Står opp for familiene, de eldre - og for Finnøy

---

Personalia:

Navn: Henrik Halleland

Henrik Halleland Født: 28. desember 1967

28. desember 1967 Sivilstand: Gift, tre barn

Gift, tre barn Bosted/bydel: Finnøy, nærmere bestemt Søre Vignes

Finnøy, nærmere bestemt Søre Vignes Parti: Kristelig Folkeparti

---

For Henrik Halleland (55) er Finnøy hjemme. Det er her han har vokst opp, og her han flyttet tilbake til da han skulle gifte seg og stifte familie på starten av 1990-tallet. Det var omtrent på samme tid at den politiske interessen begynte å gro.

– Da jeg flyttet hjem for å stifte familie ble utviklingen av samfunnet rundt meg på mange måter mer relevant og dermed også viktigere. Jeg fant ut at det var viktig å delta for å kunne å påvirke utviklingen i den retningen jeg mente var fornuftig. Dessuten så jeg at det var mulig å få gjennomslag for ideer og tanker dersom en våget å stå opp og mene noe, forteller Halleland til RA.

– Fortell litt om hva som fikk deg engasjert i lokalpolitikken, og partiet du representerer?

– Det handlet om nok sykeheimsplasser da det startet. Det var noen saker der pleietrengende hadde rett på plass, men kommunen kunne ikke tilby plass. Det provoserte meg, sier 55-åringen.

Veien til KrF ble naturlig for ham den gang. I 1995 ble han for første gang valgt inn i kommunestyret. I 2015 ble han Finnøy kommunes foreløpig siste ordfører. Etter dette valget går han dermed inn i sin sjuende periode som folkevalgt.

---

---

Fornuftig utvikling

Overgangen fra Finnøy kommune til politikk i en storkommune har vært en del av en utvikling som har mye fornuft i seg, mener han.

På samme tid så har det også vært rart. Å være med på å avvikle kommunen han er født og oppvokst i, var ikke helt det han så for seg da han ble valgt til ordfører.

– Sammenslåingen var på mange måter fornuftig, men samtid var det veldig merkelig. Det er spesielt å være med på å avvikle hjemkommunen, det skal jeg innrømme, sier han.

Finnøy var, ifølge Halleland, en godt drevet kommune som fungerte bra, og som gjennom Havbruksfondet også fikk en bedret økonomi de siste årene. Likevel mener han at det totalt sett var fornuftig å gå inn i Stavanger.

– Vi så vel at mange små kommuner ikke var bærekraftig på lang sikt, og mente at det kom til å komme endringer en gang i fram tiden uansett. Derfor valgte vi å gå sammen med Stavanger da det kom på bordet. Vi som satt i ledelsen da så et godt grunnlag for samarbeid, og med Finnfast var det kortere vei på mange måter. Dessuten var det også greit å gjøre det selvvalgt i stedet for å bli sammenslått med tvang senere, sier Halleland, som mener at det er svært viktig å ha gode, tydelige representanter for utkantene av storkommunene der beslutningene tas.

– Det er veldig viktig. Finnøy og Rennesøy vært vant til nærhet til de som styrer. Derfor betyr det mye at vi som har vært profilerte fortsetter å representere kommunedelene også. Det er for eksempel veldig bra at varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) står på og er synlig for Rennesøy, sier han.

Henrik Halleland på hjemmebane på Finnøy. (Privat)

Familiepolitikken

Familiepolitikken har alltid vært en viktig bærebjelke for KrF. Det passer som hånd i hanske med synet partiets toppkandidat i Stavanger har. Han er nemlig klar på at å legge forholdene bedre til rette for at hverdagen til familiene blir enklere, at det finnes rom for et familieliv, uavhengig av hvordan familien er bygd opp.

– Hva er saksområdet du brenner mest for og hvorfor?

– Mer tid for småbarnsforeldre og innføring av fritidskort. Det finnes mange typer familier i dag, og vi heier på alle sammensetninger. Uansett hvordan familien er satt sammen, er det familien som har hovedansvaret for ungene. Og vi vil legge til rette gode ordninger for alle. For å få det til må familiene ha tid til å være sammen, spise måltid sammen, der voksne og barn har tid til å prate. Familiene må ha rom til å oppdra, og skape gode, trygge koblinger mellom voksne og barn, det er viktigst for oss, sier trebarnsfaren.

