Her er Frps ordførerkandidat: – Stavanger trenger et skifte

Leif Arne Moi Nilsen (58) ble enstemmig valgt som ordførerkandidat for Stavanger Frp under nominasjonsmøtet tirsdag.

Advokat Kristoffer Sivertsen (34) fra Vaulen ble valgt til andrekandidat, formann av Sør-Rogaland fiskarlag Tor Bernhard Harestad (68) fra Bru på tredjeplass, forfatter Grete Kvalheim (62) fra Storhaug på fjerdeplass, jusstudenten Kristin Lode (20) på femteplass, økonomistudenten Montgomery Jacobsen (19) fra Madla og byggmester Bjarne Lunde (50) fra Hundvåg på den siste kumulerte plassen.

– Nå skal vi brette opp ermene for å farge Stavanger kommune mørkeblått. Vi har store ambisjoner og skal kjempe for å fjerne eiendomsskatten i løpet av den kommende perioden, sier Stavanger Frps nyvalgte ordførerkandidat, Leif Arne Moi Nilsen i en pressemelding.

– Stavanger trenger et skifte. Fire år med rødgrønt styre i Stavanger er for lenge. Nå må vi gjøre det bedre for våre innbyggere og styrke barnehager, skoler og eldreomsorgen, sier andrekandidat Kristoffer Sivertsen.

– Vi skal kjempe for kommunedelene våre. Rennesøy og Finnøy har blitt glemt av dagens posisjon. Det skal FrP jobbe for å rette opp i, sier tredjekandidat Tor Bernhard Harestad.

---

Frp-listen:

1 Moi Nilsen Leif Arne Eiganes og Våland

2 Sivertsen Kristoffer Hinna

3 Harestad Tor Bernhard Rennesøy

4 Kvalheim Grete Marie Storhaug

5 Lode Kristin Flytter til Stavanger

6 Jacobsen Montgomery Madla

7 Bjarne Lunde Hundvåg

8 Skorpe Joar Storhaug

9 Haaland Live Hinna

10 Gabrielsen Helge Hundvåg

11 Hansen Mette Hinna

12 Veggeberg Bertha Hinna

13 Kvanåli Birgitte Hundvåg

14 Finnesand Jørn Kyle Rennesøy

15 Almås John Hillevåg

16 Andersen Svein Olaf Hinna

17 Andreassen Jan Hundvåg

18 Asheim Inge Hinna

19 Aspen Per Ove Hundvåg

20 Bartosiewicz Jan Hinna

21 Berland Eivind Eiganes og Våland

22 Bjørnevik Lars Rune Hundvåg

23 Døllesvik Lise Gunn Hillevåg

24 Egset Øyvind Hinna

25 Eiane Ingve Petter Storhaug

26 Erga Arnfinn Hillevåg

27 Flister Lars Hinna

28 Forus Elen Margrete Eiganes og Våland

29 Hansen Kjell Magne Hinna

30 Haram Per Madla

31 Helland Magne Rennesøy

32 Husberg Finn Harald Storhaug

33 Håvardsholm Odd-Sverre Hundvåg

34 Ingebrigtsen Marius Tasta

35 Ingemundsen Stig S. Madla

36 Johansen Oddvar Hugo Storhaug

37 Jåsund Dag Erlend Hundvåg

38 Klöning Lill-Anne Storhaug

39 Kaasen Tor Arne Tasta

40 Landa Morten Tasta

41 Larsen Annbjørg Tasta

42 Larsen Roger Hinna

43 Ludvigsen Kurt Madla

44 Lund Asbjørn Hinna

45 Løland Asbjørn Hinna

46 Malde Siri Katrine Madla

47 Middelthon Thor Tasta

48 Mikalsen Elin Østrem Hillevåg

49 Moklev Robert Hinna

50 Myklebust Nicolai Urbye Storhaug

51 Nerland Markus Egil Finnøy

52 Nordhus Lars Rennesøy

53 Naaden June Finnøy

54 Naaden Ole Jan Finnøy

55 Olsen Kjell Hundvåg

56 Olstad Harald Thv Hundvåg

57 Osmundsen Ole-Andre Hundvåg

58 Salomonsen Louis Johan Storhaug

59 Sand Siamak Madla

60 Sandgren Paal Eirik Eiganes og Våland

61 Sirevaag Kjetil Hillevåg

62 Sjøthun Thomas Storhaug

63 Sliper Ben Hundvåg

64 Sollie Lisa Karin Tasta

65 Sundfør Sondre Hillevåg

66 Syre Olaus Hinna

67 Sømme Sidsel Irene Madla

68 Tjora Per Hundvåg

69 Undset John Reidar Hillevåg

70 Walvik Hansen Kjell Hillevåg

71 Westersjø-Rørheim Randi Finnøy

72 Waage Tore Madla

73 Aarstad Bernt Madla

---