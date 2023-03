Dette sier posisjonen om bilfritt i Pedersgata

Miljøpartiet De Grønne i Stavanger ønsker å se på muligheten for å gjøre Pedersgata helt bilfritt. Kommuneadministrasjonen jobber med en sak som politikerne skal ta stilling til i høst.

Løvås bruktbu, som har eksistert i Pedersgata i 46 år, frykter de må legge ned butikken dersom Pedersgata blir gågate uten biler. Løvås mener få vil levere varer til dem dersom de ikke kan parkere utenfor butikken.

Nylig ble det bestemt at Pedersgata skal være enveiskjørt. Prøveprosjektet ble en permanent løsning.

RA har tatt en runde med partiene i posisjon i Stavanger og spurt om de ønsker å ta det neste steget, og gjøre Pedersgata helt bilfritt.

Thomas Bendiksen (MDG):

Bendiksen understreker at det er for tidlig å konkludere om MDG går for bilfritt i Pedersgata.

– Men vi ønsker å se på mulighetene og konsekvensene. Vi ønsker å se på muligheten for å sette av mer fortau til næringsdrivende i gata, slik at man for eksempel kan nyte en kopp kaffe fra en lokal kafé og en bok fra Løvås, sier Bendiksen, som legger til at Løvås er en butikk som MDG heier på.

– De driver med miljø og gjenbruk. Det er et tilbud vi ønsker å bevare og ha i byen, sier han.

– Det finnes kanskje løsninger andre steder som vi kan dra nytte av? I København er det flere antikvariat og lignende i indre by som løser levering med lastesykler og trekkvogn som man kan låne i butikken for å frakte til nærmeste parkeringsplass, sier Bendiksen.

Sara Mauland (Rødt):

– Jeg er positiv til ideen om å gjøre Pedersgata bilfri, men det er min mening. Vi har ikke diskutert saken i gruppen. En gågate gir bedre opplevelser for gående og syklende – samt tryggere. De hyggeligste gatene er de bilfrie. Man får flere sitteplasser, møteplasser og servering på fortauet, sier Mauland i Rødt.

Hun poengterer at gata akkurat er blitt permanent enveiskjørt og at det er nok at tid til å vurdere om den skal bli helt bilfri eller ikke.

– Før man gjør noe mer så må man høre med forretningene i gaten. Jeg antar at meningene er delte. Det er heller ikke bra om gågate fører til økt belastning i nabogatene. Man må se på smarte løsninger for hvordan man skal løse trafikken, avslutter Mauland.

Dag Mossige (Ap):

Mossige sier det ikke er aktuelt å stenge Peersgata for biler.

– Løvås er kjempeviktig. Jeg vet det er flere som er avhengige av å stoppe i gata. Enveiskjøring er et fint kompromiss, lavere fartsgrense og sykkelfelt – samtidig som man har noe parkering. Ap er for å åpne gater og gjøre det lettere for syklister og myke trafikanter, men det er svært lite aktuelt å ha det helt bilfritt i Pedersgata, sier Mossige.

Paal Kloster (SV):

Kloster påpeker at det ikke er lagt opp til helt bilfritt i Pedersgata i sentrumsplanen.

– Foreløpig er SV kjempefornøyd med enveiskjøring og sykkelprioritering med eget felt den ene veien. Det tror jeg også Løvås lever godt med. Tellinger viser at antall syklister i gata har økt. Det er gledelig, sier Kloster.

Han sier det er utfordrende å stenge Pedersgata for biler.

– Man må ikke bare tenke Pedersgata, man må tenke konsekvenser for hele området. Enn så lenge har vi ikke sluttet med å kjøre bil. Folk skal komme til hus og eiendom med bil.

Dagny S. Hausken (Sp):

Varaordføreren poengterer at saken ikke er diskutert i gruppen.

– Jeg synes Pedersgata er blitt bra med mye flott liv. Kanskje kan vi stenge deler av gata? Uansett må vi høre med næringslivet før vi bestemmer oss for noe, sier Hausken.