Derfor vil hun bli byens ordfører

---

Personalia:

Navn: Sissel Knutsen Hegdal

Sissel Knutsen Hegdal Født: 1965 (57 år)

1965 (57 år) Sivilstatus: Gift, tre voksne barn på henholdsvis 26, 27 og 28 år

Gift, tre voksne barn på henholdsvis 26, 27 og 28 år Bosted: Madlamark

Madlamark Parti: Høyre

---

Høyres ordførerkandidat er klar i talen. Hun er den rette for Stavanger, og byen trenger et skifte igjen. Fire år med rødgrønt flertall er nok. Nå bør Stavangers stemmegivende befolkning kjenne sin besøkelsestid ved urnene – og byens politiske kurs korrigeres.

– Høyres mål er at Stavanger skal være Norges beste kommune å vokse opp i og bli gammel i, med et variert kultur- og idrettstilbud og trygge nærmiljø. Vi skal ta vare på hverandre og løfte dem som står utenfor og trenger hjelp. Det er også avgjørende at vi lykkes med å omstille næringslivet og skape nye arbeidsplasser., sier Sissel Knutsen Hegdal til RA.

Valgkampen er på sitt mest hektiske. Det er møter, debatter, presentasjoner i høyt tempo. Det passer den sørvandrede harstadværingen godt.

– Det aller mest spennende, det mest interessante og det kjekkeste med å være politiker er møtene med folk fra alle lag av samfunnet, menneskemøter. Sånn sett er valgkampen ekstra givende. Vi treffer mye folk til vanlig, men i valgkampen er det konsentrert og vi treffer andre folk enn vi pleier også. Det liker jeg veldig godt. Det er travelt, men kjekt, sier hun.

Sjette periode som folkevalgt – første som ordfører?

Etter det kommende valget tar Høyres listetopp uansett fatt på sin sjette periode som folkevalgt i Stavanger, enten det blir som ordfører for et borgerlig flertall eller som en markert opposisjonspolitiker.

For 57-åringen kom inngangen til politikken som det har gjort for mange før henne – gjennom annet engasjement, nærmere bestemt som engasjert forelder skole da barna hennes var i skolealder. Steget over til politikken tok hun for 20 år siden og da ble Høyre det naturlige valget.

– Fortell litt om hva som fikk deg engasjert i lokalpolitikken, og partiet du representerer?

– Jeg var FAU-leder ved Madlavoll barneskole mens barna våre gikk der, og engasjerte meg aktivt i skole-hjem samarbeidet. Foreldrene er en viktig og stor ressurs, og en ressurs skolene i dag ikke får benyttet godt nok. Jeg fikk spørsmål om å stå på listen av Høyre i 2003, og har nå lagt bak meg fem perioder som folkevalgt, sier Knutsen Hegdal.

Ingen pikedrøm – men et klart mål

Og skal en feste lit til meningsmålinger ligger hun godt an til å bli den neste bæreren av det ærverdige ordførerkjedet i Stavanger. Akkurat det er imidlertid ikke noe hun har drømt om fra barnsbein, mer en vei som har blitt til mens engasjementet har utviklet seg.

– Jeg ble spurt om å være ordførerkandidat allerede i november 2021, og satte stor pris på tilliten i eget parti. Så etter det har jeg egentlig vært på et snart 22 måneder langt jobbintervju, og på valgdagen skal det avgjøres. Det er spesielt, men det er også en spesielt viktig jobb og rolle, så nå gjenstår den siste innspurten. Troen på et godt resultat er stor, sier hun.

Dersom jeg blir gitt den tilliten, så skal jeg være en ordfører for alle. — Sissel Knutsen Hegdal

Det samme er motivasjonen for å ta fatt på en ny og enda mer synlig rolle, dersom velgernes stemmesedler er tilstrekkelig blå. Målet er klart – å bli Stavangers neste ordfører.

– Dersom jeg blir gitt den tilliten, så skal jeg være en ordfører for alle. En som er tilgjengelig, lett å samarbeide med for alle grupper, lag og deler av samfunnet, en som vil lytte og en som vil handle. Jeg er tilhenger av mer handling og mindre prat, så jeg skal være aktiv og vise meg tilliten verdig dersom jeg får den, sier hun engasjert.

Sissel Knutsen Hegdal, Stavanger Høyre høyde Stavanger Høyres ordførerkandidat, Sissel Knutsen Hegdal. (Thor Erik Waage)

– Hvilke saker blir avgjørende for dette valget?

– Privatøkonomi og den fortvilte situasjonen mange familier og innbyggere står i med økte priser og høy rente, i tillegg til de mange utfordringene vi har innen helse og velferdstilbudet vårt, mener Knutsen Hegdal.

– Hva er saksområdet du brenner mest for og hvorfor?

– Min hjertesak er gode oppvekstvilkår for barn og unge. Å investere i den kommende generasjonen er noe av det aller viktigste vi kan gjøre, svarer 57-åringen.

30 år i Stavanger, 20 i politikken

De siste 20 årene har Knutsen Hegdal hatt flere og gradvis tyngre roller i det politiske systemet i Stavanger. Selv om det er i Harstad hun har sitt opphav, så har Stavanger vært hjemme siden 1992, da hun kom til byen som sylfersk advokatfullmektig.

Over 30 år senere omtaler den erfarne advokaten og lokalpolitikeren oljebyen Stavanger som sin hjemby.

– Jeg har oppfostret tre siddiser og er gift med staut jærbu og bosatt på Madlamark i store deler av mitt voksne liv, så dette er hjemme, det er det liten tvil om, sier hun.

Men over tre tiår med siddiser på alle bauer og kanter har likevel ikke fått has på den nordnorske dialekten.

– Nei, den holder jeg på, selv om den nok er blitt vannet litt ut med et jysla her og et løye der, sier hun og ler.

---

Favoritter:

Hobby: Lage mat

Lage mat Musikk: Kari Bremnes

Kari Bremnes Film: Frihetens regn

Frihetens regn Bok: « Kjærlighet i koleraens tid», av Gabriel García Márquez

Kjærlighet i koleraens tid», av Gabriel García Márquez Mat: Meksikansk

Meksikansk Sted: Stavanger

Motstanderros:

Si noe positivt om en av dine politiske motstandere:

– Birger Hetland (Sp), gjør en god jobb i å lede kommunedelsutvalget på Finnøy

---