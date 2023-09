Dette er ordførerkandidat Vabøs oppskrift

---

Personalia:

Navn: Mette Vabø

Mette Vabø Født: 01.09.1982

01.09.1982 Sivilstatus: Samboer

Samboer Bosted/bydel: Madla

Madla Parti: Venstre

Venstres Mette Vabø (41) er travel for tiden. Valgkampen er inne på oppløpssiden, det er høysesong for debatter og valgdagen nærmer seg.

– Vi står på døgnet rundt nå i innspurten for å nå ut til flest mulig med budskapet vårt. Det er hektisk, men veldig kjekt spesielt det å møte så mange velgere. Møtene med folk betyr mye, sier Vabø til RA.

Venstres ordførerkandidat har to perioder bak seg i lokalpolitikken, en som vararepresentant i utvalg og grupper og inneværende som kommunestyremedlem for Venstre. Vabø er også gruppeleder for Venstre og har vært heltidspolitiker siden januar 2022. Venstre-toppen har en mastergrad regionalisering og en doktorgrad i forbrukeratferd i bunn, og ser på kommunikasjon som sitt beste felt. Hun kommer fra en variert yrkesbakgrunn, etter å ha jobbet både i Nav, Tine meierier, Lyse og Grønn By.

Frustrerende byråkrati

Inngangen til politikken fant 41-åringen inspirasjon til i egen frustrasjon – en ikke helt uvanlig vei inn i politisk arbeid. Det skjedde da faren var alvorlig syk i 2014. At partiet skulle bli Venstre ble ganske raskt klart da hun begynte å undersøke hva de ulike partiene sto for og sammenlignet det med sine egne verdier.

Jeg var frustrert over det voldsomme byråkratiet i helsevesenet da faren min var syk.

– Jeg var frustrert over det voldsomme byråkratiet i helsevesenet da faren min var syk. Jeg så etter et parti som ville minke byråkratiet. Da fant jeg Venstre, og da jeg skjønte at Venstre også er opptatt av enkeltmenneskets frihet var jeg solgt, sier Vabø til RA.

Nå satser hun alt på en tredje periode som folkevalgt – og selv om meningsmålingene ikke har vært de beste for Venstre så er hun optimist på vegne av de borgerlige i Stavanger:

– Totalt sett ser det bra ut. Høyre gjør det meget bra og samarbeidet mellom oss Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet har vært veldig godt i mindretall denne perioden. Nå jobber vi for et best mulig resultat for Venstre, slik at både vi og samarbeidspartiene på borgerlig side står best mulig rustet til å styre byen den neste politiske perioden. Det er målene våre nå, sier Vabø.

– Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti 11. september?

– Folk bør stemme Venstre fordi vi ser framover, og vil ha en åpen og levende kommune. Som Stavangers liberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på hverandre. Venstre er opptatt av å øke motivasjon til lærere og elever, stanse tapet av natur og legge bedre til rette for næringslivet. Samtidig vil vi jobbe tett opp mot våre fylkespolitikere for å sikre bedre kollektivtilbud til hele kommunen.

Mette Vabø, Stavanger Venstre høyde Mette Vabø, Stavanger Venstres ordførerkandidat. (Thor Erik Waage)

– Hvilke saker blir avgjørende for dette valget?

– Vi lever i dyrtid og dette vil påvirke valgkampen. Venstre er opptatt av at det skal være enkelt og rimelig å ta grønne valg. Samtidig må vi jobbe for å lette skattetrykket for næringslivet. Skole er en viktig del av lokalvalget. Venstre mener at skolene selv skal få langt større frihet i å styre egne midler, framfor at vi politikere skal øremerke midler til politisk eller ideologisk motiverte saker. Vi må gi lærerne tillit til å utøve jobben sin, og vi må gi elevene gode verktøy og sikre at de har et godt lag rundt seg. Jeg tror også at flere og flere har fått opp øynene for hvor viktig det er at vi tar vare på den naturen vi har igjen. Naturmangfoldet er viktig og gir også gode bomiljø og bedre folkehelse.

– Hva er saksområdet du brenner mest for og hvorfor?

– Den saken jeg brenner aller mest for er naturvern. Norge har inngått en avtale med FN om 30 % vern av natur. Det forplikter, og det er faktisk vi lokalpolitikere som forvalter mye av arealene i landet vårt. Derfor er lokalvalget et naturvalg. Venstre vil ta vare på matjord, natur- og friluftsområder. Vi trenger mer natur, ikke mindre, sier Venstres ordførerkandidat.

Forventningene til utfall av valget oppsummerer hun som følger:

– Nå jobber vi knallhardt inn mot valgdagen, og satser på å ta med oss et godt valgresultat som gjør at Stavanger Venstre stiller sterkest mulig i forhandlinger etter valget.

Favoritter:

Hobby: Ut på tur, gjerne på jærstrendene

Ut på tur, gjerne på jærstrendene Musikk: Er glad i rock, og nå for tiden gleder jeg meg stort til Kaizers-comeback

Er glad i rock, og nå for tiden gleder jeg meg stort til Kaizers-comeback Film : Shawshank Redemption

Shawshank Redemption Bok: «Bienes historie» av Maja Lunde

«Bienes historie» av Maja Lunde Mat: Min samboers hjemmelagede lasagne

Min samboers hjemmelagede lasagne Sted: Hytta på Bersagel

Motstanderros:

Si noe positivt om en av dine politiske motstandere:

– Jeg liker bedre å kalle de andre politikerne for kollegaer, men la gå! Jeg har sansen for politikere som kan skru av etter en heftig debatt i et møte. Eirik Faret Sakariassen i SV har den evnen. Vi kan være fullstendig uenige om sak, men han evner alltid å være hyggelig og imøtekommende i gangen etterpå. Det er en evne jeg selv prøver å ha og som jeg setter stor pris på hos ham. I tillegg har vi et par ganger hatt noen festlige replikkutvekslinger i kommunestyret. Det hjelper på når møtene blir litt vel lange.

---