Dette er politikerne som vil ha din tillit

Det nærmer seg styggfort at det skal avgjøres hvem som skal styre i Stavanger de neste fire årene.

Rekordmange har forhåndsstemt. Søndag åpnet et stemmelokale i hver bydel, og mandag 11. september er dagen mange har sett fram til – valgdagen.

Listetoppene

I forkant av valget har RA pratet med ni av menneskene som står på toppen av valglistene til de politiske partiene. Her forteller de både om sin vei inn i politikken, hva som engasjerer dem og hva de brenner for og hvem av sine politiske motstandere de mener fortjener ros.

Del 1: Sissel Knutsen Hegdal (Høyre)

Del 2: Eirik Faret Sakariassen (SV)

Del 3: Mette Vabø (V)

Del 4: Leif Arne Moi Nilsen (Frp)

Del 5: Daria Maria Szymaniuk (MDG)

Del 6: Dagny Sunnanå Hausken (Sp)

Del 7: Henrik Halleland (KrF)

Del 8: Kari Nessa Nordtun (Ap)

Del 9: Sara Nustad Mauland (R)

RA har også vært på kontoret til Frode Myrhol i Folkets Parti, som på alle meningsmålinger ser ut til å miste sine mandater i kommunestyret den kommende politiske perioden. Toppkandidat Myrhol hopper imidlertid ikke av før alt er avgjort.

Hva sa de nasjonale partilederne sa om Stavanger, og hva mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om gratis buss da de var samlet under den siste partilederdebatten som gikk av stabelen fredag på Fiskepiren.

Det er, inkludert to blanke og fylkestingsvalget, 36 alternativer å legge i valgurnene i Stavanger. Antall kumulerte kandidater spriker veldig. (Stein Roger Fossmo)

I noen partier i Stavanger er alle vanlige listekandidater uten kumulert plass i praksis sjanseløse til plass i kommunestyret. Både Frp, MDG, Rødt og SV er blant partiene med flere kumulerte enn innvalgte politikere i dagens kommunestyre. Størst er sjansen for Ap og Høyres ukumulerte kandidater. Se hvilke partier som har de mest «demokratiske» og «udemokratiske valglistene i Stavanger.

Valgkampinnspurten i Stavanger blir et drama uten sidestykke, skriver RA-redaktør Bjørn G. Sæbø, og trekker fram Industri- og næringspartiet (INP) som partiet som kan vippe valgresultatet.

Han takker også de fremste ordførerkandidatene Kari Nessa Nordtun (Ap) og Sissel Knutsen Hegdal (H) for at de har vært tydelige på hva som skiller dem politisk.

Eiendomsskatt har vært en het potet. Her er en oversikt over hva mange av de sentrale politikerne betaler i eiendomsskatt selv - og hva de synes om det.

For dem som har vært en tur i Stavanger sentrum de siste ukene har sett at noe har foregått. De politiske partiene har vært godt synlige, men hva har de hatt med seg på standene for å lokke velgerne over på sin side. Lørdag tok RA runden til de ulike partiene og sjekket ut hva de hadde å by på.

Kari eller Sissel?

RA har gjennom serie artikler og videointervjuer i forkant av valget forsøkt å vise hva som skiller de ulike partiene, hvor skillene mellom de borgelige og de rødgrønne går, og hvor Ap og Høyre i Stavanger ser ulikt på veien videre.

Har du fortsatt ikke bestemt deg for hvem som får din stemme?

Under kan du lese deg opp på hvor skillelinjene i Stavanger-politikken går.

Del 1: Gratis buss: Frp krystallklare om gratis busser, Venstre og Høyre avventer

Del 2: Eiendomsskatten: «Som et par utepils i måneden» eller «en byrde»

Del 3: Skolefritidsordningen: Dette vil Kari og Sissel gjøre med SFO-prisene

Del 4: Skolemat: Høyre vil styrke skolen, men droppe gratis skolemat

Del 5: Privatisering: Vil spare penger ved å åpne for privat omsorg i Stavanger

Del 6: Utbyggingspolitikken: Dette mener Ap og Høyre om «Hotellhullet».

