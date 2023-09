FP-Myrhol: – Det ser vanskelig ut. Det har det gjort ganske lenge

Folkets Parti er ute av kommunestyret basert på forhåndsstemmetallene. De kom ut av det med 0,4 prosent, og med svake meningsmålinger er det ingenting som tyder på at det kommer til å snu i løpet av opptellingen.

– Det går iallfall ikke an å kjøpe seg en representant, for vi har brukt mye penger denne valgkampen, sier partiets toppkandidat Frode Myrhol til RA.

Han forteller at Folkets Parti har brukt det han omtaler som «100.000-vis» av kroner på reklame gjennom valgkampen. De har både hatt store reklamekampanjer på baksiden av bussene i Stavanger, og brukt mediegiganten Schibsted til å annonsere på ulike plattformer.

Da 51-åringen fra Fosnavåg i Møre og Romsdal ble valgt inn i kommunestyret var det som representant for «Folkeaksjonen nei til mer bompenger», ofte forkortet til FNB. Valget der de faller ut av Stavanger-politikken er med «Folkets Parti» på stemmesedlene.

Navneskiftet mener han kan være en årsak.

– Det kan stilles spørsmål til det. Vi burde gjort det i 2019 i stedet for 2021, sier Myrhol – og legger til:

– Kanskje vi bare skulle vært «Folkeaksjonen». At navnet ble for ugjenkjennelig for folk.

Frode Myrhol

Myrhol vil at folk skal se gjennomslagene

Den etter hvert rutinerte lokalpolitikeren forteller at han gjennom valgkampen har fått tilbakemeldinger fra potensielle velgere at partiet ikke nevnes i forbindelse med målinger.

– Så har vi kanskje ikke hatt samme drahjelpen fra riksmediene, sier Myrhol.

– Begynner du å innse realitetene med at det ser dårlig ut for Folkets Parti de fire neste årene?

– Det ser vanskelig ut. Det har det gjort ganske lenge, sier Myrhol – som også presiserer at han ikke har gitt opp helt ennå.

I fire år har han og partiet vært en del av posisjonen i Stavanger under Kari Nessa Nordtuns (Ap-ordfører) ledelse. Gjennomslag og politisk styring er noe han mener de burde fått positiv uttelling på.

– Hadde folk sett på hva vi har gjennomført skulle vi hatt en framgang, sier Myrhol.

– Kanskje har vi blitt et offer for egen suksess siden vi har løst det for dem, så har vi ikke fått gevinst for det, sier han videre.

Frode Myrhol kan få god tid til å gjenoppta trening og andre fritidsaktiviteter framover. (Kristoffer Knutsen)

Hva nå, Myrhol?

Han går også inn på noe som har vært en elefant i rommet.

– Det har sikkert spilt inn negativt med min lønn, selv om det bare var naturlig, sier Myrhol – og sikter til utregningene som ble gjort av lønnen han mottok som politiker.

Myrhol har nemlig hatt hektiske dager med både gruppelederjobb i kommunestyret og fylkestinget. Kombinasjonen av de to jobbene har gitt ham en lønn på over 1,8 millioner kroner.

Nå kan han se langt etter den type lønninger – iallfall i politikken.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg har ikke tenkt på det, sier Myrhol.

– Er det ærlig eller en floskel?

– Jeg har tre måneder på meg, så jeg har til nyttår på å finne ut av det.

Fortsatt finnes det noe som minner om tro i Frode Myrhol på at han kan komme seg inn i kommunestyret, selv om sjansene for det er mikroskopiske. (Kristoffer Knutsen)

En retur til gamlejobben er helt uaktuell. Forsikringsselskapet han i utgangspunktet hadde permisjon fra ut valgperioden gikk konkurs i mai 2020.

– Den jobben eksisterer ikke, men jeg tror jeg skal få meg en jobb. Jeg har mye å fare med, sier Myrhol.

Jobbsøknaden til Myrhol inneholder noen fag her og der på utdanningssiden, så er det i all hovedsak den praktiske erfaringen og det harde arbeidet han tror kommer til å gi uttelling for ham på jobbmarkedet.

Den siste tiden har han vært sterkt koblet til en partiovergang til Arbeiderpartiet. Med Folkets Partis fall i Stavanger er i praksis partidriften så godt som over.

– Hvilket parti går du til?

– Jeg vet hva som passer best for meg, men har ikke snakket om mulighetene for noe, sier han.

Ikke plass i kommunestyret

Etter alt å dømme blir det fire år ute av kommunestyret, men han har ikke nødvendigvis tålmodighet til å vente på en ny valgperiode før han kommer seg inn i verv igjen.

– Om et parti vil tilby meg utvalgsplass vil jeg nok det, men det er samtidig mange som har stått på stand og jobbet hardt i valgkampen for de ulike partiene. De vil nok også ha sine plasser, sier Myrhol.

Overgangen til en ny hverdag kan by på mye mer fritid for 51-åringen, som for første gang flyttet til Stavanger i 1994. Han er offisielt singel, som han kaller det selv, og har ikke barn.

Det gjør at han kanskje får gjenopptatt golfentusiasmen. Både golf og ordinær trening har nemlig vært nødt å vike de siste årene.

– Jeg har stort sett kommet sent hjem på kvelden, og da må jeg lese for å være klar til møtene som kommer neste dag. Jeg vil få mye bedre tid om jeg må ut i vanlig jobb igjen, sier Myrhol – og legger til:

– Det kan bli golf, men en prolaps i ryggen gjør også det vanskelig.

Han gleder seg uansett til å bli mer aktiv med kroppen, og forhåpentligvis få mer bevegelse framover.