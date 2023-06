Færre skip og passasjerer etter frisk debatt om cruiseskip

I etterkant en nyforhandlet avtale mellom havneeierne Stavanger, Sola og Randaberg ble Handlingsplan for cruise behandlet i formannskapet i Stavanger torsdag ettermiddag.

Aps Dag Mossige la på bordet forslaget om å begrense antall passasjerer per dag til 8000 passasjerer, maks to cruiseskip per dag, men maks sju per uke, at når det gjelder når det gjelder båter av mindre størrelse (inntil 600 passasjerer) gjelder begrensning på ett skip til dagen, i tillegg til et mål om at havnen i Stavanger skal være den første havnen i verden hvor det kun tillates fossilfrie cruiseskip, med et mål om at det skal skje innen utgangen av 2026, og at Stavangerregionen Havn IKS bes spre anløpene på ulike kaier, slik at belastningen på Strandkaien reduseres.

– Konsekvente

Forslaget hadde støtte fra Ap, Folkets Parti og Sp. MDG, SV og Rødt ville i utgangspunktet ha en enda mer restriktiv cruisepolitikk med maksimalt 6000 passasjerer per dag, maksimalt to skip per dag og maksimalt 200 skip årlig, men stemte subsidiært på Aps forslag, som dermed fikk flertall.

– Arbeiderpartiet har vært tydelige på at cruiseindustrien er viktig for byen, og det er næringer og bedrifter som om ikke helt, så delvis livnærer seg av den. Samtidig er det ingen hemmelighet hvor vi står, vi har – i motsetning til en rekke andre – vært konsekvente på hvor vi står, vi har vært klare på at næringen ikke kan vokse inn i himmelen, Forslaget i dag innebærer i praksis en begrensning på cruiseindustrien, sa Mossige.

Han angrep partiene Høyre, Frp og Venstre for i valgkampen i 2019 å snakke varmt for begrensninger i cruiseindustrien, men som så har stemt mot de samme begrensningene.

Kommunedirektøren anbefalte en begrensning på 200 i perioden mai til september, med maksimalt tre skip samtidig, og at antall cruiseturister per dag begrenses til 9000 hele året.

H, V, KrF og Frp samlet

Frp stemte først for ikke å sette begrensninger på antall cruiseskipsanløp.

Høyre, Venstre, KrF og også Frp stemte deretter i tråd med kommunedirektøren for å sette begrensningen til maksimalt tre skip samtidig og 9000 passasjerer daglig.

– Hva er begrunnelsen for at Ap vil sette begrensningen til 8000 passasjerer når de faglige rådene sier 9000 passasjerer? Vi er veldig interesserte i å legge forholdene til rette for cruisetrafikken, og vi i Høyre lytter alltid til faglige råd, bemerket Kristen Høyer-Mathiassen (H) i debatten, med henvisning til tålegrenseanalysen som er utarbeidet.

– I valgkampen i 2019 sa det som nå er Høyres ordførerkandidat, Sissel Knutsen Hegdal, at man måtte gjøre klare begrensninger i cruisetrafikken. Er det nå slik at Høyre lener seg til administrasjonen i Stavangerregionen havn IKS for utviklingen av cruise i Vågen, er det rett å forstå det slik, spurte Øyvind Jacobsen (Ap).

Fossilfritt i 2026?

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) tok for seg Aps delforslag om målet at Stavanger skal være den første havnen i verden kun tillates fossilfrie cruiseskip, med mål om at det skal skje innen utgangen av 2026.

– Det er ikke et eneste fossilfritt cruiseskip i produksjon en gang, de som bygges nå går på LNG. Mente representanten at de skal være mottakelige for landstrøm ved kai, landstrøm som ennå ikke er bygget, spurte Moi Nilsen.

– Et lite signal til cruiseindustrien om at næringen må tenke på bærekraften i modellen deres i dag, svarte Mossige.

MDG, Rødt og SV ønsker enda kraftigere restriksjoner enn Ap, Sp og FP.

– Vi ønsker å få skipene helt ut av Vågen, slik at beboere i gamle Stavanger kan få fred og ikke bli innmurt bak flytende hoteller. Vi trenger fri sikt i våre vakreste sentrumsområder, både for innbyggerne og turistene, og ikke minst, ren luft og mindre støy, argumentere Daria Maria Szymaniuk (MDG).

– Dypt skuffet over Venstre

Hun pekte på at et stort flertall blant beboerne i byen ønsker redusert cruisetrafikk, og sendte et stikk til Venstre.

– MDG er dypt skuffet over Venstre, som ikke ser hvor viktig det er å kutte utslipp innen cruiseturisme, og er mer opptatt av penger i kassen enn å handle for å imøtekomme klimakrisen, sa Szymaniuk.

Venstres Kjartan Alexander Svartsund Lunde viste til at cruisetrafikken skaper arbeidsplasser, men også utfordringer.

– For Venstre er det viktig å få flyttet cruiseskipene ut av Vågen, og spesielt det som stenger inne Gamle Stavanger, bemerket Lunde.

– Valgtaktikk?

Han foreslo at det ikke lenger skal tillates cruiseskip ved Strandkaien like ved Gamle Stavanger.

– Jeg tror nesten ikke hva jeg hører om Venstres snuoperasjon her. Venstre gikk i 2019 til valg på at «Dagens antall skip er overkommelig, vi har kapasitet til mer». Vi vil også gjerne flytte skipene fra Strandkaien, men nå er det ikke nok kaier. Kaien ved Bjergsted er ikke bygd ennå. Å ikke tillate cruiseskip ved Gamle Stavanger vil i praksis bety å nesten legge ned næringen. Hvordan harmonerer det med Venstres tidligere standpunkt? Er det ren valgtaktikk, spurte Mossige.

– Vi ser at det kan være greit å ha en økning av cruiseskip, men vi kan ikke ha cruiseskip som ligge og blokkerer for Gamle Stavanger. Venstre er et parti som alltid har vært opptatt av å ta vare på bymiljøet, ta vare på Gamle Stavanger og miljøet i byen vår. Derfor var Venstre veldig tydelige i sist valgkamp om at vi måtte få til landstrøm så raskt som mulig, og at vi også måtte få flyttet ut cruiseskipene, svarte Lunde.

Stavanger er som de to andre kommunene høringsinstans. Avgjørelsen tas av Stavangerregionen havn IKS. I vedtaket i formannskapet heter det for øvrig at Stavanger kommune ber om at representantskapet i Stavangerregionen Havn IKS sluttbehandler Handlingsplan for cruise.