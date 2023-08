Halleland (KrF) mener Ukraina-avtaler går for treigt - har funnet vennskapsby-kandidat på egenhånd

– Stavanger har satt i gang et arbeid for å få til et vennskapsby-samarbeid med en ukrainsk by, men det skjer ikke veldig mye. Krigen går sin gang i Ukraina, og det er viktig at vi hjelper, sier Henrik Halleland (KrF) til RA.

Da Halleland sto på stand på Arneageren i sommer, kom ukrainske Ruslan Tkach bort til ham. Det viste seg at Tkach er tidligere varaordfører i den ukrainske byen Marhanets, og Halleland fikk kjapt ideen om at dette kunne være en potensiell vennskapsby for Stavanger.

Tkach var svært positiv til Hallelands forslag.

– Vi er i en fryktelig situasjon. Inntil krigen var det en vakker by og folk hadde det godt. Det har vi lyst til å bygge opp igjen. Hjelp akkurat nå er selvfølgelig bra, men vi må se framover og etter krigen, sier Tkach.

– Det er mange muligheter med et slikt vennskapsforhold, som kulturutveksling, utdanning, industri, og kunnskap, sier han.

Det sier Tkach da RA møter ham på KrF Rogalands kontor i Stavanger sentrum. Halleland har stelt i stand et møte med Tkach og ordføreren i Marhanets, Hennadiy Borovyk, som er med over Teams.

Tirsdag formiddag møtte KrFs ordførerkandidat ordføreren i Marhanets over Teams. Fra venstre: Ruslan Tkach, tolk Arvid Bjerga og Henrik Halleland (KrF). (Mari Wigdel)

Har mistet drikkevannet

Mahanets er en by i Ukraina, i regionen Dnipropetrovsk. Byen ligger sju kilometer fra frontlinjen og sju kilometer fra den største atomreaktoren i Europa. Siden juni har byen manglet drikkevann. Kakhovkademningen, like i nærheten av Mahanets, ble bombet 6. juni, og som en konsekvens har 18 kubikk-kilometer med vann rent ut i Svartehavet. Flere av de omkringliggende byene ble oversvømt og har mistet tilgang til drikkevannet.

Henrik Halleland (KrF) understreker at Stavanger har gode grunner til å gi tilbake til Ukraina etter krigen er slutt:

– Stavanger er en kystby på vestkanten av Norge, helt ut mot Nordsjøen, og er en by basert på energi. Vi merker krigen i Ukraina ved at vi får veldig godt betalt for olje- og gassproduksjonen, siden Russland ikke leverer. Det er paradoksalt. Vi har virkelig muligheten til å hjelpe, ikke minst ved å slå fast at vi vil være en vennskapsby og markere det.

Ordfører Hennadiy Borovyk er utelukkende positiv til et vennskapsby-samarbeid med Stavanger. Primært av langsiktige grunner, da han mener det er nærmest umulig å hjelpe mens krigen fortsatt pågår.

– Det viktigste for oss akkurat nå, er ikke akutt hjelp, men vennskap. Når krigen tar slutt vil det være behov for hjelp til gjenoppbygning, men det viktigste nå er at krigen tar slutt. Da kan vi få en avtale og besøke hverandre, sier Hennadiy Borovyk.

– Jeg ønsker deg seier i valget, og jeg ønsker at vi skal bygge et vennskapsforhold med deres by. I dag tar vi første skritt i vårt vennskap, sier ordfører Borovyk.

Halleland forteller at det snart er valg i Stavanger, og lover ordføreren at han vil ta dette opp i kommunalutvalget.

Henrik Halleland, KrFs ordførerkandidat, mener han har funnet en sterk kandidat til en vennskapsby-avtale. (Mari Wigdel)

Høyre: – Veldig positivt

Ideen om vennskapsbyer oppsto etter 2. verdenskrig som et fredsskapende virkemiddel. Tanken var at en slik forbindelse fremmer menneskelig kontakt og knytter kulturelle bånd. I mai gikk Kristiansand inn i et vennskapsby-samarbeid med byen Mukolaiv i Ukraina.

I januar signaliserte Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal at hun mente Stavanger burde inngå et vennskapsbysamarbeid med en by i Ukraina. Siden har saken vært mellom administrasjonen og politikerne i flere omganger. I mai foreslo administrasjonen at Stavanger prøver ut en ny partnerskapsavtale, utarbeidet av KS.

Høyres Sissel Knutsen Hegdal er positiv til Hallelands (KrF) initiativ.

– Etter januar har vi kommet et godt stykke på veien med å utrede og konkretisere hvordan et slikt samarbeid kan være, og det er jeg kjempeglad for. Jeg synes det er veldig positivt at Henrik og KrF tar et slikt initiativ, og vi er gjerne med å diskutere dette videre, sier ordførerkandidaten til RA.

Sissel Knutsen Hegdal (H) ønsker å hjelpe Ukraina med en langsiktig avtale. (Mari Wigdel)

Hun ser positive sider ved den nye partnerskapsavtalen utarbeidet av KS.

– Vi har veldig gode tradisjoner for vennskapsbysamarbeid i Stavanger, men jeg er åpen for løsningen KS jobber med, hvor det ikke nødvendigvis er én by, men at vi går inn i et partnerskap med flere byer. For meg er det ikke avgjørende om det er en vennskapsby eller en partnerskapsavtale, for meg er det innholdet, samarbeidet og at det er en langsiktighet i det. De skal vite at Stavanger stiller opp.

Ap: – Kan bli veldig fruktbart

Gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige, heier på Hallelands initiativ, men understreker at effektiv hjelp er det viktigste mens krigen fortsatt pågår.

– Vi vil hjelpe, men spørsmålet er hvordan vi kan gjøre det mest effektivt. Jeg er opptatt av at dette skal munne ut i konkret støtte. Derfor har det blitt satt spørsmålstegn ved om vennskapsby er det mest effektive i denne situasjonen. Vi skal selvfølgelig kikke på dette som Halleland bringer på banen, og jeg er veldig glad for at KrF viser sin tydelige støtte til Ukraina. Dette kan bli veldig fruktbart, sier han.

Dag Mossige (Ap) heier på Hallelands initiativ, men understreker at effektiv hjelp er det viktigste mens krigen fortsatt pågår. (Stein Roger Fossmo)

Han fortsetter:

– Det er viktig med støtteerklæringer, men jeg er opptatt av at det skal være konkret og materiell støtte. Hvis KrF er villige til å bruke midler på det, er jeg sterkt for det.

Mossige peker på at Stavanger tjener mye på krigen, og at det derfor hviler et ekstra ansvar på byen i gjenoppbyggingen av landet.

– Vi må kjenne på ansvar. Vi har hatt enorme inntekter av denne krigen. Det er ikke vår skyld, men det er ingen tvil om at vi er i en økonomisk situasjon hvor vi har anledning til å bidra betydelig til gjenoppbyggingsarbeidet. Jeg håper virkelig at vi kan enes med stort forlik etter krigen, at vi går sammen om å støtte, på kommunenivå.

Stavanger har 11 vennskapsbyer

Aberdeen (Skottland)

Antsirabe (Madagaskar)

Esbjerg (Danmark)

Eskilstuna (Sverige)

Esteli (Nicaragua)

Fjardabyggd (Island)

Galveston (Texas, USA)

Houston (Texas, USA)

Jyväskylä (Finland)

Nablus (Palestina)

Netanya (Israel)

