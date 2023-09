Valg 2023: De «demokratiske» og de «udemokratiske» valglistene i Stavanger

---

FAKTA

Til det 67 representanter store kommunestyret i Stavanger kan de ulike partiene sette opp inntil 10 forhåndsprioriterte personer.

Antall forhåndsprioriterte, også kalt kumulerte, i partiene med liste i Stavanger (antall innvalgte representanter i kommunestyret i 2019 i parentes): Arbeiderpartiet: 2 (18), Høyre: 8 (15), SV: 6 (4), Fremskrittspartiet: 7 (6), Folkets Parti: 1 (6), Miljøpartiet De Grønne 7 (4), Rødt 6 (4), Venstre: 3 (3) Senterpartiet 3 (3), KrF 2 (3), Pensjonistpartiet 1 (1). Antall kumulerte i partier uten representanter i dagens kommunestyre: Industri- og næringspartiet: 4, Norgesdemokratene: 2, Liberalistene: 1, Partiet Sentrum: 1, Folkestyret-listen 0, Konservativt: 0

Forhåndsprioritering gjelder bare ved kommunevalg, og innebærer at et visst antall av partienes øverste listekandidater gis et stemmetillegg. Et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget – avhengig av størrelsen på kommunestyret – gis da et stemmetillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent av det antall stemmesedler som listen mottar ved valget.

Velgere kan gi enkeltrepresentanter stemmetillegg ved å sette kryss foran navnet til kandidaten. I kommunestyrevalget er det også anledning til å føre opp inntil seksten kandidater fra andre partier på den stemmeseddelen man velger.

---

De politiske partiene har anledning til å kumulere sentrale politikere, de får tilleggsstemmer og er i praksis sikret plass i kommunestyret, med mindre partiet de representerer gjør et katastrofevalg. Denne rettigheten bruker Stavanger-partiene i ulik grad. Arbeiderpartiet, som fikk 18 representanter i kommunestyret i 2019, har bare kumulert to politikere, ordfører Kari Nessa Nordtun og dagens gruppeleder Dag Mossige.

– Jeg vil ikke legge meg opp i andre partiers valg av hvor mange av listekandidatene som er kumulerte. Det er en rettighet partiene har etter valgloven, og som partiene kan forvalte, sier Nessa Nordtun til RA.

Ordfører Kari Nessa Nordtun om antall kumulerte på valglistene til Ap, SV, Rødt og MDG

– Stor makt til velgerne

Tidligere har Stavanger Arbeiderparti hatt langt flere kumulerte, men til neste fireårsperiode er det altså bare to personer som er sikret fast plass.

– Vi ser på det som en viktig mulighet for velgerne til å velge hvilke personer de ønsker som skal komme inn i kommunestyrene for Arbeiderpartiet. Da kan man sette et ekstra kryss som tilleggsstemme. Velgerne for Arbeiderpartiet får stor makt til å bestemme hvem som blir valgt, og det er mulig å velge ut kandidater basert på kommunedel, forenings- eller forbundstilknytning, yrkesgruppe og for eksempel krysse studenter eller pensjonister, sier Stavanger-ordføreren.

Ordfører Kari Nessa Nordtun ved Torget i Stavanger. (Stein Roger Fossmo)

Bare kumulerte

MDG, som fikk fire representanter valgt inn sist, har kumulert hele sju representanter. Vanlige listekandidater er dermed nær sjanseløse til å bli valgt inn i kommunestyret. Sjansene er også små for ikke-kumulerte representanter i SV, Frp og Rødt, og heller ikke i KrF, Pensjonistpartiet, Venstre eller Sp er mulighetene store. I Folkets Parti, som fosset inn i Stavanger-politikken i 2019 under navnet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) med seks representanter i kommunestyret, er bare dagens frontmann Frode Myrhol kumulert, men partiet er nær utradert på meningsmålingene. Basert på dem vil ikke engang dagens gruppeleder bli gjenvalgt.

I Høyre, derimot, er det også muligheter for kommunestyreplass uten å være blant de åtte kumulerte på valglisten, som totalt har 72 kandidater. Partiet fikk inn 16 representanter sist, og har meningsmålinger som tyder på en langt høyere antall folkevalgte kommende valgperiode.

– Valgfrihet

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal vil i likhet med Nessa Nordtun uansett ikke kritisere andre i kommunestyret for mange kumulerte i små partier.

– Høyre er for valgfrihet, så det må hvert parti ta stilling til selv, sier Knutsen Hegdal.

---

FAKTA

Sissel eller Kari?

