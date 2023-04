Disse er innstilt til Arbeiderpartiets nye sentralstyre

Prosessen med å lande en innstilling til Arbeiderpartiets ledelse har vært lang og krevende, ifølge valgkomiteens leder.

– Men sånn skal det også være i et parti der mange ønsker å være med å styre, sier leder Peggy Hessen Følsvik på en pressekonferanse fredag.

– Derfor er det med stolthet jeg kan legge fram det vi har jobbet for, nemlig ei enstemmig innstilling som alle medlemmer i komiteen stiller seg bak.

Sterkt styre

Et mål for komiteen har vært å sikre et sterkt sentralstyre som kan ta fatt på de utfordringene som Arbeiderpartiet står i, ifølge Følsvik.

– Et annet mål har vært å speile landet på en god måte, og vi har et sentralstyre som bidrar på fornyelse og lokal representasjon, sier hun.

– I tillegg til geografisk representasjon, vil denne innstillingen styrke minoritetsperspektivet i sentralstyret. Kysten vår fra Agder og helt opp til Finnmark er godt representert, og alle de tre nordligste fylkene får plass, sier hun videre.

Slik er innstillingen

Valgkomiteen i Arbeiderpartiet har innstilt følgende personer til sentralstyret i Arbeiderpartiet:

Leder: Jonas Gahr Støre, Oslo

Partisekretær: Kjersti Stenseng, Innlandet

Nestleder: Tonje Brenna, Akershus (Ny)

Nestleder: Jan Christian Vestre, Oslo (Ny)

Sentralstyremedlemmer:

Cecilie Terese Myrseth, Troms

Marte Mjøs Persen, Vestland

Ingvild Kjerkol, Trøndelag

Terje Aasland, Vestfold og Telemark

Bjørnar Skjæran, Nordland

Ahmed Lindov, Agder (Ny)

Kari Nessa Nordtun, Rogaland (Ny)

Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket

Peggy Hessen Følsvik, LO

Mette Nord, Fagforbundet

Jørn Eggum, Fellesforbundet

Tore O. Sandvik, Trøndelag

Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal

Masud Gharahkhani, Buskerud (Ny)

Kristina Hansen, Finnmark (Ny)

Sindre Martinsen-Evje, Østfold (Ny)

Raymond Johansen, Oslo

Disse er ute av styret:

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Utenriksminister Anniken Huitfeldt

Hilmar Høl

Robert Cornels Nordli

Lise Christoffersen

Maria-Karine Aasen-Svensrud