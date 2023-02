Tretoppsti rundt Ullandhaugtårnet skrinlagt

Ullandhaugområdet er en av tre hovedsatsinger i Stavangers 900-årsjubileum i 2025, og skal løfte fram Stavanger som kunnskapsregion og studentby.

Ideen om en tretoppsti ble lansert i 2021 som en del av planleggingen rundt feiringen av jubileet.

Den opprinnelige skissen av konstruksjonen, tegnet av arkitektfirmaet Helen & Hard, ble lagt bort da kommunen gjennomførte en mulighetsstudie.

Stavangerpolitikerne skal vurdere om det skal gjennomføres en mulighetsstudie, for å se om en tretoppsti rundt Ullandhaugstårnet lar seg gjennomføre. (Helen and Hard)

Onsdag la administrasjonen fram sin innstilling i Utvalg for miljø og utbygging.

I konseptforslaget kommunedirektøren ønsker å gå inn for, foreslås det å bygge en utvendig tretoppsti og utvendig heis.

Den estimerte kostnaden er på 62 millioner kroner og skal innarbeides i Handlings- og økonomiplanen (HØP) 2024–2027.

I innstillingen gis kommunedirektøren mandat til å innløse tilgrensende privateid friområder. Kostnad for innløsing av friområdet anbefales benyttet fra midler avsatt til Friområdeprosjektet.

Utvalg for miljø og utbygging var samstemte om å skrinlegge visjonen om tretoppsti opp til Ullandhaugstårnet.

MDG: – En restart av alt

To alternative forslag ble lagt fram.

Rune Askeland (MDG) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap, FP, MDG og Sp:

Kommunedirektøren inngår en dialog med Lyse med formål om å gjøre Ullandhaugtårnet mer tilgjengelig for allmennheten. Tårnet er en sentral del av Stavangers identitet og er det høyeste bynære utkikkspunktet i Stavanger.

Det skal sikres universell tilgang til toppen av tårnet ved heis.

Andre utbedringer av tårnet og området rundt tårnet blir og en del av samarbeidet mellom kommunen og Lyse. Det er viktig at området framstår som innbydende og attraktivt for innbyggerne.

Tiltakene begrenses til allerede opparbeidet areal.

Høyres Ingebjørg Folgerø (H) mente forslaget var mangelfullt.

– I Askelands alternative forslag står det ingenting om konseptvalg. Da forkaster man hele forslaget til kommunedirektøren. Det står ingenting om hva man faktisk vil, bare at man skal sikre universell tilgang til toppen. Alt annet er i realiteten overlatt til en dialog mellom Lyse og administrasjonen. Jeg forstår ikke det. Dette forslaget er ikke førende for noe som helst annet enn å be kommunedirektøren gå i dialog med Lyse, sa Folgerø.





Rune Askeland (MDG) og Ingebjørg Folgerø (H) under et tidligere møte i utvalg for miljø og utbygging. (Stein Roger Fossmo)

Rune Askeland (MDG) bekreftet at forslaget avviser innstillingen fra kommunedirektøren.

– Dette er en forkastelse av kommunedirektørens forslag, helt og fullt. Dette er en restart av alt. Det vil kreve en ny politisk behandling. Det er korrekt observert, sa Askeland.

«Skaterampe»

Folgerø fremmet et alternativ forslag på vegne av Høyre og Venstre.

– Det er en viktig plass på mange måter. Turområde, akebakke, et flott sted. Gangstien opp finner vi lite tjenlig. Det er ingen tvil om at den vil fungere som skaterampe. Vi ønsker utvendig heis og aktivitet i øvre del av tårnet. Vi ønsker ikke bussparkering oppe ved tårnet.

Konseptet endres slik at utvendig heis og aktiviteter i øvre deler av tårnet beholdes, men uten utvendig trapp (»skaterampe») og uten bussparkering ved tårnet.

Parkeringsplassen på nedsiden av tårnet står uendret. Samtidig sørger kommunedirektøren for at sti-nettet fra UiS-siden utbedres slik at turgåere kan bruke de mange store parkeringsplassene som står tomme der utenom arbeidstidene.

Ny estimert kostnad og finansiering framlegges for utvalget til evt. godkjenning og evt. innarbeiding i HØP 2024–2027.

Kostnader for videreutvikling av prosjektet fra B1-B2, estimert til kr 5 mill., innarbeides i første tertial 2023.

Kommunedirektøren bes arbeide videre med utvikling, finansiering og drift av prosjektet. Det forutsettes at arbeidet inkluderer nødvendige avklaringer med tårneier Lyse.»

Høyres forslag fikk to stemmer fra henholdsvis Venstre og Høyre.

Forslaget fra MDG ble vedtatt med seks stemmer fra Ap, FP, MDG og Sp. Vedtaket legger opp til en ny politisk behandling for hva som skal skje.

Saken skal behandles i kommunalutvalget og Stavanger formannskap (AU) tirsdag 7. mars.

Mette Vabø (V) fremmet også følgende oversendelsesforslag: «I det videre arbeidet bes kommunedirektøren gå i dialog med Smartby Stavanger for å se på mulighetene for tekniske løsninger som gir informasjon om de ulike landemerkene man kan se fra Ullandhaugtårnet».

Venstres oversendelsesforslag følger saken.

