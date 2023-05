Valget: Finn kandidatene i din bydel

Torsdag godkjente valgstyret listeforslag fra 16 partier i Stavanger. Noen av de nye partiene i årets kommune- og fylkestingsvalg er Partiet Sentrum, Industri og næringspartiet, Konservativt og Norgesdemokratene.

Folkestyret-listen ble nektet sin liste.

Totalt har 681 personer takket ja til å stå på en politisk liste før høstens valg. Nå har Stavanger kommune laget en nettløsning hvor man kan se hele omfanget av de politiske kandidatene – som hvilke kandidater som bor i hvilken bydel, alder og yrke. Ikke alle har oppgitt yrkesstilling, da dette er frivillig.

Her kan du søke på kandidatene.

– Nå kan innbyggerne lettere sjekke hvilke kommunedeler kandidatene tilhører og hvilken aldersgruppe som er best representert. Der partiene selv har oppgitt det kan man også se stillingstittel. Dette tror vi vil gjøre lokalvalget enda mer nært for folk i Stavanger, sier valgansvarlig Martha Rødde.

– Dette er spennende. Var det flere aktive unge mennesker i politikken før? Hvor mange flere kvinner er med nå? Mulighetene er mange, sier Grøtteland.

Stavanger kommune jobber aktivt med lagring og tilgjengeliggjøring av alle former for data gjennom satsingen på datasjø.

– Målet er hele tiden å ha gode data som kan brukes som grunnlag for analyse, innsikt, beslutningsstøtte og innovasjon. Å gjøre data om valg om til et nyttig og forståelig verktøy for innbyggere, presse og politikere er midt i blinken, sier prosjektleder for datasjø Cecilie Sneberg Grøtteland og rådgiver Jan Angelo Dalåsen Klepsland.

Valgdagen i år er mandag 11. september.

