Varaordføreren røk ut av kommunestyret, Hetland er den nye Sp-toppen

Med 388 personstemmer, eller kryss, og 201 slengere fra andre partilister, er det Birger Wikre Hetland som blir Senterpartiets ene representant i kommunestyret i Stavanger. Han slo dagens varaordfører Dagny Sunnanå Hausken, som fikk 328 personstemmer og 211 slengere. Den tredje representanten blant de Sp-kumulerte, Bjarne Kvadsheim, fikk 95 personstemmer og 84 slengere.

– Jeg skjelver litt ennå, det er ganske overveldende, selv om det også er med et stort vemod at de to andre i toppen av listen på Sps valgliste falt ut av kommunestyret, sier Hetland til RA.

– Stolt og glad

Hetland, som blant annet har markert seg i Utvalg for miljø og utbygging i denne kommunestyreperioden, er selvsagt uansett glad for kommunestyreplass.

– Jeg er stolt og glad, og det betyr at noen mener at jeg har gjort noe rett, sier bonden og politikeren fra Sjernarøy.

– Noen mener at med deg i stedet for Hausken på topp så øker mulighetene for at Sp vil velge å gå inn i et flertall sammen med Høyre og samarbeidspartnerne?

– Jeg er i alle fall i forhandlinger med høyresiden, så får vi se hva det fører fram til. Det er ennå åpent, og en prosess som vi må ta internt i partiet før avgjørelsen, sier Hetland tirsdag formiddag.

– Rett fra levra

Han har møter med Stavangers kommende ordfører Sissel Knutsen Hegdal og andre representanter for det nye flertallet og har stadig kontakt med partifeller om utviklingen via Teams-møter, men tør ikke spå når avklaringen kommer.

– Hva tror du er årsaken til at du har fått så mange personstemmer, og flere enn Hausken?

– Jeg tror det kan ha med at jeg snakker rett fra levra. Dagny og jeg har ulike styrker, hun er god på for eksempel helsepolitikk, mens jeg har markert meg på byggesaker, klima og miljø og jordvern.

Sju fra Finnøy og Rennesøy

Ifølge Hetland er det fire innvalgte fra Finnøy kommunedel i det nye kommunestyret, han selv, Henrik Halleland (KrF), Nils Petter Flesjå (H) og Hanne Wasshus (Ap).

Fra Rennesøy er Thor Bernhard Harestad (Frp), Tina Nådland (Ap) og Inger Lise Rettedal (H) valgt inn.

– Det er tallmessig god uttelling fra øyene, men denne representasjonen fra øyene i gamle Rennesøy og Finnøy kommuner er akkurat så stor som den må være, sier Hetland.

– Virkelig kjipt

Dagny Sunnanå Hausken er naturlig nok svært skuffet

– Det er et virkelig kjipt valgresultat, og vi tapte med så små marginer. Bare én representant i kommunestyret unna. Vi skulle så gjerne fortsatt med den retningen vi har startet på i Stavanger. Senterpartiet manglet bare rundt ett tiendedels prosentpoeng for å komme inn med to mandater. Nå må Sp bruke til på å bygge oss opp på ny.

Selv vil hun trekke seg ut av aktiv politikk.

– Jeg har holdt på med politikk siden 2003, så nå er det på tide å slippe andre til, og jeg vil finne meg noe annet å gjøre, sier den tidligere Rennesøy-ordføreren, som er utdannet sykepleier og agronom.

– Jeg skal bruke god tid til å tenke.

Vil i opposisjon

– Bør Sp søke makt sammen med høyresiden i Stavanger, eller gå i opposisjon?

– Jeg har sagt til Birger (Hetland) at han må kjenne en del på det selv under forhandlingene. Hadde det vært opp til meg, hadde jeg gått i opposisjon, for å være tydelige på Senterparti-politikken i Stavanger. Det er mitt råd. Jeg ser at høyresiden vil kommersialisere helsetjenester, det vil få konsekvenser i budsjettene etter hvert, og det ville jeg ikke kunnet være med på, sier Hausken.

På varaplassene bak Hausken og Kvadsheim ble det i rangert orden Lisa Medhus Breiland, Kai Petter Flesjå, Karl Anders Mæland Nilsen og Terje Øvrebø som fikk flest kryss og slengere.