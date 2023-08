Enorm interesse: Så mange har forhåndsstemt

Det er en uke siden det ble mulig å forhåndsstemme i Stavanger. Interessen for å stemme før selve valgdagen, som er 11. september, er enorm – viser tall fra Stavanger kommune.

Etter én uke med forhåndsstemming på ti ulike steder i de ulike kommunedelene i Stavanger har det kommet inn nærmere 9000 stemmer. På samme tid ved stortingsvalget i 2021, var det snakk om litt over 6000 stemmer. Økningen er i skrivende stund 41,9 prosent.

– Vi gleder oss virkelig over pågangen. Vanligvis ligger valgdeltakelsen ved lokalvalg langt lavere enn ved stortingsvalg, men akkurat nå ligger vi an til høyere deltakelse enn i 2021, sier valgansvarlig Martha Rødde til kommunens egen nettside.

Valgdeltakelsen i Stavanger i lokalvalget i 2019 var 66,1 %. I stortingsvalget i 2021 var deltakelsen 78,7 %. Forskjellen var 12,6 %, eller rundt 5600 stemmer.

– Det er gledelig for lokaldemokratiet dersom vi får opp interessen for lokalvalget. Så langt ser det lovende ut. Det er mulig at folk har tatt med seg forhåndsstemmevanene fra pandemien i 2021 og at dette smitter over på deltakelsen, sier Rødde.

---

Forhåndsstemming:

Torget: 2159 stemmer

Hundvågkrossen: 724 stemmer

Hillevåg torg: 1394 stemmer

Siddishallen: 787 stemmer

Tastasenteret: 1133 stemmer

Rennesøy innbyggertorg: 98 stemmer

Finnøy innbyggertorg: 108 stemmer

Lervigtunet park: 403 stemmer

Sunde og Kvernevik bydelshus: 249 stemmer

Gausel ved Coop Mega: 674 stemmer

Konvolutt sentral: 206 stemmer

KNM Harald Hårfagre: 24 stemmer

Øyane sykehjem: 1 stemmer

Andre kommuner: 666 stemmer

---

Her kan du forhåndsstemme

På selve valgdagen kan du kun stemme i kommunen du bor i. Men fra den 10. august, har det vært mulig å stemme hele ti steder i Stavanger kommune.

I år har kommunen satt opp tre nye valgbrakker for å gjøre stemmegivningen mer tilgjengelig. Nå kan man også stemme på Gausel, Sunde og Kvernevik bydelshus og Lervigtunet Park.

– Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at så mange som mulig kan forhåndsstemme. At vi kan spre oss bredt ut i kommunen er viktig, både for politikerne, valgstyret og administrasjonen, sa Rødde til RA da forhåndsstemmelokalene ble åpnet 10. august.

Her finner du oversikt over hvor du kan stemme og åpningstidene.

