjøres i ambulanse til SUS for kontroll. Politiet foretar nødvendige undersøkelser på stedet, melder politiet. En av de involverte, en mann i 30-årene, ble pågrepet for kroppsskade og sendt i arrest.

Noen minutter over midnatt var det duket for drama i Suldal, der politiet hadde promillekontroll i Suldalsvegen.

– En bil forsøkte å unndra seg kontrollen og aktuelle bil ble kort tid etter funnet forlatt. Politiet har kommet i kontakt med fører. Fører ble avhørt og erkjente forholdet. Ingen mistanke om at vedkommende var påvirket, melder politiet. Det var desto større grunn til mistanke om beruselse i Klepp, der politiet klokken 06.22 fikk melding om at en bil hadde kjørt ut av veien i Selevegen.

– Da politiet kom til stedet hadde fører tatt seg ut av bilen. Ingen personskade. Fører mistenkes for å ha kjørt bil i beruset tilstand. Blodprøve tatt, førerkort beslaglagt og sak opprettet, rapporterer operasjonssentralen.





