Disse vil inn på fylkestinget for Folkets Parti

Morten Malmin (44) fra Hundvåg har blitt valgt til førstekandidat og dermed også fylkesordførerkandidat for Folkets Parti i Rogaland for perioden 2023–27.

Det ble bestemt på nominasjonsmøtet i Folkets Parti Rogaland tirsdag.

Morten Malmin er møtende vara i fylkestinget for Folkets Parti den inneværende perioden, i tillegg har han denne perioden flere faste verv i Stavanger politikken. Malmin er medlem av kommunestyret, medlem av utvalg for arbeidsliv og lønn, i tillegg til å være nestleder for Hundvåg kommunedelsutvalg.

Nåværende gruppeleder for fylkestingsgruppen, Frode Myrhol (50), signaliserte allerede i fjor vår at han ikke ville stille seg disponibel som førstekandidat for en ny periode, men han er likevel å finne på tredjeplass på listen.

---

Listen:

1. Malmin, Morten – Stavanger

2. Ramsland, Viivika – Stavanger

3. Myrhol, Frode – Stavanger

4. Lind, Alexandra Eva – Sandnes

5. Sola, Jorunn – Sola

6. Hole, Alexander – Sandnes

7. Tjensvold, Stian – Stavanger

8. Endresen, Lars Peter – Stavanger

9. Idsal, Marianne – Stavanger

10. Mæland, Glenn Mikal – Sandnes

11. Nodarse Kaasen, Isora – Sandnes

12. Idsal, Tom Kåre – Stavanger

13. Endresen, Lars Martin – Stavanger

14. Evertsen, Ove – Sola

15. Andersen Jone – Stavanger

16. Hinderaker, Grant Gustav – Karmøy

17. Røgenes, Hege – Stavanger

18. Mønnich Are – Sola

19. Welle Dagny Helen Pedersen – Stavanger

20. Karachristianidis, Haralabos – Stavanger

21. Prestnes, Lars Sigve -Stavanger

22. Hatleskog, Linda – Stavanger

23. Arntzen, Helge – Stavanger

24. Arntzen, Bjørg – Stavanger

---