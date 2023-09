Spenning før tallene: – Kjempenervøs!

Scene 1 på Tou var passende nok drapert i rødt lys for anledningen. Øyvind Jacobsen, rådgiver og formannskapsmedlem tok imot gjestene og innledet samlingen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun var tidlig på plass.

– Jeg er veldig spent. Kjempenervøs, men magefølelsen er god, sier hun til RA.

Det er svært mange som har funnet fram til Arbeiderpartiets valgvake på Tou, nesten samtlige stoler var besatt relativt kort tid etter valgvakens start.

Kari Nessa Nordtun i starten på valgvaken på Tou, her i prat med blant andre Stian Nevøy. (Stein Roger Fossmo)

Overtråkk

Gruppeleder Dag Mossige ankom på krykker.

– Bare et lite overtråkk. Det skjedde fredag, forteller han.

Han bedyrer også at det ikke har gått ut over valginnspurten.

– Vi er et stort lag, og uansett, som Napoleon skal ha sagt: Kirkegården er full av uerstattelige mennesker, sier Mossige med et smil, svært lite preget av hendelsen.

Et poeng å notere seg i forkant av at resultatene av forhåndsstemmene kommer, er det faktum at resultatet fra de som har avlagt stemme før valgdagen pleier å stemme svært godt med det reelle resultatet for Ap og Høyres del. Under kommunevalget i 2019 viste forhåndsstemmene 24,4 prosent oppslutning for Ap, mens resultatet ble 24,8. For Høyres del gikk 20,2 prosent av forhåndsstemmene til dem, mens det reelle valgresultatet ble 20,1. For Senterpartiet var det imidlertid store forskjeller. Partiet fikk 11,9 prosent av forhåndsstemmene, men endte opp på hele 14,4 prosent etter den endelige opptellingen.





Dag Mossige har gått på en smell i form av et overtråkk i innspurten av valgkampen. (Stein Roger Fossmo)

Fylkesordførerkandidat Frode Berge, Eli Nessa (ja, søsteren til Kari) og Einar Schibevaag på valgvaken. (Stein Roger Fossmo)