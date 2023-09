Se hvem som får makt: Her er Stavangers mest populære politikere

Representantfordelingen i det 67 personer store kommunestyret i Stavanger blir som følger den neste perioden: Arbeiderpartiet 22, Høyre 21, Fremskrittspartiet 6, Rødt 3, Kristelig Folkeparti 3, SV – Sosialistisk Venstreparti 3, Venstre 3, Industri- og næringspartiet 2, Miljøpartiet De Grønne 2, Senterpartiet 1, Pensjonistpartiet 1

Ap største gruppe

Arbeiderpartiets 22 innvalgte representanter, i rangert orden:

Kari Nessa Nordtun, Dag Mossige, Lotte Hansgaard, Ine Haver, Øyvind Jacobsen, Ida Marita Bøe, Tina Nådland, Mushrifa Ali Mubarak, Hanne Vasshus, Sverre Uhlving, Rakeem Mohamed Aliduale, Sissel Beate Fuglestad, Anders Fjelland Bentsen, Ann Sesilie Tekfeldt, Maiken Ree, Hilde Fahret Born, Bjørn Erik Poppe Thorsen, Charlotte Sørås, Lykke Sofie Dalva Borge, Arnt- Heikki Steinbakk, Jonas Gadolin og Maren Songe-Møller.

Ordfører Nessa Nordtun fikk oppsiktsvekkende mange personstemmer og slengere. (Se fakta lenger ned i artikkelen)

Høyres 21 innvalgte representanter i rangert orden etter antall personstemmer og eventuelt stemmetillegg: Sissel Knutsen Hegdal, Line Møllerop, Camilla Torvik Tønne, Tormod Wilson Losnedal, Jonas Molde Hollund, Eirik Jåtten, Hard Olav Bastiansen Emilie Martinsen Christensen, John Peter Hernes, Inger Lise Rettedal, Jarl Endre Egeland, Cille Ihle, Kristen Høyer Mathiassen, Kjell Erik Grøsfjeld, Trygve Pedersen, Ingebjørg Storeide Folgerø, Finn Eide, Erlend Jordal, Hilde Karlsen, Simen Angell-Olsen og Nils Petter Flesjå.

Hernes og Rettedal populære

Øyvind Jacobsen (Ap) og John Peter Hernes (H) er store sankere av kryss og slengere. (Stein Roger Fossmo)

Av de forhåndskumulerte var det Sissel Knutsen Hegdal, Line Møllerop, Tormod Wilson Losnedal og Jonas Molde Hollund som fikk flest kryss og slengere. Blant de som sto på ukumulert og alfabetisk liste var det John Peter Hernes, Inger Lise Rettedal, Jarl Endre Egeland og Cille Ihle som var mest ettertraktet av Høyre-velgerne og slengere fra andre partier.

Frps 6 representanter: Leif Arne Moi Nilsen, Tor Geir Harestad, Kristoffer Sivertsen, Kristin Lode, Bjarne Ove Lunde og Grete Marie Kvalheim. Alle de seks var forhåndskumulerte.

SVs 3 representanter: Eirik Faret Sakariassen, Ingrid Vikse og Lene Sander Christensen. Alle forhåndskumulerte.

Anne Kristin Bruns i KrF, her på stand (Tonette N. Haaland)

Kristelig Folkepartis 3 representanter: Anne Kristin Bruns, Henrik Halleland og Therese Egebakken. Anne Kristin Bruns sanket flere personstemmer enn for øvrig også populære Henrik Halleland, begge er på topp-10-listen over mest populære Stavanger-politikere. Den relativt ukjente 1998-modellen Therese Egebakken fikk flest personstemmer av de ukumulerte i KrF, og sikret seg dermed også plass i kommunestyret.

Sara Nustad Mauland, gruppeleder Rødt Stavanger førstekandidat liste kommunevalget 2023 (Stein Roger Fossmo)

Rødts 3 representanter: Sara Nustad Mauland, Siri Borge og Pål Asle Pettersen, alle kumulerte. Mauland fikk for øvrig 452 kryss og 217 slengere, et svært høyt antall for et relativt lite parti.

Venstres 3 representanter: Mette Vabø, Kjartan Alexander Lunde og Ann Elin Sagaard Piel, alle forhåndskumulerte. Vabø fikk solide 430 kryss og 115 slengere på toppen av stemmetillegget.

Mette Vabø gruppeleder i Venstre i Stavanger ordførerkandidat (Stein Roger Fossmo)

Industri- og Næringspartiets 2 representanter: Jan Inge Selvik og Geir Langeland, begge forhåndskumulerte, og fikk flere personstemmer enn de to andre kumulerte, Hans Viggo Hansen og Sylvi Noelle Saltnes-Torstrup.

MDGs 2 representanter: Daria Maria Szymaniuk og Erlend Aano, begge forhåndskumulerte, fikk flere personstemmer enn forhåndskumulerte Rune Askeland, Ingvild Sørensen, Thomas Bendiksen, Andreas Nordang Uhre og Sahar Snell.

Senterpartiet (1 representant): Birger Wikre Hetland (se egen RA-artikkel her)

Pensjonistpartiet (1 representant): Karl W. Sandvig

11.068 personstemmer!

Ordfører Kari Nessa Nordtun fikk hele 9868 kryss og 1200 slengere, noe som utgjør 11.068 personstemmer. Ikke langt unna 1 av 10 velgere blant Stavangers 112.861 stemmeberettigede møtte opp og ga ordføreren et ekstrakryss eller en slenger. Antall kryss og slengere er 14,76 prosent av alle de 74.968 personene som avla godkjent stemme i kommunevalget.

Kommende ordfører Sissel Knutsen Hegdal er også populær hos velgerne. Hun fikk 4068 kryss og 130 slengere.

Her er listen over de som fikk mest stemmetillegg (kryss) og oppføringer fra velgere av andre partilister (slengere):

1. Kari Nessa Nordtun (Ap ), 9868 kryss, 1200 slengere, 11.068 personstemmer.

), 9868 kryss, 1200 slengere, 11.068 personstemmer. 2. Sissel Knutsen Hegdal (H) : 4068 kryss, 130 slengere, 4198 personstemmer.

: 4068 kryss, 130 slengere, 4198 personstemmer. 3. Dag Mossige (Ap) : 1613 kryss, 97 slengere, 1710 personstemmer.

: 1613 kryss, 97 slengere, 1710 personstemmer. 4. Leif Arne Moi Nilsen (Frp) : 1165 kryss, 76 slengere, 1241 personstemmer.

: 1165 kryss, 76 slengere, 1241 personstemmer. 5. Lotte Hansgaard (Ap): 968 kryss, 111 slengere, 1079 personstemmer

968 kryss, 111 slengere, 1079 personstemmer 6. Anne Kristin Bruns (KrF): 853 kryss, 163 slengere, 1016 personstemmer.

853 kryss, 163 slengere, 1016 personstemmer. 7. Eirik Faret Sakariassen (SV): 637 kryss, 285 slengere, 922 personstemmer.

637 kryss, 285 slengere, 922 personstemmer. 8. Ine Haver (Ap): 781 kryss, 63 slengere, 844 personstemmer.

781 kryss, 63 slengere, 844 personstemmer. 9. Øyvind Jacobsen (Ap): 709 kryss, 81 slengere, 790 personstemmer

709 kryss, 81 slengere, 790 personstemmer 10. Henrik Halleland (KrF): 564 kryss, 217 slengere, 781 personstemmer.

