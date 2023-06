Folkestyret får full støtte om påstått navnelikhet

Flertallspartiene i Stavanger vedtok i forrige møte i valgstyret, med stemmene til Ap, FP, MDG, SV og Rødt, at listeforslaget fra organisasjonen Folkestyret ikke skulle godkjennes, med navnelikhet med Folkets Parti – ett av flertallspartiene – som begrunnelse. Med unntak av Sps stemme gikk et samlet flertall inn for ikke å godkjenne Folkestyret-listen. Et samlet mindretall, H, Frp, V og KrF, stemte for å godkjenne listenavnet.

Vedtaket ble naturlig nok påklaget, og Kommunedirektøren anbefaler nå valgstyret i sitt møte torsdag 1. juni omgjøre beslutningen.

– Spørsmålet er om valgstyret nå stikker halen mellom beina eller velger å fortsette kampen, sier Susanne Heart, grunnlegger av Folkestyret og toppkandidat i Stavanger, til RA.

– Alt etter boka

Hun ble forundret da flertallspartiene vedtok å nekte Folkestyret-listen å stille til valg under dette navnet.

– I et demokrati har vi visse spilleregler nedfelt i valgloven. Vi har jobbet iherdig for å følge regelverket, og ingenting har tydet på at vi ikke har gjort det. Vi har gjort alt etter boka, sier Heart.

Vedtaket i valgstyret ble fattet etter forslag fra Folkets Partis gruppeleder Frode Myrhol.

– En folkebevegelse

[ Valgstyret nektet å godkjenne Folkestyret-listen ]

– Det er rart og trist at samarbeidspartiene støttet dette, og jeg forstår det ikke. De har tydeligvis ikke tolket valgloven rett. Det er også slik Kommunaldepartementet og Kommunedirektøren ser det, sier Heart.

Hun peker på det paradoksale i at Folkestyret, som har et mer demokratisk samfunn som et viktig prinsipp, blir forsøkt nektet valgdeltakelse.

– Vi er ikke et politisk parti, men først og fremst en folkebevegelse, en organisasjon som forsøker å lage et samlingspunkt for alle som er opptatt av at det er for mye sentralisering av makt, at for mye makt flyttet ut av landet, og at folket ikke lenger har noe å si. Dette skjer på alle nivåer, det være seg strømpriser, bygging av vindturbiner eller til EU gjennom EØS-avtalen, sier Heart.

– Har gitt seg over

[ 35 bekker i Stavanger g(r)yteklare for laks, ål og sjøørret ]

Hun mener folk i for liten grad får være med og bestemme over egne liv.

– Partiene i Norge har gitt seg over til overnasjonale organisasjoner. Vi i Folkestyret ønsker ikke å gi fra oss suvereniteten, sier listetoppen.

Uavhengig av hva valgstyret i Stavanger måtte vedta torsdag, vil Folkestyret-listen etter alt å dømme bli godkjent når Kommunaldepartementet skal avgjøre saken. I Rogaland fylkeskommunes valgstyre ble listen godkjent, der anket Folkets Parti godkjennelsen til departementet, som på sin side avviste anken.

– Vi stiller lister i fire fylkeskommuner og i fem kommuner. Det er bare av valgstyret i Stavanger listeforslaget er blitt avvist, sier Heart.

Tema også tidligere

Folkestyret får støtte om listen i Stavanger

Heart og hennes organisasjon har pekt på at avvisning av «Folkestyret-listen» vil bryte med prinsippet om likhet for loven, når for eksempel listen til Kristelig Folkeparti i tråd med samme logikk vil kunne forveksles med nettopp Folkets Parti, mens begge listenavn er godkjent.

Partilovnemnda har vurdert navnelikhet tidligere, i mars 2021 behandlet nemnda en klage fra Senterpartiet etter registreringen av Partiet Sentrum, men avviste klagen, og pekte på at registreringen av partinavnet De Kristne i 2015 «ikke later til å ha skap nevneverdig fare for forveksling med navnet Kristelig Folkeparti», og «at partinavnet Sosialistisk Venstreparti (...) ikke synes å ha skapt problemer i forhold til partinavnet Venstre».