Moi Nilsen lover velgerne: - Frp kommer aldri til å samarbeide med dem

I RA onsdag åpnet Venstres ordførerkandidat Mette Vabø for et Høyre- og sentrumssamarbeid uten Fremskrittspartiet. MDG-kollega Daria Maria Szymaniuk gir heller ingen garanti for støtte til Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Det kan være en aktuell mulighet, men primært går vi til valg for et samarbeid med dagens mindretall, med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet, sa Vabø.

På spørsmål om det er aktuelt å samarbeide med Frp, svarte Szymaniuk i MDG følgende:

– Det er den største utfordringen, i så fall, hvis vi diskuterer med Høyre, men vi er jo vant til å samarbeide med partier som står litt langt fra hverandre, vi har for eksempel samarbeidet med Folkets Parti, og likevel fått gjennomført mye grønn politikk. Men klart: Det er en stor utfordring, og det er noe vi ikke har tatt full stilling til ennå, om vi kan eller ikke kan samarbeide med Frp, men reelt sett står vi politisk og ideologisk veldig langt fra hverandre, og det er noe vi er nødt til å vurdere. Politikken og hvilke gjennomslag vi får vil uansett være det viktigste, sa Szymaniuk.

– Hundre prosent uaktuelt med MDG

Begge uttalelsene får Leif Arne Moi Nilsen, Frps ordførerkandidat i Stavanger, til å reagere.

Han vil gjøre det klart for sine velgere at det er helt uaktuelt å samarbeide med MDG.

– Det er hundre prosent uaktuelt å samarbeide med MDG, de som vil ha samfunnet tilbake til steinalderen – hive ut bilene fra sentrum, ikke la oss spise kjøtt. Vi er landbruksfylket Rogaland, så skal vi ikke spise kjøtt? Jeg lover velgerne våre at vi aldri kommer til å samarbeide med MDG. Helt uaktuelt, sier Moi Nilsen til RA.

At Frp smeller igjen døren som MDG satte på gløtt, tar Daria Maria Szymaniuk med ro.

– Jeg sa jo at det så mørkt ut for et Frp-samarbeid. Vi har jo sett at det tilnærmet umulig å få til et samarbeid. At han nå sier at det er uaktuelt bekrefter bare dette – at de ikke er et parti som vil ta Stavanger framover, og at Frp ikke er et samarbeid som vi i MDG kan samarbeide med. Det er fint med en avklaring overfor velgerne, sier hun.

Frp vil samarbeide med Venstre

Moi Nilsen sier at han har et godt samarbeid med Venstre, og at Frp gjerne vil fortsette samarbeidet etter valget.

– Jeg ble litt skuffet over at Venstre åpnet opp for et samarbeid uten Frp. Jeg har et godt forhold til Venstre, og håper vi kan fortsette det gode samarbeide når borgerlig side får flertall, sier Moi Nilsen.

Mette Vabø sier Moi Nilsen kan ta det med ro.

– Som jeg sa i intervjuet er vårt foretrukne valg å samarbeide med Høyre, Frp, Pp og KrF. Moi Nilsen har ingen grunn til å bekymre seg. Dersom det blir borgerlig flertall i Stavanger, blir det borgerlig styre, sier Vabø.