KrF går til valg på tid til det viktigste, og har en veldig god politikk for familier. — Henrik Halleland

KrF-toppen er klar på at det er viktig å skape rammer for barnas fritid også, slik at alle kan delta.

– Fritidsaktiviteter må ikke bli for dyrt, slik at det blir årsak til at noen holdes utenfor. På dette området kan vi ikke sove, men følge nøye med hele tiden og sørge for at det finnes gode ordninger slik at alle har mulighet til å delta uavhengig av familiens økonomi, sier han.

– Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

–– KrF går til valg på tid til det viktigste, og har en veldig god politikk for familier. Helt konkret så vil vi for eksempel innføre fritidskort, som gir 2000 kroner til alle mellom 6 år og 18 år som kan brukes til fritidsaktiviteter, sier Halleland, og fortsetter:

– Vi vil ikke detaljstyre, men bygge samfunnet nedenfra slik at du som innbygger får være med og bestemme lokalt. For småbarnsforeldre med barn i alderen 0–3 år er en ordning der en av foreldrene får jobbe i 90 prosent stilling, men få 100 prosent lønn et konkret tiltak som vil gi familiene mer tid til det viktigste, sier han.

Sykehjemsplasser og trosfrihet

Halleland understreker også at det skal alltid være ledige sykeheimsplasser for de som trenger det.

– Vi vil også vokte over trosfriheten som er viktig for vår mangfoldige kommune, sier han.

– Hvilke saker blir avgjørende for dette valget?

– De viktigste sakene er knyttet til å sikre økonomisk trygghet for folk. Eiendomsskatt blir også viktig, den vil vi fjerne. Ellers blir de store områdene skole, helse og eldre viktig som de alltid er. Dessuten er regionalt samarbeid et viktig område for KrF.

Steile fronter

Valgkampen har så langt vært hektisk. Halleland mener det stort sett har gått greit for seg, men er likevel klar på en ting: Det er hakket for steile fronter i Stavanger-politikken, og debattklimaet er til tider for spisst. Han mener oppførsel på sosiale medier må ta en del av skylden for det.

– Det er utvilsomt en utfordring med sosiale medier, og ledende politikere som kaster rundt seg med påstander, kritiserer hverandre og krangler åpenlyst på Facebook. Det er ikke bra. Alle bør konsentrere seg om å fronte egen politikk, og slutte å hakke på hverandre. Formannskapsmodellen, som vi styrer med, handler om å finne løsninger sammen. Det politiske samarbeidsklimaet må vi jobbe med å forbedre uansett valgresultat, sier Halleland.

Håper å holde stand

Selve valgresultatet vil KrF-toppen nødig spå. Magefølelsen sier ham at KrF ligger an til å ligge stabilt, at de verken går mye tilbake eller fram.

– Jeg tror vi holder stand, men det hadde jo vært kjekt å gå litt fram, sier han, og legger til at han tror de borgerlige ender i flertall:

– I det store og hele er det mye som tyder på borgerlig framgang fra forrige valg. Målinger viser at mange som stemte på bompengepartiet kanskje finner tilbake til Høyre og Frp, og da blir det borgerlig flertall. Samtidig er Industri- og næringspartiet (INP) en mulig joker, og Ap har en sterk sluttspurt på gang, så det blir meget spennende helt inn, tror KrF-toppen.

---

Favoritter:

Hobby: Gå i fjellet.

Gå i fjellet. Musikk: Coldplay og gospelmusikk

Coldplay og gospelmusikk Film: Schindlers liste

Schindlers liste Bok: Drageløperen

Drageløperen Mat: Tapas

Tapas Sted: Kvitevikveien 350, altså hjemme.

Motstanderros:

Si noe positivt om en av dine politiske motstandere:

– Lotte Hansgaard i Ap er en representant som jeg synes har utmerket seg spesielt i denne perioden med veldig fornuftige og godt forberedte innlegg. Hun fronter veldig fornuftige meninger, spesielt i forhold til oppvekstvilkår og rammer for barn og unge.

---