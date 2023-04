Huseiere kan få støtte til å skifte vinduer i Stavanger

Stavanger-politikerne har satt av 50 millioner kroner i et miljøfond. Noe av pengene har gått til støtte til varmepumper, og nå skisseres et opplegg for i 2023 å gi støtte til å skifte vinduer, slik at beboere kan få ned utgiftene til oppvarming av boliger.

Kommunedirektøren foreslo å sette av 2,5 millioner kroner. I utvalg for miljø og utbygging ble summen økt til 10 millioner kroner.

Det var et samlet utvalg som gikk inn for økningen, men politikerne var uenige om kriteriene. Kommunedirektøren foreslo å avgrense støtteordningen til Trehusbyen, altså det geografiske området med rundt 8000 trebygninger i og nær sentrum.

I hele kommunen

Flertallet i utvalget, MDG, Ap, FP og Sp, gikk inn for at det skal gis en fast støtte per vindu, og at ordningen også skal gjelde eldre vindu i boliger utenfor Trehusbyen, så sant de oppfyller noen andre kriterier.

– Effekten av ordningen er lik enten det skiftes vinduer i Trehusbyen, på Våland eller på Åsen, sier leder i utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG), til RA.

Flertallet gikk også inn for at inntil fem millioner kroner skal innrettes slik at støtteordningen når boligeiere med lav inntekt.

– Vi ønsker å nå bredt, og kunne tilby også de som ikke har så høy inntekt muligheten til å spare inn på oppvarmingsutgiftene ved for eksempel å skifte et punktert vindu, sier Askeland.

Ville avgrense

Nå skal administrasjonen utarbeide detaljene i støtteordningen, basert på signalene og flertallsvedtaket fra politikerne. I administrasjonens opprinnelige forslag ble det lagt opp til å gjelde boliger bygd før 1969, og en støtte til på inntil 15.000 kroner per bolig, og at summen skal dekke inntil 20 prosent av kostnadene for innkjøp av vindu.

Mindretallet i utvalget, Frp, H og V, ønsket at den lokale støtteordningen skulle avgrenses til Trehusbyen, og også disse partiene ønsket å bruke 10 millioner kroner fra klima- og miljøfondet.

I forslaget fra mindretallet heter det også at dersom Enova kommer med en støtteordning som overlapper med den foreslåtte ordningen, vil kommunens støtteordning avvikles, men at søkere som har fått ja til støtte før en eventuell avvikling, vil få utbetalt støtte dersom tiltaket gjennomføres innen gitt frist.

Høyre, Venstre og Frp støttet flertallets forslag subsidiært etter at eget forslag falt, slik at Stavanger-politikerne nå står samlet bak den nye støtteordningen.

Askeland håper å ha ordningen klar til høsten.

– Da vi vedtok støtte til innkjøp av varmepumper, ble vedtaket fattet i juni, og i løpet av sommeren var ordningen klar. Vi jobber mot å ha ordningen med støtte til vinduer klar i god tid før kulden på ny setter inn til høsten, sier Askeland.

