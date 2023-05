Valg 2023: Jakter unge og minoriteter i Stavanger

---

FAKTA

Valgdagen i år er 11. september. I Stavanger er det også mulig å stemme 10. september.

Valgdeltakelse Stavanger 2019: Totalt 66,1 prosent. Av disse forhåndsstemte 21, 2 prosent. Valgdeltakelse unge velgere (20-24 år): 48,2 prosent.

Valgboder for å forhåndsstemme 10. august- 8. september: Torget i Stavanger sentrum, Hillevåg torg, Hundvågkrossen, Siddishallen, Tastasenteret, Sunde/Kvernevik bydelshus, Lervigtunet Park, Jåttåvågen, Innbyggertorget i Vikevåg og Innbyggertorget på Judaberg. Alle kan også avlegge stemme på Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus, Handelshøgskolen BI og VID vitenskapelige høgskole, og militære kan stemme i Madlaleiren.

Stavanger kommune har samlet all informasjon om valget på egne nettsider og har en interaktiv oversikt over partienes kandidater.

---

Bare 48,2 prosent av befolkningen mellom 20 og 24 år benyttet seg av stemmeretten i Stavanger i 2019. Minoritetsgruppene bruker også i mindre grad enn øvrig befolkning den demokratiske rettigheten.

– Å få minoritetsgruppene og andregangsvelgerne, 20-24-åringene, til å stemme, er en utfordring. Førstegangsvelgerne greier vi i større grad å fange, sier Martha Rødde, valgansvarlig i Stavanger kommune.

Valgstyret og administrasjonen er opptatt av å øke valgdeltakelsen, som i Stavanger totalt var på bare 66,1 prosent i 2019. Gjennom forskning og noen antakelser er det en rekke grep som er tatt og som skal tas.

– Unge som flytter til andre byer for å studere er vanskeligere å fange enn førstegangsvelgerne. Senere flytter studentene gjerne tilbake til Stavanger, får familie og barn, og begynner å interessere seg sterkere for politikk. De ser at politikken får veldig stor betydning for livene deres, sier Rødde, og peker på for eksempel skole og barnehage, egenbetalinger for kommunale tjenester og skatte- og avgiftsnivå.

– Herlig selvinnsikt

Unge i et klassisk studieløp stemmer i større grad enn de som velger direkte yrkesrettede løp eller er i jobb.

– Unge som går i lære, tar fagbrev eller går rett ut i jobb er vanskeligere for oss å nå. De har også en herlig selvinnsikt, de «gidder ikke», de sier «det er ikke viktig for oss», og de mener at «det betyr ikke noe for oss», og som gruppe har de det jo bra, også. De ser ikke konsekvensene av ikke å stemme, sier Rødde.

Martha Rødde valgansvarlig Stavanger kommune kommunevalget 2023 Kommune- og fylkestingsvalget 2023 (Stein Roger Fossmo)

Valgansvarlige i kommunen har gjennomført og skal gjennomføre workshoper i møte med lærlinger og andre unge.

– Det handler om å tenne gnister og stille spørsmålet: «Hva skal til for at du skal stemme?», og «hvordan skal vi nå deg med informasjon?»

Vil ha SMS

[ 35 bekker i Stavanger g(r)yteklare for laks, ål og sjøørret (RA +) ]

Tradisjonelle medier eller sosiale medier er ikke nødvendigvis de beste arenaene for å nå unge, ifølge gruppens egne tilbakemeldinger.

– En fascinerende tilbakemelding er at mange trekker fram SMS for å få unge til å stemme, sier Rødde.

Kommunen kan sende SMS-er til beboere for eksempel i et avgrenset boligområde på bostedsregistrerte telefonnummer.

– Men da når vi ikke primært unge, vi når i stor grad foreldre og besteforeldre. Vi er ikke i mål, men vi jobber med å kunne sende felles SMS-er til målgruppen, sier Rødde.

I arbeidsgruppene hjelper unge deltakere med å formulere budskap med tekst og bilder.

– Jeg kan ha et budskap med en formulering som fungerer for meg, men det er ikke sikkert det samme fungerer for en 22-åring, sier Rødde.

Spisser budskapet

[ Skuddpremie i Stavanger: Jegere får 1000 kroner for å skyte dyr som denne (RA +) ]

Workshop med unge mennesker for å spisse budskapet, hva skal til for å spisse budskapet for å nå deg.

De skal hjelpe meg med å formulere budskapet. Det kan være at jeg har et budskap som fungerer for meg, men det er ikke sikkert det er et budskap i en formulering som fungerer for en 22-åring, sier den valgansvarlige.

Utenlandske statsborgere folkeregistrert og bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen har stemmerett.

– De som er kommet til Stavanger, vet at det er valg, og de vet at de har stemmerett, men vi må informere dem om hvor man kan stemme og hvordan det gjøres, sier Rødde.

I Stavanger er valginformasjon foreløpig oversatt til 10 ulike språk i brosjyrer på papir, som vil bli delt ut på aktuelle steder.

Flere valgbrakker

Slik skal hun få flere unge til å stemme Valgansvarlig Martha Rødde i Stavanger kommune har fått i oppgave å øke valgdeltakelsen.

Valgbrakkene blir flere i år, fra 10. august kan du forhåndsstemme ti steder (se faktaramme).

– For oss er valgbrakkene en av de beste reklameflatene. De er synlige i bydelene og i sentrum. De er dekorerte slik at det vises at du kan stemme der, og en vri i år er tekst i ulike språk.

Forhåndsstemmer letter avviklingen og opptelling valgdagen, og dessuten nødvendig for de som oppholder seg i Stavanger, men er registrert i manntallet i en annen kommune.

Rødde er spent på valgoppslutningen og brenner sterkt for å øke den.

– Valg er kjernen i demokratiet, som er avhengig av at folk bruker stemmeretten. Det som skjer i kommunen og fylkeskommunen angår dessuten hverdagen din. Det meste som diskuteres på studiesteder og arbeidsplasser har bakgrunn i et politisk vedtak, sier kommunens valgansvarlige.