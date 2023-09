Vil styre videre - og gi gratis skolemat til alle

---

Personalia:

Navn: Eirik Faret Sakariassen

Eirik Faret Sakariassen Født: 28. januar 1991

28. januar 1991 Sivilstatus: Gift, en datter

Gift, en datter Bosted/bydel: Gausel

Gausel Parti: Stavanger SV

---

Han kommer slentrende i signalrød SV-trøye, rett fra en demonstrasjon i sentrum. Tempoet er som det bør være i den siste perioden før lokalvalget.

For SVs listetopp i Stavanger har valgkampen vært som tidligere valgkamper, med mye som skal rekkes over, hender som skal trykkes, samtaler og debatter som skal gjennomføres. Unntaket er at han denne høsten både er nygift og forholdsvis nybakt småbarnspappa. Og selv om han altså har vært med lenge, på vei inn i sin fjerde periode som folkevalgt som han er, så er et snev av dårlig samvittighet for tidsbruken på sitt politiske engasjement en relativt ny følelse.

– Valgkamp er intenst og det er interessant, for vi får så mange tilbakemeldinger. Det gjelder ikke bare meg, men hele partiapparatet som er ute og møter folk. Det gir inspirasjon og stemningen løftes over hele linja. Samtidig så kjenner jeg på stikk av dårlig samvittighet for tiden jeg bruker, det er nytt for meg. Men det går greit, sier han til RA.

Mange erfaringer

Han har opplevd mye i politikken, det er kanskje ikke så rart i og med at lokalpolitikken allerede har vært en del av livet til 32-åringen i mange år, alderen tatt i betraktning. Det har svingt fra politiske nederlag, gode forslag nedstemt i opposisjon, til gjennomslag, gjennomføring og tiltak de siste årene som en del flertallet. Samtidig har han også kjent på det offentlige engasjementets moderne skyggeside, nemlig netthets og trusler, uten at det stopper ikke 32-åringen i å engasjere seg for det han brenner for.

– Dessverre er negative kommentarer blitt en del av hverdagen som politiker. Usakligheter, hets og det som verre er blitt vanlig. En blir hardhudet og vant med det etter hvert som en blir mer erfaren, men det bør jo ikke være sånn. For min del så varierer det, og noen ganger kan negative kommentarer fortsatt gå hardt inn på meg, sier han og tar en liten tenkepause før han legger til:

– Men det meste av tiden er det veldig givende og veldig kjekt. Jeg er heldig som har fått være med på ting jeg aldri hadde opplevd hvis jeg ikke hadde gått inn i politikken.

[ Derfor vil Sissel bli byens nye ordfører ]

---

Listetoppene

RA har pratet med flere av listetoppene i Stavanger før valget om deres politiske engasjement.

Del 1: Sissel Knutsen Hegdal (Høyre)

Del 2: Eirik Faret Sakariassen (SV)

---

Legende til inspirasjon

SVs toppkandidat i Stavanger startet sitt politiske virke tidlig. Allerede som 14-åring snublet han litt tilfeldig inn i lokalpolitikken og ble raskt inspirert av en lokal SV-legende.

– I 2005, under stortingsvalgkampen, så gikk jeg tilfeldigvis forbi SV-huset i Stavanger. Sammen med en venn gikk jeg inn, og vi ble møtt av hyggelige ungdommer som inviterte oss med på nachosmiddag. Vi spiste med dem og ble med videre for å se en debatt om olje, der var det en som het Hallgeir Langeland (som jeg aldri hadde hørt om da) som gjorde en glimrende jobb for SV, forteller han.

Utover høsten ble det stadig flere møter i Sosialistisk Ungdom (SU) på politikerspiren.

– Og etter hvert ble jeg medlem. Jeg fikk noen verv i SU, og fikk være ungdomskandidat for SV i lokalvalget i 2011. Den gang sto skolepolitikk, bybane og bolig høyt på lista mi, sier Faret Sakariassen.

