Legger støtte til solcelleanlegg i borettslag på is i Stavanger

I mars la administrasjonen etter signaler fra kommunestyret fram et forslag om støtteordning for solceller i borettslag og sameier i Stavanger. Kommunedirektøren ville sette av 2,5 millioner kroner i 2023.

Etter et møte i utvalg for miljø og utbygging (UMU) onsdag ble forslaget lagt på is. I forrige møtet ble saken utsatt, nettopp for å avklare med Enova, det statlige organet som forvalter penger for å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn.

Nye signaler

– Direktør Leidulf Skjørestad orienterte om e-poster han hadde fått fra Enova rett før møtet. Enova er på vei til å innføre en lik type støtteordning. Derfor var det i utvalget full enighet om å avvente tiltaket nå, sier leder i UMU, Rune Askeland (MDG).

Pengene skulle tas fra klima- og miljøfondet, som har fått satt av 50 millioner kroner til satsing på utslippskutt og energiøkonomisering i løpet av 2023.

Økende interesse

Byer som Oslo, Bergen og Kristiansand har etablert egne støtteordninger til solcelleanlegg i borettslag og boligsameier.

– Det er økende interesse for solenergi i beboermassen i borettslag og boligsameier, men det er tungt å få tatt en investeringsbeslutning. Utfordringen er blant annet kapitalinvesteringen som må dekkes av beboerne selv, og i tillegg må en endelig investeringsbeslutning tas på årsmøte/generalforsamling. Dagens rammeverk tillater ikke nabodeling av strøm, og strøm fra solcelleanlegg mates da inn i fellesområder. Dermed går strømmen til belysning i fellesarealer, heiser, varmepumper/ sirkulasjonspumper, tekniske installasjoner i fellesområder, samt ladestasjoner for elbiler og elsykler, anførte administrasjonen i saksutredningen.

