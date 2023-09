Derfor er Kari beinklar for fire nye år

---

Personalia:

Navn: Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun Født: 7. juni 1986

7. juni 1986 Sivilstatus: Gift med Esben Ertzeid, tre sønner på 1 år, 6 år og 8 år

Gift med Esben Ertzeid, tre sønner på 1 år, 6 år og 8 år Bosted/bydel: Madla

Madla Parti: Arbeiderpartiet

---

Det har alltid vært Arbeiderpartiet for Kari Nessa Nordtun (37), og det er kanskje ikke så rart. Hun kommer fra en politisk aktiv familie med faren, tidligere Stavanger-ordfører og mangeårig stortingspolitiker Tore Nordtun i spissen.

Men at hun bokstavelig talt skulle følge i farens ordførerfotspor var ikke like opplagt. Det har faktisk aldri vært verken en pikedrøm eller et spesifikt mål hun har jobbet mot, snarere et resultat av en utvikling og en prosess – og til syvende og sist tillit i partiet. Og da hun ble spurt om å være Aps spydspiss i Stavanger måtte hun ta betenkningstid.

– Det målet (å bli ordfører) har jeg helt ærlig aldri hatt. Jeg ble spurt om å være kandidat i 2017 og måtte tenke meg om da spørsmålet kom, men jeg angrer ikke, sier Aps sittende ordfører til RA.

– Fortell litt om hva som fikk deg engasjert i lokalpolitikken, og partiet du representerer?

– Jeg har alltid vært politisk interessert, det ligger nok til familien, men det var da jeg innså at én person kan gjøre en forskjell det skjedde noe med meg. Akkurat det; lysten til å stå opp for de som trenger det, begynte faktisk i jussen og senere i mitt arbeid som advokat. Å hjelpe noen tente en gnist i meg. Jeg har alltid hatt en veldig sterk rettferdighetssans og syns alle fortjener like muligheter, og det mener jeg Arbeiderpartiet står for. Jeg meldte meg inn i AUF som fjortenåring, så for meg har det alltid vært Arbeiderpartiet, forteller Nessa Nordtun.

---

---

Fire krevende og spennende år

De fire årene som byens ansikt utad har vært givende, men også krevende. At perioden startet med en fullskala pandemi og alle tiltak og tilpasninger som fulgte i kjølvannet av det, gjorde ikke inngangen enklere for den ferske ordføreren.

Hun er likevel godt fornøyd med det både partiet og flertallet har levert i de fire årene som er gått siden samarbeidet ble sementert i nattlige timer på burgerrestauranten Hekkan utover valgnatten i september 2019.

– De fire årene har vært hektiske, men utrolig spennende. Vi fikk en pandemi på direkten, og den synes jeg vi løste veldig godt. I tillegg har vi samarbeidende partier fått vedtatt mye god politikk for innbyggerne. Våre grep har vist at det går an å satse på å gjøre utgiftene til innbyggerne mindre og samtidig øke kommunens tjenesteproduksjon, sier Nessa Nordtun.

Inspirerende valgkamp

Toppkandidatene i de politiske partiene går alle på høyoktan i ukene fram mot valgdagen. Det er lange dager, korte netter og mye innhold. Aps lokale førstedame er intet unntak og som trebarnsmor med barn i det relativt krevende aldersspennet ett til åtte år, pluss en by som skal styres på toppen av valgkamp, så sier det seg selv at det blir lite dødtid. Selv beskriver hun valgkampen og den hektiske innspurten på følgende vis:

– Utrolig travel. Jeg har tre barn hjemme, men min mann er til stor hjelp. Jeg elsker å snakke med folk og få innspill rundt hva som er viktig for dem. Vi får mange positive tilbakemeldinger. Det inspirerer, sier hun.

Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger. (Stein Roger Fossmo)

– Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti 11. september?

– Folk bør stemme på Arbeiderpartiet hvis vi skal klare å fortsette i den retningen byen har tatt med den gode politikken innenfor helse, skole og næringsliv. Og jeg håper jo at innbyggerne ønsker at jeg skal fortsette som ordfører i Norges fineste by. Vi har gjort så mye for Stavanger gjennom en ekstremt vanskelig tid med pandemi og krig, og jeg håper innbyggerne ser hva vi har gjort, og hva vi vil fortsette å gjøre om vi får muligheten, sier hun.

– Hvilke saker blir avgjørende for dette valget?

– Jeg tror de sakene som påvirker innbyggernes hverdag mest vil være avgjørende. Vi har gjort det billigere for barnefamiliene, de eldre og vi har styrket både skole og eldreomsorgen betraktelig. Gratis kollektivtransport har vi også innført. Alle skal kunne leve godt i Stavanger, uten å måtte snu på hver krone.

– Hva er din hjertesak og hvorfor?

– Det jeg brenner aller mest for er å gjøre Stavanger best mulig å leve i for alle innbyggere, og å utjevne forskjellene mellom fattig og rik. Alle fortjener like muligheter. Og det har vi gjort med blant annet å gi gratis SFO-plass til alle barn i første klasse, og langt rimeligere i andre, tredje og fjerde. I tillegg har vi gratis aktivitetstilbud for alle barn hver sommer. Her skal ingen holdes utenfor, slår ordføreren fast.

Tror på fire nye år

De fleste meningsmålinger i forkant av valget har to hovedtrekk; at Høyre-siden ligger an til å få flertall, men samtidig også at Ap ligger an til å oppnå et bedre valgresultat enn i 2019. Det gir næring til ordførerens kamplyst i den siste og avgjørende fasen.

37-åringen er sikker på at valget er vinnbart for de rødgrønne, og at ordførerkjedet dermed blir en del av garderoben hennes også i den kommende perioden.

– Jeg hadde ikke stått på døgnet rundt uten tro på seier. Jeg er overbevist om at innbyggerne ser at vi har gjort Stavanger til en enda bedre plass å bo – og at de vil vise det gjennom å stemme på partiene som styrer i dag, avslutter Aps ordførerkandidat.

---

Favoritter:

Hobby: Det blir ikke særlig mye tid til hobbyer, men jeg er takknemlig de gangene jeg kommer meg ut i naturen med noen jeg er glad i.

Musikk: Thomas Dybdahl og Skambankt.

Film: Jeg ser sjeldent filmer, men vi ser serien «The Bear» nå, den er bra.

Bok: Kunne ønske jeg hadde tid til å lese bøker. Nå om dagen går det mer i aviser og budsjetter.

Mat: Skalldyr, eller en skikkelig digg burger.

Sted: Fister i Ryfylke

Motstanderros:

Si noe positivt om en av dine politiske motstandere:

– Høyres Sissel Knutsen Hegdal har vært viktig for å drive fram Akropolisvisjonen. Jeg er også takknemlig for at vi klarte å stå sammen, posisjon og opposisjon i Stavanger, under koronapandemien og på den måten unngikk politisering av den alvorlige situasjonen.

---