Disse fire årene med rødgrønt flertall har vært de klart kjekkeste i politikken. — Eirik Faret Sakariassen

[ Valg 2023: Eiendomsskatten: «Som et par utepils i måneden» eller «en byrde» ]

Best i posisjon

Den politiske CV-en er lang. Faret Sakariassen både har og har hatt en lang rekke verv og roller som folkevalgt i Stavanger siden 2011. Fra samme år har han også hatt sommerjobb i ulike bedrifter, bransjer og sektorer om sommeren for å få et innblikk i arbeidslivet. Senest på Stavanger kommunes felleskjøkken på Stavanger Forum, som forbereder og kjører ut mat til skoler. Han studerer statsvitenskap på deltid ved siden av politikken som altså litt tilfeldig har blitt hans yrkesvei så langt. Hvor lenge det politiske virket fortsetter har han ingen fastsatt plan på, selv om de fire neste årene er spikret – det blir i SVs tjeneste og Faret Sakariassen håper det blir i posisjon, ikke opposisjon.

– Disse fire årene med rødgrønt flertall har vært de klart kjekkeste i politikken. Jeg synes både vi som flertallspartier og SV selv har fått utrettet mye. Det er inspirerende å se de politiske sakene en brenner for bli satt ut i livet som faktiske tiltak som betyr noe i folks hverdag. Gratis skolemat, og at vi har fått tilbake barnetrygden til familier som mottar sosialhjelp er eksempler på tiltak vi ser at betyr mye for folk som virkelig trenger det. Vi har fått til mye, mer enn jeg hadde håpet på og det er inspirerende, sier han engasjert.

Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV Stavanger SVs listetopp, Eirik Faret Sakariassen. (Thor Erik Waage)

– Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti på valgdagen 11. september?

– Jeg håper mange vil stemme på SV fordi vi har levert det vi lovet velgerne før forrige valg og vi har store ambisjoner for de neste fire årene. Vi er garantisten for å holde Høyre unna innflytelse og er det partiet som både er rødt og grønt, som både kjemper for rettferdighet og miljø. Vi har et godt lag som jeg gleder meg til å jobbe med i kommunestyret.

– Hvilke saker blir avgjørende for dette valget?

– Gratis kollektivtransport, privatisering, velferd og økonomi blir viktig. At Høyre vil privatisere for 100 millioner kroner uten å fortelle hvor blir en viktig sak, hvordan vi kan fortsette å styrke velferden og hvordan stadig flere sliter økonomisk er saker vi vil bidra til å diskutere og finne løsninger på. Og jeg tror gratis kollektiv er såpass populært at det vil bli mye debatt om det.

– Hva er din hjertesak i politikken og hvorfor?

– Min hjertesak er å sikre at alle elever skal få gratis skolemat. Det handler både om å utjevne forskjeller og at ingen elever skal sitte sultne på skolen, for da lærer de dårligere. At 22 skoler fra i høst har gratis skolemat er jeg enormt stolt av. Hvis SV blir store og det blir rødgrønt flertall, så skal alle skoler få det, sier Faret Sakariassen.

[ Rødt-Mimir vil sabotere Frp-planer i Stavanger ]

Sterk innspurt

Når det gjelder valgdagen så er magefølelsen god. SV-toppen er optimist. Gode målinger og troen på en sterk innspurt gir næring til å stå distansen.

– Jeg tror på valgseier, både for SV og for det rødgrønne flertallet. Det er ikke bare noe jeg er programforpliktet til å si, det er en magefølelse. Jeg får enormt med positive tilbakemeldinger på den handlekraften vi har utvist disse fire årene, at vi faktisk har fått gjennom tiltak som folk ser, merker og ikke minst ønsker. Jeg tror vi tar dette på slutten, men vi må ha en sterk avslutning, så her er det bare å brette opp ermene, sier han og gjør seg klar for neste avtale for dagen.

---

Favoritter:

Hobby: Bærplukking i Finnmark, fisking og fotografering med polaroidkamera

Bærplukking i Finnmark, fisking og fotografering med polaroidkamera Musikk: The Smiths og Mew

The Smiths og Mew Film: The Boondock Saints

The Boondock Saints Bok: Det er mange, men «Folk flest er gode» av Rutger Bregman ga meg mye å tenke på - og jeg har ikke tenkt ferdig ennå!

Det er mange, men «Folk flest er gode» av Rutger Bregman ga meg mye å tenke på - og jeg har ikke tenkt ferdig ennå! Mat: Hjemmelaget taco

Hjemmelaget taco Sted: Berlin, Jæren og hjemme

Motstanderros:

Si noe positivt om en av dine politiske motstandere:

– Mette Vabø i Venstre er veldig morsom, ryddig å diskutere med og en flott representant for sitt parti. Det er alltid hyggelig å møte henne.

---