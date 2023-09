Knallmåling for Ap i valgkamp-innspurt: - En bombe

– Det gir motivasjon. Jeg brenner for dette.

Det sier Rohat Kizilirmak til RA fredag formiddag. Hver dag fra klokken 10–18 i én måned har stått utenfor valgcontaineren, forteller flere Ap-frivillige. I dag har Kizilirmak vært på plass siden klokken 09.00. og gjort containeren klar for innspurt.

Etter å ha ligget et godt stykke bak Høyre i målingene gjennom året, har avstanden gradvis krypet. Siste måling fra NRK viser at Arbeiderpartiet nå har tatt igjen partiet som vil ha tilbake ordførerkjedet.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 32,2 prosent, mens Høyre får 30,4 prosent, på målingen som Norstat har gjort for NRK. I mai var de samme tallene henholdsvis 25,5 og 34,8 prosent.

Også Arild Michalsen, leder for Stavanger Arbeiderparti, er på plass tidlig fredag.

– Målingene viser at valgkamp nytter og at folk forstår, sier Michaelsen, og fortsetter:

– Nå skal vi stå på enda mer. Dette kommer ikke av seg selv og vi tar ingenting for gitt. Det er full guffe nå!

Arild Michaelsen, Ida Bøe og Rohat Kizilirmak. (Mari Wigdel)

Statsviter: – Historisk sus

– Det er ei bombe. Det er beretningen om en varslet bombe, sier statsviter og valgforsker Svei Tuastad.

– Det som gjør denne målingen helt ekstrem, er forskjellen mellom de nasjonale tallene og Stavanger Ap. Lokalt har Ap stått i en kryssild mellom et Høyre tilbake i form og en nasjonal regjering som har dratt dem ned med nye selvmål hver gang ting ser lysere ut. De har gjort «alt» for ikke å bli assosiert med Støre. De holder seg nesten for nesen når han kommer.

Statsviter Svein Erik Tuastad (Arne Birkemo)

Men han er overrasket over at det faktisk fungerer. Statsviteren kan høre et historisk sus.

– Man ville trodd at selv om de har noen knallgode kort på hånden, var det ikke nok. Hvis de faktisk klarer det, går dette mot å bli valgkampens største sensasjon. Det vil være et historisk valg. Det har et historisk sus, men fremdeles kan alt skje, sier han.

INP-jokeren og «Kari-effekten»

– Hvordan har Stavanger Arbeiderparti lykkes med å oppnå denne populariteten på tross av regjeringsfiaskoen?

– De har satset knallhardt på Kari-effekten og kommet med et kontroversielt buss-valgflesk. Mange har blitt oppmerksomme på Arbeiderpartiet og Kari Nessa Nordtun på en annen måte, sier Tuastad.

Det samme med den paniske SFO-mailen, mener Tuastad.

– Det er ikke sikkert det var så lurt, men de får likevel medieoppmerksomhet lokalt.

Det er ikke kun Arbeiderpartiets oppslutning som er det avgjørende. Ap og venstresiden bli avhengige av Industri- og næringspartiet (INP), som med denne målingen får tre mandater inn i kommunestyret.

– Kari kan måtte trekke en INP joker. Arbeiderpartiet er heldige, havner INP på vippen. Da blir det budrunde.

– Og tror du de kan helle mot et rødt samarbeid?

– Ja. INP er arbeiderbevegelse-aktige i fordelingspolitikken, og mer konservative i miljøpolitikken. Men Nessa Nordtun er, til å være en ung bysosialdemokrat, ganske lite grønn. Og hvis Arbeiderpartiet gjør det såpass bra, med «wow»-effekt, kan det være en viss fordel-Kari. Men der kan alt skje, sier Tuastad.

Høyre ikke bekymret: – Målinger i spagat

På Høyres lokale i Laugmannsgata, har ordførerkandidaten Sissel Knutsen Hegdal en pause mellom slagene. Hun lar seg ikke bekymre av den ferskeste målingen.

– De siste dagene har det vært tre forskjellige målinger og de går i en spagat, sier Sissel Knutsen Hegdal og strekker ut armene til siden.

Vil man ha et borgerlig styre i Stavanger, og ikke et eksperiment, må man stemme Høyre, understreker Knutsen Hegdal. (Mari Wigdel)

– Målingen fra NRK, viser at Ap er større, men på bekostning av SV og Sp. Det er tydelig at det skjer en omrokkering på venstresiden. Jeg er veldig glad for at Høyre ligger stabilt over 30 prosent på alle målinger. Vi er fulle av energi, sier Knutsen Hegdal.

Hegdal Knutsen trekker fram at de fleste velgerne fra FNB dro fra Frp og Høyre ved forrige valg.

– Hvis man ikke vil ha enda et eksperiment, men vil ha et borgerlig, lyseblått styre i Stavanger, må man velge Høyre.

– INP er jokeren dette valget. Er dere åpne for å samarbeide med dem?

– Jeg kan ikke ensidig avgjøre det. Men vi er åpne. Planen er fortsatt å samarbeide med Venstre, KrF, Frp og Pp.

Dag Mossige: – En stor kløft i ferd med å oppstå

RA møter en glisende Dag Mossige på Torget.

– Det er kun én måling som gjelder, og det er valgdagen. Det er den store sannheten, sier Dag Mossige, til RA.

Han viser fram signerte plakater av Kari som er «up for grabs» på Torget.

– Det har vi gjort etter forespørsel fra folk. Kari er ikke overbegeistret for fokuset på henne som person, men er så politisk og er drivende for politikken vi vedtar. Hun er politikken vår.

- Vi har aldri vært så mye ute. Det hjelper ikke å ha verdens beste politikk hvis ikke folk får det med seg. Også Kari-buttons «fyge ut». I flere omganger har vi vært nødt til å bestille mer, sier Mossige. (Mari Wigdel)

I tillegg til valgkamp-esset «Eg lige Kari», har Stavanger Arbeiderparti bevisst manøvrert seg unna Arbeiderpartiet nasjonalt.

– Vår strategi har hele tiden vært å snakke om vår egen politikk og unngå forsøkene på å gjøre dette til en nasjonal debatt ved kun å snakke om Stavanger. Dette handler om Kari eller Knutsen Hegdal.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende å få «gjerdesitterne» til stemmelokalet. Og for å få til det, tror Mossige at folk trenger å merke at noe er på spill.

– Jeg tror folk begynner å innse at det er noe på spill. Skal kommunens tjenester være universelle eller behovsprøvde? Dette er en stor kløft som er i ferd med å oppstå i Stavanger-politikken.

