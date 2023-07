Høyre-Camilla vil kjempe for førstegangsfedre

– Som mamma opplever jeg at mor og baby får masse oppfølging den første tiden etter fødsel, både på sykehuset, helsestasjonen og fastlegen. Fedrene blir glemt. Hvorfor er det ingen som snakker med pappaene om hvordan det er å være på sidelinjen, og hvordan livet endrer seg over natten?

Det spør Camilla Torvik Tønne, som ble mamma for tre måneder siden. 40-åringen, som bor på Storhaug, stiller til valg for Stavanger Høyre. Hun er kumulert på valglisten, som nærmest betyr sikker plass i kommunestyret. Torvik Tønne har aldri før vært politisk aktiv, men nå kaster hun seg inn i det – for Stavangers førstegangsfedre.

– Vi mødre blir invitert med i barselgrupper. Vi treffer og blir kjent med andre mammaer i nærområdet. Sammen kan vi diskutere det å bli mamma. Den muligheten har ikke fedrene, sier Torvik Tønne.

– Vil forebygge samlivsbrudd

Dersom hun blir politiker til høsten vil hun foreslå en mer systematisk oppfølging av nybakte fedre:

– De må ha et eget treffpunkt, tidligere. Ikke bare når de går ut i pappapermisjon. Forslaget er at alle førstegangsfedre blir invitert til sin helsestasjon to ganger i løpet av de to første månedene etter at barnet er født. Her kan fedre treffe andre fedre i nærområdet. De kan snakke med helsestasjonen på mannens premisser, uten at barnet mor alltid er med – som ofte skjer i starten av barnets liv. Jeg tror det vil styrke pappaens rolle i hans nye tilværelse. Det er relasjonsbyggende og det vil forebygge samlivsbrudd, forklarer Høyre-spiren.

Mesteparten av informasjonen til pappaene er lagt opp til at de skal finne ut av ting selv eller få gjennom mammaene. Det skaper potensielt en maktubalanse og skeiv dynamikk fra start, mener den nybakte mammaen, som også er mor til en tenåring.

Hun mener tidligere involvering av fedrene vil ruste far best mulig til å ta vare på det nye familiemedlemmet, seg selv og resten av familien.

– Fedrene er potensielt en kjemperessurs, men de blir ikke sett eller støttet til å lykkes i den nye rollen slik som mor blir, sier Torvik Tønne, som har full støtte i partiet sitt.

Fedrene blir ikke sett eller støttet slik som mor blir. — Camilla Torvik Tønne, nybakt mamma og fersk Høyre-politiker.

Camilla Torvik Tønne (40) har aldri vært politiker før. Nå vil hun inn i stavangerpolitikken for Høyre, og gjøre en forskjell for blant annet førstegangsfedre. (Arne Birkemo)

Helsestasjon: – Noe vi tenker på hele tiden

Lise Gøransson er leder for Sentrum og Hundvåg helsestasjon. Hun synes forslaget til Torvik Tønne er interessant.

– Dette temaet er noe vi på helsestasjonen tenker på hele tiden. Faktisk hadde det vært interessant å ha en debatt rundt dette med far. Gode forslag, men per i dag finnes det ikke egne tilbud for fedre, men vi har snakket om å ha det, men per i dag finnes det ikke kapasitet og ressurser, sier Gøransson.

Hun sier fedrene alltid er velkomne til å ta kontakt med helsestasjonen, og ta del i barselgruppene.

– Det er ikke slik at barselgruppene kun er for mødre, men det er gjerne mor som er hjemme med barnet i den første perioden. Far er på jobb.

Lovpålagte tjenester og få hender gjør at kapasiteten er sprengt.

– Lovpålagte oppgaver nedfelt i retningslinjer har førsteprioritet, og vi kan ikke sette i gang noe nytt før vi tilbyr alle må-oppgavene våre som for eksempel alle konsultasjonene Helsedirektoratet anbefaler at vi tilbyr på helsestasjon, sier Gøransson, som oppfordrer alle fedre til å bli med på alle konsultasjoner barnet har med helsesykepleier og lege på helsestasjon.

– Der gjøres observasjoner og undersøkelser, og fedre er mer enn velkomne til å delta i samtale og vurdering av barnets utvikling. Når mor og far møter på helsestasjon samtidig får de samme helseinformasjon og de slipper en ubalanse i hvem som «vet best» og «kan mest» om barnets utvikling og trivsel, sier Gøransson.

[ Mange får fast jobb flere måneder før studieslutt ]

– Må endres politisk

Heidi Bleie Skeiseid, virksomhetsleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten er også positiv, samtidig sier hun at det ikke er kapasitet til et utvidet tilbud til fedre.

– Vi heier veldig på at far skal enda mer med. Jeg vet at våre helsesykepleiere er opptatt av dette. Det er flott med innspill, og det er alltid bra å se nøye på hvordan vi løser ting og tenke klokt rundt ressursbruken – men nå er det ikke ledige ressurser. Det er mye som helsestasjonene må gjøre. Retningslinjene er strenge. Kapasiteten er sprengt og vi har ikke alltid nok hender. Et utvidet tilbud til far er noe som må tas opp nasjonalt og endres i hele landet, sier Bleie Skeiseid.

[ Henlegger nazihærverk: – Politiet burde gjort mer ]

[ Fire tegn på turistboom: − Sør-Norge kan bli det nye Syden ]