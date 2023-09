Mot maktskifte, men: – Veldig glad for å få over 30 prosent

Kari Nessa Nordtun smilte, men var tydelig skuffet etter at forhåndsstemmene ble presentert. Hun pekte på at Ap i Stavanger tross alt har gjort et svært godt valg.

– Jeg er veldig glad for en oppslutning på over 30 prosent av forhåndsstemmene her i Stavanger, sier Nessa Nordtun til RA rett etter at tallene kom på storskjerm og en smilende Høyre-ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal fylte storskjermen på Scene 1 på Tou.

– Jevnt

Hun ha slett ikke opp etter forhåndsstemmene.

– Jeg visste det ville bli veldig jevnt, og over halvparten av stemmene er ikke talt opp ennå, men vi trenger mer for å få flertall, påpekte ordføreren.

Høyre fikk 32,5 prosent av forhåndsstemmene, fram hele 9,4 prosentpoeng fra 2019-valget. Sammen med Frp, KrF, Venstre og Pensjonistpariet har de basert på forhåndsstemmene totalt 35 mandater, noe som gir flertall.

Gikk fram 5,4 prosentpoeng

Arbeiderpartiet fikk 30,85 prosent av forhåndsstemmene, en framgang på 5,4 prosentpoeng. Basert på forhåndsstemmene får de ikke flertall sammen med dagens rødgrønne partier. Både Senterpartiet, MDG og FNB går tilbake og mister mandater. SV ligger stabilt på 4,7 prosent. Hvis dagens posisjon får med seg INP, får de 32 mandater. Dermed er Ap avhengig av å få med Venstre og/eller KrF.

41.059 stemmeberettigede har avlagt forhåndsstemme i Stavanger. Dette er 36,7 prosent av de stemmeberettigede i byen.