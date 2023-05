Varmepumper på vei inn i kommunale boliger

Stavanger kommune har, som kjent, brukt deler av klima- og miljøfondet til varmepumper. Formannskapet vedtok i september å sette av ti millioner kroner til søkere med lav inntekt, og ga administrasjonen i oppgave å utarbeide en treffsikker ordning.

Nå er Kommunedirektøren klar med sin innstilling til vedtak, og anbefaler at det installeres varmepumper i de kommunale utleieboligene som er egnet til det. Avdelingene for Bymiljø og utbygging og Helse og velferd skal samarbeide for å kartlegge hvilke grupper beboere som vil ha mest nytte av tiltaket.

92 eiere har fått

Formannskapet vedtok i første runde å gi bostøttemottakere i selveid bolig muligheten til å søke om støtte til varmepumpe. Det er totalt 416 personer som bor i selveid bolig og som i 2021 og 2022 mottok bostøtte fra Husbanken. Kommunen hadde ved søknadsfristens utløp 31. mars fått 92 søkere fra personer som fyller kriteriene, og de får inntil 15.000 kroner hver i støtte for å kjøpe varmepumpe, og det gjenstår 8,5 millioner kroner som ikke er brukt eller satt av til formålet.

– For å få best mulig nytte av de midlene som er satt av til fordel for innbyggere med lav inntekt, foreslår kommunedirektøren at beløpet som gjenstår benyttes til å installere varmepumper i kommunale utleieboliger, skriver kommunedirektør Per Kristian Vareide i sitt forslag til vedtak i Utvalg for helse og velferd.

Ikke tilsagn

Det er lang fra alle som mottar bostøtte som fyller kriteriene.

– Kommunen har mottatt en god del søknader og henvendelser fra personer som ikke kan få tilsagn i den søknadsordningen vi nå har gjennomført. En del har ikke mottatt bostøtte i senere år. Mange har bostøtte, men bor i leid bolig, herunder leietakere i kommunale utleieboliger, påpeker Vareide og hans stab.

Det pekes i saken på at kommunale utleieboliger tildeles personer som er sosialt og økonomisk vanskeligstilte, som har bodd i kommunen i minst to år, og ikke har tilstrekkelig inntekt og formue til å skaffe og beholde en bolig som egner seg for husstanden. Innenfor begrepet «sosialt vanskeligstilt» ligger både somatiske og mer psykososiale problemer. Eksempler er betydelige fysiske funksjonsnedsettelser og andre somatiske helseproblemer, diagnoser innenfor psykisk helse og rus, eller problemer knyttet til vanskelige oppvekstkår og familiekonflikter.

– Stor betydning

– Ved å installere varmepumper i de kommunale utleieboligene er vi sikre på at tiltaket når en innbyggergruppe som har et dokumentert behov for bistand til bolig. Reduserte strømkostnader vil være av stor betydning for denne gruppen, heter det i saksdokumentene.

Totalkostnaden for en luft-til-luft-varmepumpe i en liten til middels stor bolig vil være rundt kr 25.000, og midlene som gjenstår vil dermed kunne rekke til mange utleieboliger. Hvis midlene benyttes på denne måten, vil det ikke være nødvendig å sette av større beløp til saksbehandling og administrasjon, anføres det videre.

– I tillegg kan vi komme raskt i gang med arbeidet med å få på plass varmepumper i de aktuelle boligene, siden vi ikke trenger tid til å etablere nye saksbehandlingsrutiner og systemløsning for søknadsprosess og utbetalingsløsning for en utvidet behovsprøvd ordning, heter det videre i saksdokumentene.

Saken skal til behandling i Utvalg for helse og velferd 9. mai og i Utvalg for miljø og utbygging 24. mai, før Stavanger formannskap avgjør saken, etter planen 1. juni.

