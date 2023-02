Rogaland Ap vil ha Tajik som nestleder i Ap

– Rogaland Ap ønsker og går sterkt inn for Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Styret hadde møte mandag og har bedt meg formidle en krystallklar melding og det er at vi ønsker Hadia Tajik som nestleder i Ap igjen, sier fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogaland Ap til VG.

Han sier til VG at det var viktig for styret i Rogaland Arbeiderparti å få formidlet styrets anbefaling før første møtet i valgkomiteen.

– Hennes unge alder til tross, hun har ennå ikke fylt 40, så har hun lang parlamentarisk erfaring. Hun har lang ledererfaring som tidligere nestleder og talsperson i mange viktige saker. Hun har vært statsråd under to statsministre og ulike statsrådsposter og senest som arbeids- og inkluderingsminister hadde hun enormt gjennomslag, hvor det ble innført ordninger både Ap og fagbevegelsen har vært veldig positive til, sier han videre til VG.

Hadia Tajik sier selv at hun er glad for tilliten og at hun er klar for toppverv igjen, hvis partiet vil ha henne.

Den ene nestlederplassen i Ap har stått tom siden Tajik trakk seg etter pendlerboligavsløringen i fjor.