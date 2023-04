Mímir Kristjánsson: – Et moderne arbeiderparti

I tre dager har Rødt hatt landsmøte i Stavanger. Gjentatte ganger har Stavanger blitt trukket fram som kroneksempel på hva Rødt kan få til som styringsparti. Søndag holdt nestleder Marie Sneve Martinussen tale og berømmet Stavanger Rødt.

– Stavanger har også gått i front for i den nasjonale skjenkepolitikken. Ikke med tanke på moral og etikk, men med tanke på arbeidsrettigheter. Du får ikke lov til å selge øl i Stavanger, hvis du ikke følger arbeidsmiljøloven og betaler ansatte minstelønn. Det er en modell Rødt ønsker i hele landet, sa hun fra talerstolen.

[ Jo Moen Bredeveien: Det radikale arbeiderpartiet Rødt ]

Rødt Landsmøte Stavanger 20230421. Marie Sneve Martinussen og Bjørnar Moxnes på Rødt sitt landsmøte i Stavanger fredag. Foto: Carina Johansen / NTB (Carina Johansen/NTB)

– Hva mener du er det mest vesentlige Rødt har fått til i Stavanger?

– Vi har gjort en rekke viktige tiltak for å redusere forskjeller i byen. Vi var tidlig ute med gratis SFO og reduserte priser i både barnehage og SFO. Sosialhjelpsmottak kan beholde barnehagetrygden og vi har fått en tannhelse-pott som innbyggere kan søke på hvis de ikke kan gå til tannlege. Det er et kjempestort velferdsproblem i Norge. Vi har også rullet ut gratis skolemat til over 20 skoler. Stavanger har blitt, som Kari sa i velkomsttalen, blitt en rødere og varmere by enn da Høyre styrte.

Han fortsetter:

– Vi har frisk medvind og det ser ut som Rødt skal få større oppslutning enn vi har hatt noensinne før. Det er særlig fordi forskjellene i Norge har økt og økt i mange år, og de andre partiene har ikke klart å gjøre noe med det. Folk vil ha en forandring og vi er en del av svaret.

– Et moderne arbeiderparti

Søndag avgjorde Rødt å si ja til våpenstøtte til Ukraina, men holde fast på standpunktet om nei til havvind.

Da Rødt debatterte hvorvidt partiet skulle endre standpunkt om våpenstøtte til Ukraina, var det steile fronter. Opp til flere ganger ble talerne bedt om å være «mindre sinte».

«Våpen er ikke veien til fred, slik krigsforbryteren Jens Stoltenberg har sagt det», sa lederen for Rødts bystyregruppe i Oslo, Siavash Mobasheri, fra talerstolen.

Mímir Kristjánsson tar avstand fra utsagnet til Mobasheri.

- Akkurat dette får stå for Mobasheris regning. Jeg ville kanskje ikke brukt akkurat de ordene. Men det er ingen tvil om at krigen i Libya var meningsløs, dødbringende og ødeleggende. Jens Stoltenberg var som statsminister den øverste ansvarlige for at norske bomber ble sluppet over Libya.

[ Valgets kvaler: Sier Rødt ja eller nei til våpenstøtte? ]

Med et klart flertall, ble det vedtatt at Rødt går inn for å sende våpen til Ukraina. Kristjánsson er fornøyd med utfallet.

– Jeg vil at Norge skal hjelpe Ukraina med å forsvare landet sitt mot imperialistisk angrep fra Russland. Så må man ha respekt for ulike meninger. Debatten har vært på en konstruktiv og grei måte. Jeg vil minne om at det er lov å ha ulike meninger.

At Rødt besluttet at partiet ikke endrer standpunkt for utbygging av havvind, mener Kristjánsson er «helt rimelig».

– Vi vedtok et standpunkt for to år siden og vi har gått til valg på å være mot havvind, da har vi lovet velgerne det for fire år. Som et prinsippfast parti må Rødt da vente til neste arbeidsprogram skal vedtas før man tar en omkamp på det.

Det Mímir Kristjánsson er mest fornøyd med etter tre dager med landsmøte, er å se hva partiet har blitt.

– Da jeg ble med i Rødt, var det et parti for spesielt interesserte og folk som hadde gått litt for lenge i studiesirkel. I den gjengen som sitter her inne, er det mange helt vanlige folk, folk i lavlønnsyrker og folk som er uføretrygdet. Det er med på bygge opp at Rødt blir et moderne arbeiderparti. Det går opp for meg at vi har lykkes med mye av det som har vært målet vårt: å bygge et parti for vanlige folk.

[ Rød pynt i utstillingsvinduet? ]