En RA-serie viser skiller mellom Ap og Høyre i Stavanger på ulike saksområder

Del 1: Gratis buss: Frp krystallklare om gratis busser, Venstre og Høyre avventer

Del 2: Eiendomsskatten: «Som et par utepils i måneden» eller «en byrde»

Del 3: Skolefritidsordningen: Dette vil Kari og Sissel gjøre med SFO-prisene

Del 4: Skolemat: Høyre vil styrke skolen, men droppe gratis skolemat

Del 5: Privatisering: Vil spare penger ved å åpne for privat omsorg i Stavanger

Del 6: Utbyggingspolitikken: Dette mener Ap og Høyre om «Hotellhullet».

---

Hun opplyser at det til høstens valg er første gang Høyre har så mange som åtte kumulerte. I 2019 hadde partiet seks, da fikk én representant fra Finnøy og én fra Rennesøy sikker plass i valgåret rett i forkant av kommunesammenslåingen.

– Åtte og seks på fast plass er egentlig ganske mange for Stavanger Høyre, som tradisjonelt har kumulert tre kandidater, med unntak av i 2015, da vi hadde fire, sier Knutsen Hegdal.

Unge på fast plass

[ Navnekrangel i Stavanger-politikken i oppstarten av valgkampen ]

Høyre ønsker å legge til rette for unge folk inn sentralt i partiet, og Jonas Molde Hollund (3.-kandidat), født i 2001, og 1997-modellen Emilie Martinsen Christensen (8.-kandidat) er i praksis sikret fast plass i kommunestyret.

Sissel Knutsen Hegdal, gruppeleder og Stavanger Høyres ordførerkandidat. (Stein Roger Fossmo)

– Resten av listen er alfabetisk, det er personstemmer som avgjør, framholder Knutsen Hegdal, mens hun peker på at også ukumulerte på Aps liste er ført opp i prioritert rekkefølge. Ap har for øvrig 1998-modellen Ida Marita Bøe på tredjeplass.

Hegdal Knutsen peker på at mange av Høyres sentrale politikere har vært med lenge, eksempelvis har hun selv vært med i 20 år.

– Generasjonsskifte

[ SV-Eirik uaktuell som ordfører, han vil ha Ap-Kari ]

– Vi trenger å fornye oss, og vil ha et lite generasjonsskifte. I og med at det er personstemmer som avgjør kommunestyreplass for ukumulerte, og vi ser at det kan være veldig vanskelig for de som er førstegangs kandidater å få nok personstemmer til at de får en fast plass. Derfor har vi helt bevisst løftet fram og kumulert personer som er relativt uerfarne som politikere, men som har store kunnskaper og bredt engasjement, også for å sikre overføring av erfaring, sier Knutsen Hegdal.

Utenom de åtte faste er det personstemmene som teller.

– Ved den siste målingen lå Høyre an til å få 24 representanter, og da vil det være 16 «ledige» plasser kandidatene kan jobbe mot. Det gir velgerne muligheter til å sette et kryss for den kandidaten de heier på, det kan være fra egen bydel eller for eksempel kandidater velgerne mener at kommunestyret trenger, sier Høyres frontkvinne.

Fire sist, kumulerte sju

Miljøpartiet De Grønne har kumulert hele sju listekandidater, fikk valgt inn fire under sist valg, og ligger nå an til å få inn to eller tre representanter.

– Er det ikke et demokratisk problem at vanlige listekandidater ikke har mulighet til å få nok kryss og ble medlemmer i kommunestyret?

– Nominasjonsmøtet vårt avgjorde, etter forslag fra et medlem, at vi skulle ha sju kumulerte, fordi medlemmet, og vi, har tro på at vi kommer inn med en mye større gruppe. Det var en god diskusjon på nominasjonsmøtet om det demokratiske prinsippet her. Det var flere forslag, men forslaget om sju kumulerte vant fram, sier ordførerkandidat Daria Maria Szymaniuk.

MDG-topp Daria Maria Szymaniuk om kumulering av hele sju listekandidater

Hun peker på at de ukumulerte uansett har muligheter til å få verv i kommunale utvalg.

– Også de som ikke er kumulerte har mulighet til å få verv og være med å bestemme. Vi må bare sørge for at vi får inn en stor nok gruppe, sier Szymaniuk.

– Vil la folket bestemme

De to partiene uten noen kumulerte, altså i prinsippet de mest listemessig mest demokratiske, er Folkestyretlisten og Konservativt.

Susanne Heart grunnlegger av Folkestyret-listen og førstekandidat i Stavanger (Stein Roger Fossmo)

– Folkestyret ønsker å overføre mest mulig makt tilbake til folket, der demokratisk makt faktisk hører hjemme. Vi vil la folket bestemme. Ikke Brussel. Da er det en selvfølge for oss å la folket også avgjøre hvilke kandidater på Folkestyret-listene de tenker vil representere dem best og bidra til at makt flyttes, sier Susanne Heart, for øvrig nummer 1. blant totalt 10 personer på Stavanger-listen.