Valg 2023: Grønn samling i sentrum i Stavanger?

RA tok onsdag opp muligheten for et samarbeid med Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og eventuelt Pensjonistpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet, altså et samarbeid uten Fremskrittspartiet med Venstres ordførerkandidat og gruppeleder Mette Vabø.

– Det kan være en aktuell mulighet, men primært går vi til valg for et samarbeid med dagens mindretall, med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet, svarte Vabø.

Ingen garanti

MDG har vært en fast støttespiller og budsjettpartner for ordfører Kari Nessa Nordtun og Arbeiderpartiet sammen med SV, Folkets Parti, Senterpartiet og Rødt gjennom fire år, men ordførerkandidat og gruppeleder Daria Maria Szymaniuk framholder at partiet holder alle muligheter åpne.

– Kan Kari Nessa Nordtun være sikker på at hun har din og MDGs støtte i ordførerspørsmålet etter valget?

– Det kan hun selvfølgelig ikke være helt sikker på, først og fremst fordi vi i MDG har vår egen ordførerkandidat som ønsker å kjempe for en grønn by og kommune i Stavanger. Vi har hatt et kjempegodt samarbeid med Arbeiderpartiet og de andre partiene (i flertallet) disse fire årene, vi har gjennomført mye god politikk, og vi ønsker derfor av helt naturlige årsaker å kjempe videre for det vi har fått til, og vi vil snakke med Arbeiderpartiet først, understreker Szymaniuk.

– Politikk, ikke taktikk

Uansett er det gjennomslag for sakene som vil vektlegges mest.

– Men: Politikk er viktigere enn taktikk, vi er helt åpne for å diskutere med Høyre, det viktigste for oss er at vi skal få gjennomført vår gode politikk, for klima, for natur, for omfordeling og for omstilling.

Frp-skepsis

– Vil du være med og eventuelt sitte i et flertall sammen med Leif Arne Moi Nilsen og Frp?

– Det er den største utfordringen, i så fall, hvis vi diskuterer med Høyre, men vi er jo vant til å samarbeide med partier som står litt langt fra hverandre, vi har for eksempel samarbeidet med Folkets Parti, og likevel fått gjennomført mye grønn politikk. Men klart: Det er en stor utfordring, og det er noe vi ikke har tatt full stilling til ennå, om vi kan eller ikke kan samarbeide med Frp, men reelt sett står vi politisk og ideologisk veldig langt fra hverandre, og det er noe vi er nødt til å vurdere. Politikken og hvilke gjennomslag vi får vil uansett være det viktigste.

MDG-topp Daria Maria Szymaniuk om Kari-garanti og Frp-veto

– Ser mørkt ut

– Men bør ikke velgerne få vite før 11. september om dere kan tenke dere å være med i et flertall sammen med Frp eller ikke?

– Tidligere har vi sagt helt klart nei til Frp. Vi har ennå ikke tatt stilling til det nå, og det er en diskusjon som pågår. Det viktigste er uansett gjennomslag for politikken. Det kommer an på hvordan Frp stiller seg til et samarbeid med oss, og hvilke krav de eventuelt har. Når vi kjemper for å få ned forskjellene, og vi kjemper for klima og miljø, så vet vi at det er politikk Frp ikke nødvendigvis støtter. Dermed ser det mørkt ut for et samarbeid med Frp, sier MDGs gruppeleder og ordførerkandidat.