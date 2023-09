Krever nye løsninger for en krevende tid

---

Personalia:

Navn: Daria Maria Szymaniuk

Daria Maria Szymaniuk Født: 29. oktober 1983

29. oktober 1983 Sivilstatus: Samboer/forlovet

Samboer/forlovet Bosted/bydel: Stavanger/Hillevåg

Stavanger/Hillevåg Parti: Miljøpartiet De Grønne

---

Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat i Stavanger er opptatt av trivsel og harmoni, og det er ikke mulig å få til uten å ta vare på hverandre og på naturen. 39-åringen har vært gruppeleder for MDG siden 2018, og var ordførerkandidat i 2019. Hun går nå mot sin tredje periode i Stavanger-politikken, og er klar på at tiden vi lever i krever en ny retning – og det starter lokalt.

Selv har hun alltid hatt lett for å engasjere seg i det som skjer rundt henne, en arv fra to foreldre som engasjerte seg for sosiale rettigheter i Polen, landet hun ble født i.

– Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, som datter av to aktive foreldre i Solidaritet-bevegelsen i Gdansk. Sosiale rettigheter og naturvern var det som fikk blodet til å bruse, forteller hun til RA.

Fra yrkesliv til yrkespolitiker

Etter familien flyttet til Norge og hun vokste opp her, tok hun utdanning som sosialarbeider og engasjerte seg i mennesker, og i forståelsen av hvordan en bygger et samfunn der alle opplever tilhørighet og mening.

– Fortell litt om hva som fikk deg inn i lokalpolitikken, og partiet du representerer?

– Systemet jeg møtte som ansatt var ofte et hinder for å virkelig hjelpe de som allerede holdt på å falle utenfor. Derfor engasjerte jeg meg politisk i et parti som har solidaritet som sin bærebjelke; solidaritet med hverandre, men også med naturen vi er avhengig av og de som kommer etter oss. Den helhetlige tankegangen savnet jeg i andre partier. Og jeg ville bidra til å endre retningen Stavanger gikk i, til det bedre og grønnere, sier 39-åringen om hvorfor MDG ble det naturlige valget for henne.

Engasjementet har stadig blitt sterkere, særlig arbeidet med å åpne øynene til folk når det gjelder endringene samfunnet står overfor, både lokalt og over hele verden. De store skiftene er også en av hovedgrunnene til å gi henne din stemme på valgdagen, mener hun.

---

---

– Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti 11. september?

– Tiden vi lever i krever nye tanker og løsninger. Vi må ruste oss for store endringer, både på grunn av klimaendringer, men også på grunn av omstillingen vi står ifra fossilt til fornybart og fra arbeidslinjen til automatisering. Allerede i går burde vi satset på mer delings- og sirkulærøkonomi, det vil si å dele mer og produsere ting som varer, samt støtte opp om næringer og forskning som bidrar til dette. Vi trenger mindre forbruk og mer tid til det viktige i livet, og flere som kan skape sin egen arbeidsplass som bygger framtidens velferd. Samtidig må vi satse stort på forebygging, fra vugge til grav, slik at alle opplever mestring og finner sin vei i livet, uten at vi brenner oss ut på veien. Det er ikke mulig uten at vi tar vare på hverandre og naturen, sier MDG-toppen.

Vi trenger mindre forbruk og mer tid til det viktige i livet. — Daria Maria Szymaniuk

Grønn kandidat

Det overordnede målet er å skape et Stavanger der alle trives, uansett alder eller funksjonsgrad, om en er kunstner, gründer eller ufør.

– Det går jeg til valg på – og derfor er jeg din grønne ordførerkandidat, sier hun.

– Hvilke saker blir avgjørende for dette valget?

– Klima og natur er fortsatt viktig for mange, men samtidig lever vi med økte renter, mat- og strømpriser som gjør hverdagen vanskelig. Samtidig lever altfor mange i tidsklemma, er stresset og presset psykisk. Politikk som tar klima- og naturkrisen på alvor, samtidig som den gjør hverdagen lettere tror jeg vil appellere til mange. Dessuten lever vi i en mangfoldig by og kommune, med mange nasjonaliteter, kulturer og yrker – og alle må bli sett som de ressurser de er, med en politikk som legger til rette for dette og et varmt samfunn hvor vi tar vare på hverandre, alle som en.

– Hva er saksområdet du brenner mest for og hvorfor?

– Dette tror jeg er det vanskeligste spørsmålet man kan stille en politiker. Jeg brenner for alt levende – mennesker, naturen og dyrene. Jeg vil ta Stavanger i en enda grønnere retning hvor vi kutter utslipp, restaurerer natur og forebygger hjemløse dyr, sier hun og legger:

– Jeg brenner også for at ingen skal stå utenfor fellesskapet, med lua i hånden eller alene i skolegården. Å legge til rette for et samfunn der foreldre har tid til å være sammen med barna, hvor eldre ikke opplever ensomhet og hvor mennesker med funksjonshemning kan leve sine liv på lik linje med andre. En kommune hvor ingen opplever diskriminering, hets eller mobbing. Å investere i framtiden, enten det er å stoppe global oppvarming, sørge for en god barndom eller et sikkerhetsnett når livet blir vanskelig, er å sørge for en god framtid og velferd for alle, sier 39-åringen, som er sterk i troen på at MDG vil gjøre et godt valg og havne i posisjon til å påvirke retningen Stavanger skal utvikle seg videre i.

---

Favoritter:

Hobby: Tegning, musikk og å spille på Xbox (når jeg får tid).

Tegning, musikk og å spille på Xbox (når jeg får tid). Musikk: Umulig å svare på når man er musikkelsker, men går mest i alternativ rock, elektronika og indie – lokalt elsker jeg TØFL.

Umulig å svare på når man er musikkelsker, men går mest i alternativ rock, elektronika og indie – lokalt elsker jeg TØFL. Film: Den Grønne Mil, A.I., THX 1138, Blade Runner, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La Vita e Bella, Løvenes Konge, Memento, The Grand Budapest Hotel, Himmelfall, Mongoland og mange, mange flere.

Den Grønne Mil, A.I., THX 1138, Blade Runner, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La Vita e Bella, Løvenes Konge, Memento, The Grand Budapest Hotel, Himmelfall, Mongoland og mange, mange flere. Bok: 1984, Prosessen, Ringenes Herre, Samlede Dikt av André Bjerke, De Beste Intensjoner, Verden på vippepunktet, H.C. Andersens eventyr og mange flere.

1984, Prosessen, Ringenes Herre, Samlede Dikt av André Bjerke, De Beste Intensjoner, Verden på vippepunktet, H.C. Andersens eventyr og mange flere. Mat: Polsk pierogi og rødbetesuppe (barszcz), indisk butter paneer, børek med spinat ++ jeg elsker god mat generelt basert på rene råvarer.

Polsk pierogi og rødbetesuppe (barszcz), indisk butter paneer, børek med spinat ++ jeg elsker god mat generelt basert på rene råvarer. Sted: I skogen, på fjellet og ved havet.

Motstanderros:

Si noe positivt om en av dine politiske motstandere:

– Ikke akkurat en jeg vil beskrive som en politisk motstander, men en politiker som fortjener å bli løftet frem er Sara Mauland, 1.-kandidat for Rødt. Sara er alltid saklig og god i sine argumenter, alltid godt forberedt, hun får deg til å lytte uten å ha skrevet manus, og er oppriktig engasjert i hverdagen til innbyggerne våre. I tillegg står vi to sammen for bedre dyrevelferd, noe kanskje ikke så mange ellers er opptatt av.

---