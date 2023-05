Valgstyret godkjenner ikke «Folkestyret-listen»

Folkets Partis gruppeleder Frode Myrhol, som også sitter i valgstyret, tok opp navnelikheten mellom «Folkestyret-listen» og Folkets Parti, og ba valgstyret om ikke å godkjenne «Folkestyret-listen». Valgstyret består av de etablerte politiske partiene i Stavanger, med samme representanter og partier som i formannskapet.

– Overskriften på listeforslaget, altså «Folkestyret-listen», er for likt det registrerte politiske partiet Folkets Parti, og vi er redd for at det kan skape forvirring og feil i valglokalene, argumenterte Myrhol.

Han opplyste at valgstyret i fylkeskommunen har latt navnet gå gjennom, men at det er levert klage på vedtaket i etterkant, en klage som kan havne til behandling på departementsnivå.

– Vernet

– Folkets Parti er et registrert politisk parti i partiregisteret, navnet er blant de vernede partinavnene i Norge. Navnet vil med stor sannsynlighet kunne bli krenket om det tillates om at valglisten «Folkestyret-listen» stiller til valg i Stavanger med det navnet i overskriften, og føre til uønskede feil i valglokalene, sa Myrhol.

Myrhol viste til en paragraf 61 i valgloven om navnelikhet, ikke tillate navn «Overskrifter må ellers ikke kunne forveksles med navnet på registrerte politiske parti eller andre listeforslag i valgdistriktet» som det heter i lovteksten.

– I denne perioden skiftet representanten Myrhol navnet på partiet sitt, og det har ført til store problemer for Frp, likheten mellom forkortelsene «FP» og «Frp». Folk ringte og kjeftet på oss fordi de leste feil i protokollen (fra politiske møter, journ.anm.). Men det er slik at det er to helt forskjellige navn her, om de ligner litt på hverandre, og du kan ikke ha ett navn på en liste i fylkeskommunen, og så nekte det navnet i kommunen. «Folkestyret-listen» er vel et lovlig registrert politisk parti, sa Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Leif Arne Moi Nilsen (til høyre), her ved siden av John Peter Hernes (H). (Stein Roger Fossmo)

– Ikke registrert

– «Folkestyret-listen» er ikke et registrert politisk parti i partiregisteret, det er bare en liste, repliserte Myrhol, og påpekte at en slik registrering ville krevd høring og godkjennelse.

– Poenget mitt er at det må hete det samme i fylkeskommunen som i Stavanger. Disse listene skal stå ved siden av hverandre i valgbodene, sa Moi Nilsen.

Arbeiderpartiet (Ap), Miljøpartiet De Grønne «MDG», Folkets Parti (FP), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt (R) stemte for Myrhols forslag, som dermed fikk flertall, mens Høyre (H), Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Senterpartiet (Sp) stemte mot å avvise «Folkestyret-listen».

Valgstyret godkjente de andre valglistene, fra Arbeiderpartiet, Folkets Parti, Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og næringspartiet, Konservativt, Kristelig Folkeparti, Liberalistene, Miljøpartiet De Grønne, Norgesdemokratene, Partiet Sentrum, Pensjonistpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

– Helt forskjellige

«Folkestyret-listen» toppes av den tidligere MDG-politikeren Susanne Heart.

– «Folkestyret-listen» og «Folkets Parti» er to helt forskjellige navn, så dette vil vi klage på. Klagerett er nedfelt i valgloven. Jeg vil bli veldig overrasket om vi ikke får medhold, sier Susanne Heart, som er listetopp for Folkestyret-listen både i fylkeskommunen og i Stavanger.

Heart peker på det paradoksale i at en liste kalt «Folkestyret-listen» blir nektet godkjent i Stavanger, men ikke i Rogaland og andre deler av landet, og karakteriserer det som rart og nesten litt morsomt.

– Folkestyret er et begrep som poengterer at det er folket som styrer i et demokrati. At de etablerte partiene som sitter i valgstyret vil nekte listen, forteller mer om dem enn om oss, sier Heart.

«Folkestyret-listen er godkjent av valgstyret i Rogaland fylkeskommune, et vedtak som også er påklaget av Folkets Parti. Hun poengterer at listen med navnet er godkjent også i Porsanger kommune, valgstyrebehandling gjenstår i en rekke kommuner og fylker.