Varmepumper i kommunale boliger ga het debatt

Etter manglende antall søkere sto Stavanger kommune igjen med 8,5 millioner av 10 millioner kroner satt av til varmepumpestøtte for lavinntektsfamilier. Kommunedirektøren foreslo å bruke de gjenværende 8,5 millioner kronene til å installere varmepumper i egnede kommunale boliger.

Vedtaket, som nå er endelig, ble fattet med stemmene til samarbeidspartiene, altså Ap, FP, MDG, Sp, R og SV. H, Frp, V og KrF stemte mot.

Høyres John Peter Hernes pekte på at initiativet med å gi støtte til varmepumper er bra, noe som ble prioritert i mindretallets alternative budsjett, og som Høyre vil følge opp.

– Feil

– Samtidig mener vi det er uheldig at når vi deler ut midler som folk kan søke på, så kan kommunen selv kunne søke. Ikke fordi vi mener det er feil at kommunen bruker penger på å ruste opp kommunale boliger med varmepumper, men da synes vi det skal ligge i kommunens ordinære budsjetter, argumenterte Hernes.

– Så får det som lyses ut og som folk kan søke på, være for alle innbyggerne i Stavanger, ikke bare for kommunen, la han til.

Aps gruppeleder Dag Mossige pekte på at administrasjonen hadde poengtert at den mest effektive delen av restmidlene ville være å sette dem inn i så mange kommunale utleieboliger som mulig, en innbyggergruppe med dokumentert behov for bistand, en innstilling og et forslag et enstemmig Utvalg for helse og velferd også stemte for.

– Jeg forstår det slik at representanten først og fremst ikke liker prosessen her. Er det ikke litt vel prinsipielt å la prinsippene komme i veien for å hjelpe folk raskest mulig, når en nå går vekk fra det Høyre faktisk stemte for i Utvalg for helse og velferd, spurte Mossige.

– Andre trenger også pengene

– Vi støtter alle gode tiltak, og synes varmepumpestøtte er bra, men så mener vi prinsipielt og praktisk at vi når flere ved at kommunen finansierer det som går til kommunale boliger via eget budsjett. Så har vi desto mer penger å dele ut til andre som også helt sikkert trenger disse pengene for å få redusert energibruken, svarte Hernes.

– Alle er enige om at varmepumper i kommunale boliger er et godt tiltak, men vi ønsker å ha det over investeringsbudsjettet, supplerte Frps Leif Arne Moi Nilsen, som også mente det var galt at kommunen brukte utlyste midler til egne boliger.

– Mangel på handlekraft

– Her har vi en mulighet til å bruke 8,5 millioner kroner til å installere varmepumper i kommunale boliger, og så stemmer Frp nei, fordi de mener pengene kommer fra feil budsjett? Er det viktigere å hevde prinsipper enn å hjelpe folk i nød raskest mulig, bare for å være mot det flertallet står for? Jeg har ikke sett en større mangel på handlekraft til å hjelpe folk. Det er ikke kommunen som tjener penger her, de er de som bor i boligene, og som får reduserte strømkostnader, fulgte Mossige opp.

– Jeg synes argumentene er merkelige. Jeg oppfatter at alle er enige om at det er en god idé å installere varmepumper i kommunale boliger, vi er bare uenige om i hvilken sak vi skal fatte vedtaket og hvilken budsjettpost? Så skjønner jeg heller ikke at det å bruke penger på varmepumper i kommunale boliger er å bruke penger på oss selv. Hensikten er vel å bruke penger på de som har minst, og de som har hatt minst muligheter til å skaffe varmepumper på eget initiativ, supplerte Sara Mauland (R).

