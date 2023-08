Valgkampen på Domkirkeplassen er i gang

På Domkirkeplassen i Stavanger står det nå altså to valgkampcontainere − den ene tilhørende Arbeiderpartiet (Ap) og den andre er de fem mindretallspartiene sin, det vil si Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet.

Da Rogalands Avis tar turen ned til Stavanger sentrum første lørdagen begge containerne er på plass, er det i håp om å møte Aps og Høyres ordførerkandidater side om side, men verken Kari Nessa Nordtun eller Sissel Knutsen Hegdal er å se.

Men tilfeldighetene vil ha det til at RAs journalist støter på Knutsen Hegdal utenfor svømmehallen. Hun har akkurat kommet fra Tomatfestivalen på Finnøy, og er på vei ned til valgkampcontaineren. Høyres ordførerkandidat har imidlertid tid til å stille opp på et bilde før hun haster videre.

Og tror du ikke det oppstår nok en «utrolig» tilfeldighet: For da RA-journalisten kikker på bildet hun har tatt, er det ingen ringere enn Kari Nessa Nordtun som passerer i bakgrunnen.

Stavanger Høyre leder på meningsmålingene, men Arbeiderpartiet er like bak. Her godt illustrert med Sissel Knutsen Hegdal i front, og Kari Nessa Nordtun bak til venstre. (Eilin Lindvoll)

Inspirerende og hyggelige møter

− Det er veldig inspirerende. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra folk i alle aldre. I tillegg er det flere som løfter viktige problemstillinger med oss. Det er tross alt derfor vi er folkevalgte, sier ordfører Kari Nessa Nordtun til RA om dagene hun har stått ved Aps valgkampcontainer på Domkirkeplassen.

− I tillegg er jeg gledelig overrasket over at mange som normalt stemmer Høyre sier de vil stemme Ap nå i lokalvalget, selv om de er misfornøyd med regjeringen. Det setter jeg pris på, sier Nordtun videre.

Nordtun er også ordførerkandidat ved høstens lokalvalg, i likhet med Stavanger Høyres Sissel Knutsen Hegdal:

− Det er enormt hyggelig å være så mye ute og snakke med innbyggerne. Det er det som er høydepunktet i valgkampen. Jeg setter så stor pris på alle heiarop og gode tilbakemeldinger, og så er det veldig mange innbyggere som benytter anledningen til å komme med konkrete innspill til saker som det er viktig at vi står på i, sier Knutsen Hegdal til RA.

− Fikk tak i rimeligere container

I begynnelsen av august reagerte Høyre på at Ap har fått sette opp en stor valgkampcontainer på Domkirkeplassen i Stavanger. Det hele skyldtes en kommunikasjonssvikt fra Stavanger kommunes side om hvilken dato Ap fikk plassere containeren sin.

Nå har Høyre også fått på plass valgkampcontainer på Domkirkeplassen – hvordan er det?

− Vi fikk mange oppfordringer om å vise fram alle de fantastiske kandidatene vi har på listen vår, så nå har mindretallspartiene gått sammen om å presentere dem. Det er viktig å huske å gi et kryss til de kandidatene du heier litt ekstra på, svarer Knutsen Hegdal overfor RA.

I august sa du at det ikke var aktuelt med valgkampcontainer for Høyre, fordi det ble for dyrt. Dette har altså endret seg nå?

− Ja, jeg sa at det var dyrt, men vi har nå klart å få tak i en rimeligere container og gjort en ny, helhetlig vurdering, svarer Knutsen Hegdal på dette.

Hun minner samtidig om at det i hovedsak var prosessen hun kommenterte i nevnte RA-sak, og det at hun synes det er svært viktig at alle politiske parti får samme informasjon.

Mindretallspartiene Høyre, Frp, KrF Venstre og Pensjonistpartiet har gått sammen om en valgkampcontainer på Domkirkeplassen. (Eilin Lindvoll)

Velgerne er bekymret for privatøkonomien

Vi spør ordførerkandidatene hva de har inntrykk av er de viktigste sakene for Stavangers innbyggere.

− Svært mange er bekymret for egen privatøkonomi nå som det er så høy prisstigning, renten øker og inflasjonen er høy. De er takknemlige for at vi går til valg på å fjerne eiendomsskatten, sier Knutsen Hegdal.

− Og så er det mange som ber oss fortsette å prioritere skole, barnehage og god eldreomsorg. I dag hadde jeg også en lang samtale med et par som etterlyste framdrift i sentrumsplanen og som var veldig klare for å både jobbe og bo sentrumsnært. Så her trenger vi å sette fart, legger hun til.

Nordtun svarer at veldig mange er glade for den satsingen Ap har gjort med flere sykehjemsassistenter, og at flere nå får jobbe heltid.

− I tillegg er både gratis buss, gratis SFO, det at vi har senket eiendomsskatten og fjernet egenandel på trygghetsalarm noe flere er takknemlige for, sier Nordtun.

− Det er klart at mange flere sliter økonomisk nå. Vi har møtt folk hele tiden, ikke bare i valgkampen − det er jo derfor vi har prioritert tiltak som reduserer daglige kostnader for nødvendige ting for folk i kommunen vår, tillegger hun.

Hva har gjort inntrykk på deg i møtet med folket som ordførerkandidat?

− I sommer har jeg hatt mange møter med innbyggere som har et stort behov for kommunens tjenestetilbud, men som opplever stor frustrasjon for hvordan denne løses i hverdagen. Det minner meg på at vi er alle ulike, har forskjellige preferanser og hvor enormt viktig det er å tilrettelegge for mangfold og valgfrihet. Det er alltid du som innbygger som skal stå i sentrum, ikke systemet, svarer Knutsen Hegdal.

